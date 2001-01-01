Игра «Динамо» — «Локомотив» состоится на «Арене Химки»Матч ТВ 08:20

с чего всё началось

Встреча 21-го тура чемпионата России между «Динамо» и «Локомотивом» пройдет на «Арене Химки». В феврале комиссия РПЛ не приняла газон стадиона «Динамо» в Петровском парке, из-за чего матч между «Динамо» и «Спартаком» был перенесен на другую арену.

Политика Аваков заявил, что тоскует по юности в стройотрядах СССР Министр внутренних дел Украины Арсена Аваков заявил, что тоскует по юности и времени, проведенном в стройотрядах СССР.

Спорт Загитова выиграла короткую программу на чемпионате мира в Японии Олимпийская чемпионка 2018 года Алина Загитова выступила с короткой программе на чемпионате мира в Японии, сообщает ТАСС.

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Финансы Минтруд объяснил новую схему индексации пенсий Минтруд дал пояснения к новой схеме обращения за федеральной социальной доплатой к пенсии. Об этом сообщает «Российская газета».

Происшествия Неизвестный акционист разделся в Третьяковской галерее В Москве неизвестный мужчина снял одежду в Третьяковской галерее, передаёт «Росбалт». По данным СМИ, инцидент произошёл 20 марта.

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Политика МИД России вызвал посла Чехии из-за ситуации с недвижимостью в Праге МИД России вызвал и сделал представление послу Чехии Витезславу Пивоньке из-за "ненормальной ситуации", сложившейся вокруг некоторых объектов недвижимости в Праге.

Происшествия Оставленную в захламленной квартире девочку выписали из больницы Пятилетнюю девочку, которую 10 марта нашли в заваленной мусором квартире на Ленинградском шоссе, выписали из детской клинической больницы имени Башляевой, передает Агентство "Москва".

Наука Исследование показало связь употребления горячего чая и рака пищевода В результате специалисты сделали вывод, что ежедневное употребление более 700 мл чая температурой 60 градусов или выше увеличивает риск рака пищевода на 90% по сравнению с теми случаями, когда потребляется чай более низкой температуры.

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Кино Ким Ки Дук возглавит жюри ММКФ 2019 Корейский режиссер Ким Ки Дук возглавит жюри основного конкурса 41-го Московского международного кинофестиваля.

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Армия и оружие Ядерный бомбардировщик B-52 имитировал бомбардировку Балтфлота Американцы продолжают вести учения и разведку у границ России - так стратегический ядерный бомбардировщик Boeing B-52H Stratofortress имитировал бомбардировку Балтфлота и пролетел около Петербурга.

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Культура «Известия»: Антонова считает, что крупным музеям нужно делиться коллекциями с маленькими Президент Пушкинского музея добавила, что нужно присылать музейных работников из области на стажировки в крупные музеи.

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Политика Власти Польши назвали «проблематичной» историческую логику МИД России "Ссылка на историческую логику МИД России в контексте сентября 1939 года представляется нам проблематичной", - заявил Щерский.

Финансы Доллар упал ниже 64 рублей впервые с августа Рубль усилил рост после "мягких" решений ФРС США, доллар уже дешевле 64 рублей — на минимумах с лета, свидетельствуют данные Московской биржи.