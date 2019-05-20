Экономика
Игоря Сечина переизбрали председателем совета директоров «Интер РАО»ТАСС 06:00
Совет директоров "Интер РАО", избранный на годовом общем собрании акционеров 20 мая 2019 года, избрал Игоря Сечина председателем совета директоров компании. Об этом сообщается в пресс-релизе "Интер РАО".
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Происшествия
Бросившую ребенка в поликлинике украинку отпустили из зала суда
Женщину, которая бросила ребенка в поликлинике в Москве, и ее сожителя отпустили из зала суда, сообщает корреспондент РЕН ТВ.
Обновлено в 07:39
Политика
Порошенко, Парубий и Гройсман проводят совещание
Глава правительства Украины Владимир Гройсман, спикер Верховной рады Андрей Парубий и экс-президент Украины Пётр Порошенко собрались на совещание в кабинете премьер-министра, сообщило 20 мая издание Strana.ua.
Обновлено в 06:41
Музыка
Лазарев занял третье место на «Евровидении-2019»
Обновлено 18 мая в 19:03
Происшествия
В Оренбурге убили главу филиала «Газпромтранса», его жену и водителя
Оренбургские следователи разыскивают трех мужчин, подозреваемых в убийстве директора местного филиала "Газпромтранса", его супруги и личного водителя.
Обновлено в 08:02
Политика
Зеленский и Ляшко устроили перепалку во время инаугурации
Президент Украины Владимир Зеленский вступил в словесную перепалку с депутатом Олегом Ляшко во время своей инаугурации.
Обновлено в 06:46
Хоккей
Игрок «Сент-Луиса» Тарасенко повторил достижение Гретцки в НХЛ
«Сент-Луис» на выезде уверенно обыграл «Сан-Хосе» в пятом матче финала плей-офф НХЛ в Западной конференции.
Обновлено в 03:19
Происшествия
В Башкирии проверят законность закрытия кафе после суицида чиновницы
Прокуратура Башкирии оценит законность проверки Роспотребнадзором уфимского кафе, после скандала вокруг которого инспектор ведомства покончила с собой.
Обновлено в 04:54
Шоу-бизнес
Дочь Алсу может пропустить новый финал «Голоса»
Дочь певицы Алсу Микелла Абрамова может пропустить новый финал 6-го сезона детского «Голоса». Об этом сообщает издание DEITA.RU.
Обновлено в 05:54
Общество
Климатическое лето пришло в Москву на две недели раньше
Климатическое лето наступило в Москве на две недели раньше положенного срока, рассказала главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова.
Обновлено в 08:02
Происшествия
Раскрыто убийство помощника прокурора во время интимных игр
Сотрудники полиции раскрыли убийство помощника Бутырского межрайонного прокурора Дмитрия Некрасова.
Обновлено в 02:21
Политика
Президентское удостоверение упало на пол на инаугурации Зеленского
Удостоверение президента Украины упало на пол после вручения его Владимиру Зеленскому во время церемонии инаугурации в Верховной раде, следует из трансляции мероприятия.
Обновлено в 06:59
Кино
Новый киноляп нашли в финальной серии «Игры престолов»
Зрители сериала «Игра престолов» в финальной серии обнаружили новый киноляп, сообщает 20 мая телеканал «360» со ссылкой на комментарии поклонников сериала в соцсетях.
Обновлено в 07:42
Экономика
Антипинский НПЗ подал на банкротство
18 мая крупнейший в России независимый Антипинский НПЗ направил в Арбитражный суд Тюмени заявление о признании его банкротом, рассказал представитель завода.
Обновлено в 05:05
Происшествия
Автомобиль такси сбил женщину с детьми в Петербурге
В Петроградском районе Санкт-Петербурга днем 20 мая автомобиль Hyundai Solaris, работающий под брендом «Яндекс.Такси», совершил наезд на женщину с двумя детьми, один из которых находился в коляске.
Обновлено в 07:31
Музыка
Дробыш подаст в суд из-за скандала с Белоруссией на Евровидении
Композитор и продюсер Виктор Дробыш намерен подать в суд на Европейский Вещательный Союз.
Обновлено в 07:54
Армия и оружие
ВСУ выпустили по территории ДНР почти 150 мин и боеприпасов
Всего по территории ДНР было выпущено 145 боеприпасов.
Обновлено вчера в 05:12
Общество
Захар Прилепин избил поэта из Владивостока
Обновлено в 06:26
Хоккей
Россияне обыграли Швейцарию на ЧМ по хоккею
Обновлено вчера в 16:37
Политика
Зеленский заявил о желании прекратить огонь в Донбассе
Новый президент Украины Владимир Зеленский назвал своей приоритетной задачей прекращение огня в Донбассе.
Обновлено в 04:37
Происшествия
МВД предложило конфисковывать машины у пьяных водителей
«В марте и апреле 2019 года в правительство направлены предложения МВД России относительно законодательного закрепления возможности конфискации транспортных средств, которыми управляли водители в состоянии опьянения, а также усиления ответственности за совершение отдельных правонарушений в области безопасности дорожного движения»,— рассказали в пресс-службе.
Обновлено в 07:46
Политика
Журналисты «Коммерсанта» покинут издание из-за статьи о Матвиенко
Специальный корреспондент издательского дома «Коммерсантъ» Иван Сафронов и заместитель редактора отдела политики Максим Иванов покидают издание из-за статьи об отставке спикера Совета Федерации Валентины Матвиенко.
Обновлено в 05:17
Политика
Зеленский перед инаугурацией подпрыгнул и поцеловал лысину Кошевого
Зеленский тут же подскочил к ограждению, высоко подпрыгнул и поцеловал товарища прямо в лысину.
Обновлено в 06:17
Общество
Нацбанк Беларуси презентовал новые банкноты номиналом в Br5 и Br10
Банкноты Br5 и Br10 являются наиболее популярными, они занимают около 40% от всех купюр, находящихся в обращении.
Обновлено в 04:59
Политика
Украина вновь приостановила транзит российской нефти в ЕС
АО "Укртранснафта" приостановила транзит нефти по нефтепроводу "Дружба" после того, как получила уведомление от Венгрии о технических проблемах при приеме сырья, сообщает в понедельник пресс-служба украинской компании.
Обновлено в 07:43
Происшествия
Резонансное дело об убийстве милиционера раскрыли в Белоруссии
Следственный комитет Республики Беларусь дал пресс-конференцию по резонансному делу о погибшем сотруднике ГАИ.
Обновлено в 07:08
Политика
Соратника Порошенко увезли с инаугурации Зеленского на скорой
Как соратник Порошенко чувствует себя сейчас, пока не известно.
Обновлено в 06:21
Армия и оружие
Силы ПВО в Хмеймиме отразили атаку боевиков на авиабазу
В Минобороны России сообщили, что боевики 19 мая, в воскресенье, из ракетных систем залпового огня (РСЗО) обстреляли авиабазу Хмеймим, силы ПВО базы отразили атаку.
Обновлено в 04:57
Общество
В России изменят правила сдачи ЕГЭ
Правила сдачи Единого государственного экзамена в России будут измены.
Обновлено в 08:00