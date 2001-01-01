Игра «Динамо» — «Локомотив» состоится на «Арене Химки»Матч ТВ 08:20

с чего всё началось

Встреча 21-го тура чемпионата России между «Динамо» и «Локомотивом» пройдет на «Арене Химки». В феврале комиссия РПЛ не приняла газон стадиона «Динамо» в Петровском парке, из-за чего матч между «Динамо» и «Спартаком» был перенесен на другую арену.

Наука Выращенный в лаборатории мини-мозг самостоятельно связался с мышцами Ученые из Лаборатории молекулярной биологии в Кембридже вырастили в чашке Петри церебральный органоид – миниатюрное подобие мозга, которое оказалось способным связаться со спинномозговыми волокнами и посылать нервные импульсы к мышцам.

Авто Skoda Karoq начнут собирать в России Производство нового компактного кроссовера Skoda Karoq наладят на заводе «Группы ГАЗ» в Нижнем Новгороде.

Хоккей Ховард продлил контракт с «Детройтом» Голкипер Джимми Ховард продлил контракт с "Детройтом" на один год с зарплатой 5,1 миллиона долларов, сообщает официальный сайт "Ред Уингз".

Политика ЦИК Украины отказал в регистрации 24 россиян наблюдателями на выборах По словам секретаря ЦИК Натальи Бернацкой, международным наблюдателем на выборах президента Украины не может быть лицо, являющееся гражданином государства-агрессора или государства-оккупанта — на Украине таким государством считают Россию.

Футбол Моуринью: «Уже отклонил 3-4 предложения» Экс-наставник "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью рассказал о своем скором возвращении на тренерский мостик.

Происшествия В Третьяковской галерее посетитель разделся до трусов По залам Третьяковской галереи прогулялся посетитель, раздетый до трусов.

Наука Вирус гепатита помог проследить историю аборигенов Специалисты из Мельбурнского университета с помощью определения возраста вируса гепатита B смогли понять, когда в Австралии появились первые люди и как они перемещались по континенту.

Политика Украина ввела санкции против крупнейших книжных издательств России Под новые санкции Украины попали 848 россиян и 294 компании, среди которых присутствуют крупнейшие книжные издательства: «Эксмо», АСТ, «ЛитРес» и книжный онлайн-магазин «Лабиринт», под запретом также оказался Ozon.ru.

Авто В Беларуси выпустят пилотные партии двух моделей Geely Для изучения спроса новинки выпустят пилотными партиями по 100 экземпляров.

Политика Европейская народная партия приостановила членство «Фидес» Орбана Членство партии венгерского премьера Виктора Орбана "Фидес" в ведущей в ЕС "Европейской народной партии" пока лишь приостановлено, возможное решение об исключении будет рассматриваться по итогам работы оценочного комитета, сообщил в среду глава фракции ЕНП в Европарламенте Манфред Вебер.

Хоккей Защитника «Барыса» Орехова, получившего травму, увезли в больницу Защитника «Барыса» Валерия Орехова увезли в больницу после того, как он получил травму в четвёртой игре серии второго раунда плей-офф с «Авангардом».

Культура Самый эмоциональный. Каким будет продолжение проекта «Счастье – это…» Альманах был показан в 182 городах, его посмотрело несколько сотен тысяч зрителей, он получил шесть наград различных кинофестивалей – и этот результат организаторы проекта признали удачным.

Происшествия Суд в Греции объявил перерыв по делу россиянина Винника до 28 марта Греческий суд объявил перерыв в рассмотрении иска об освобождении из-под стражи россиянина Александра Винника.

Происшествия В Ялте ФСБ пресекла деятельность ячейки «Свидетелей Иеговы» Федеральная служба безопасности пресекла деятельность ячейки запрещенной в России международной религиозной организации "Свидетели Иеговы".

Происшествия На Бали полиция застрелила двух россиян после ограбления обменника «Полиция острова Бали утверждает, что двое убитых и один задержанный подозреваемый в ограблении обменного пункта — граждане России», — сообщил агентству пресс-атташе посольства Денис Тетюшин.

Происшествия В Лондоне арестовали обвиняемого в выводе из госбанка $2 млрд индийца В Лондоне полицейские арестовали бизнесмена из Индии Нирава Моди, которого индийские власти разыскивают по обвинению в причастности к хищению около $2 млрд у банка Punjab National Bank, сообщает Bloomberg.

Политика Ляшко сорвал заседание кабмина Украины Лидер "Радикальной партии" Украины и кандидат на пост президента страны Олег Ляшко сорвал заседание кабмина, требуя не продлевать контракт с главой "Нафтогаза" Андреем Коболевым.

Шоу-бизнес Муж Ваенги рассказал о состоянии певицы Ранее 20 марта стало известно об отмене концертов Ваенги в Волгограде, Сызрани, Саратове и Самаре.

Наука Названа смертельная опасность горячего чая и кофе Американские ученые пришли к выводу, что употребление слишком горячего чая или кофе может удвоить риск рака пищевода.

Общество Главу комитета по печати Смольного уволили после проверки КСП Врио губернатора Петербурга Александр Беглов отправил в отставку председателя городского комитета по печати и взаимодействию со средствами массовой информации Сергея Серезлеева.

Футбол Черчесов ответил на слова Уткина о влиянии на футболистов через агента Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов отреагировал на высказывания журналиста Василия Уткина, который заявил, что наставник может влиять на игроков через своего агента Алана Агузарова.

Политика Генпрокурор Украины заявил о переданном послом США списке «неприкасаемых» Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил, что посол США в Киеве Мари Йованович вручила ему список лиц, которых не должно преследовать украинское правосудие, сообщает портал Hill.

Политика Путин предложил британским компаниям участие в нацпроектах Британские компании могли бы поучаствовать в реализации национальных проектов России, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с представителями деловых кругов Соединенного Королевства в среду, 20 марта.

Политика Путин запустил освоение нового месторождения Ямала Президент РФ Владимир Путин в режиме телемоста в среду, 20 марта, запустил освоение месторождения Харасавейского на полуострове Ямал.