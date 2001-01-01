Футбол

Игра «Динамо» — «Локомотив» состоится на «Арене Химки»Матч ТВ 08:20

Встреча 21-го тура чемпионата России между «Динамо» и «Локомотивом» пройдет на «Арене Химки». В феврале комиссия РПЛ не приняла газон стадиона «Динамо» в Петровском парке, из-за чего матч между «Динамо» и «Спартаком» был перенесен на другую арену.
Читать в источнике
с чего всё началось
Матч 21-го тура чемпионата России по футболу между столичными «Динамо» и «Локомотивом» пройдет на «Арене Химки», передает
 официальный сайт «бело-голубых».
РБК08:58

Подробнее о событии

Газон на стадионе «Динамо» решено полностью заменить. Встреча с «Локомотивом» пройдет в Химках

Советский спорт09:27

Бездомное «Динамо». Клуб никак не может вернуться в Петровский парк

Спорт-Экспресс11:10

На обновленном футбольном стадионе «Динамо» полностью заменят газон

Агентство Москва09:29

«Динамо» может сыграть на «ВТБ-Арене» в мае

Чемпионат12:30

Управляющая компания планирует заменить газон на арене в Петровском парке в короткий срок

ТАСС09:45

Игра «Динамо» — «Локомотив» состоится на «Арене Химки»

Матч ТВ08:20

«Динамо» может открыть новый стадион в мае, если газон приживется

Sports.ru10:15
Показать все источники
Автоматически обработано 7286 источников, обновлено в 19:50, Ашберн
Шоу-бизнес

Врач Началовой рассказал, что у нее не было денег на лечение

Обновлено в 16:24
Здоровье

В Москве выживаемость недоношенных детей превысила 90 процентов

Обновлено в 10:20
Происшествия

Семья получила штраф за уход с похорон на 14 секунд позже положенного

Обновлено в 12:33
Политика

Аваков заявил, что тоскует по юности в стройотрядах СССР

Министр внутренних дел Украины Арсена Аваков заявил, что тоскует по юности и времени, проведенном в стройотрядах СССР.
Обновлено в 16:53
Армия и оружие

Источник рассказал, когда состоится первый полёт Ил-112В

Обновлено в 19:15
Теннис

Родина проиграла Стосур на старте турнира в Майами

Обновлено в 17:49
Спорт

Загитова выиграла короткую программу на чемпионате мира в Японии

Олимпийская чемпионка 2018 года Алина Загитова выступила с короткой программе на чемпионате мира в Японии, сообщает ТАСС.
Обновлено в 08:03
Наука

Одна прогулка в неделю снижает риск ранней смерти

Всего одна короткая прогулка в неделю снижает риск преждевременной смерти от сердечного приступа, инсульта или рака – таковы результаты исследования, где учитывались данные о здоровье 90 000 человек.
Обновлено вчера в 05:55
Интернет

В Госдуме предложили создать соцсеть в виртуальной реальности

Обновлено в 01:57
Хоккей

Бросок Овечкина признан лучшим в НХЛ по версии игроков

Ассоциация игроков Национальной хоккейной лиги признала бросок нападающего «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина лучшим в лиге.
Обновлено в 16:54
Финансы

Минтруд объяснил новую схему индексации пенсий

Минтруд дал пояснения к новой схеме обращения за федеральной социальной доплатой к пенсии. Об этом сообщает «Российская газета».
Обновлено в 02:12
Политика

Парламент Казахстана одобрил переименование Астаны в Нурсултан

Обновлено в 06:23
Происшествия

Неизвестный акционист разделся в Третьяковской галерее

В Москве неизвестный мужчина снял одежду в Третьяковской галерее, передаёт «Росбалт». По данным СМИ, инцидент произошёл 20 марта.
Обновлено в 17:57
Экономика

Японская Takeda прекратит поставки в Россию трех лекарств

Поставки в Россию трех жизненно важных лекарственных препаратов будут прекращены с апреля нынешнего года – об этом сообщила Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (Росздравнадзор) со ссылкой на японскую фармацевтическую компанию Takeda.
Обновлено в 13:23
Политика

МИД России вызвал посла Чехии из-за ситуации с недвижимостью в Праге

МИД России вызвал и сделал представление послу Чехии Витезславу Пивоньке из-за "ненормальной ситуации", сложившейся вокруг некоторых объектов недвижимости в Праге.
Обновлено в 10:40
Происшествия

Оставленную в захламленной квартире девочку выписали из больницы

Пятилетнюю девочку, которую 10 марта нашли в заваленной мусором квартире на Ленинградском шоссе, выписали из детской клинической больницы имени Башляевой, передает Агентство "Москва".
Обновлено в 07:28
Наука

Исследование показало связь употребления горячего чая и рака пищевода

В результате специалисты сделали вывод, что ежедневное употребление более 700 мл чая температурой 60 градусов или выше увеличивает риск рака пищевода на 90% по сравнению с теми случаями, когда потребляется чай более низкой температуры.
Обновлено в 15:40
Общество

КБР оказалась в середине рейтинга по доступности услуг проституток

Журналисты издания «Сноб» составили рейтинг доступности услуг проституток в разных регионах страны.
Обновлено в 07:17
Кино

Ким Ки Дук возглавит жюри ММКФ 2019

Корейский режиссер Ким Ки Дук возглавит жюри основного конкурса 41-го Московского международного кинофестиваля.
Обновлено вчера в 13:50
Космос

Сеть заявила об испытаниях ракеты «Авангард», и опубликовала видео загадочного взрыва

В Сети показали видео загадочного взрыва в атмосфере, и считают что это «Авангард».
Обновлено в 02:40
Футбол

Германия сыграла вничью с Сербией в товарищеском матче

В рамках товарищеского матча сборная Германия в Вольфсбурге сыграла вничью с командой Сербии 1:1.
Обновлено в 17:39
Армия и оружие

Ядерный бомбардировщик B-52 имитировал бомбардировку Балтфлота

Американцы продолжают вести учения и разведку у границ России - так стратегический ядерный бомбардировщик Boeing B-52H Stratofortress имитировал бомбардировку Балтфлота и пролетел около Петербурга.
Обновлено вчера в 07:18
Происшествия

На Урале задержаны подозреваемые в убийстве четырех человек

Обновлено в 09:59
Политика

МИД РФ пообещал ответ на санкции Австралии

В МИД РФ прокомментировали введение Австралией санкций против России, заявив, что Москва ответит на «эту недружественную акцию».
Обновлено в 13:29
Культура

«Известия»: Антонова считает, что крупным музеям нужно делиться коллекциями с маленькими

Президент Пушкинского музея добавила, что нужно присылать музейных работников из области на стажировки в крупные музеи.
Обновлено в 18:33
Политика

Глава «Нафтогаза» заявил об отмене «Газпромом» транзита через Украину

Глава «Нафтогаза» Андрей Коболев рассказал, что «Газпром» начал официально уведомлять граничащие с республикой страны о том, что с начала следующего года транспортировка газа через территорию Украины будет прекращена.
Обновлено в 16:10
Финансы

Доходы бюджета от роста НДС составят 800 млрд рублей

Бюджет получит 800 млрд рублей за счет повышения ставки налога на добавленную стоимость с 18 до 20%, говорится в исследовании Института народнохозяйственного прогнозирования (ИНП) РАН, с которым ознакомились «Известия».
Обновлено в 16:00
Политика

Власти Польши назвали «проблематичной» историческую логику МИД России

"Ссылка на историческую логику МИД России в контексте сентября 1939 года представляется нам проблематичной", - заявил Щерский.
Обновлено в 16:56
Финансы

Доллар упал ниже 64 рублей впервые с августа

Рубль усилил рост после "мягких" решений ФРС США, доллар уже дешевле 64 рублей — на минимумах с лета, свидетельствуют данные Московской биржи.
Обновлено в 14:37
Общество

Ущерб от наводнения в Небраске достиг 1,4 миллиарда долларов

В Небраске убытки от наводнения, которое уже назвали самым разрушительным за всю историю штата, оцениваются в 1,4 миллиарда долларов.
Обновлено в 18:49
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное