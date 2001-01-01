Футбол
Игра «Динамо» — «Локомотив» состоится на «Арене Химки»Матч ТВ 08:20
Встреча 21-го тура чемпионата России между «Динамо» и «Локомотивом» пройдет на «Арене Химки». В феврале комиссия РПЛ не приняла газон стадиона «Динамо» в Петровском парке, из-за чего матч между «Динамо» и «Спартаком» был перенесен на другую арену.
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