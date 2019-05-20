Игоря Сечина переизбрали председателем совета директоров «Интер РАО»ТАСС 06:00

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Происшествия В Оренбурге убили главу филиала «Газпромтранса», его жену и водителя Оренбургские следователи разыскивают трех мужчин, подозреваемых в убийстве директора местного филиала "Газпромтранса", его супруги и личного водителя.

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Происшествия В Башкирии проверят законность закрытия кафе после суицида чиновницы Прокуратура Башкирии оценит законность проверки Роспотребнадзором уфимского кафе, после скандала вокруг которого инспектор ведомства покончила с собой.

Шоу-бизнес Дочь Алсу может пропустить новый финал «Голоса» Дочь певицы Алсу Микелла Абрамова может пропустить новый финал 6-го сезона детского «Голоса». Об этом сообщает издание DEITA.RU.

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Происшествия Раскрыто убийство помощника прокурора во время интимных игр Сотрудники полиции раскрыли убийство помощника Бутырского межрайонного прокурора Дмитрия Некрасова.

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Музыка Дробыш подаст в суд из-за скандала с Белоруссией на Евровидении Композитор и продюсер Виктор Дробыш намерен подать в суд на Европейский Вещательный Союз.

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Армия и оружие Силы ПВО в Хмеймиме отразили атаку боевиков на авиабазу В Минобороны России сообщили, что боевики 19 мая, в воскресенье, из ракетных систем залпового огня (РСЗО) обстреляли авиабазу Хмеймим, силы ПВО базы отразили атаку.