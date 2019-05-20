Экономика

Игоря Сечина переизбрали председателем совета директоров «Интер РАО»ТАСС 06:00

Совет директоров "Интер РАО", избранный на годовом общем собрании акционеров 20 мая 2019 года, избрал Игоря Сечина председателем совета директоров компании. Об этом сообщается в пресс-релизе "Интер РАО".
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«Интер РАО» направит на дивиденды за 2018 год 17,9 млрд рублей

Rambler News Service06:32

Игорь Сечин вновь возглавил совет директоров «Интер РАО»

Вестник Кавказа06:35

Решение о судьбе «Калининградской генерации» примут в 2020 году

РИА Новости06:40

«Интер РАО» увеличит дивиденды за 2018 год на треть

Вести.Финанс05:33

Состоялось годовое общее собрание акционеров ПАО «Интер РАО»

ADVIS.ru06:58

Игоря Сечина переизбрали председателем совета директоров «Интер РАО»

ТАСС06:00

Совет директоров «Интер РАО» вновь возглавил Игорь Сечин

Finam.Ru06:06
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Автоматически обработано 7247 источников, обновлено в 08:23, Ашберн
Происшествия

Бросившую ребенка в поликлинике украинку отпустили из зала суда

Женщину, которая бросила ребенка в поликлинике в Москве, и ее сожителя отпустили из зала суда, сообщает корреспондент РЕН ТВ.
Обновлено в 07:39
Политика

Порошенко, Парубий и Гройсман проводят совещание

Глава правительства Украины Владимир Гройсман, спикер Верховной рады Андрей Парубий и экс-президент Украины Пётр Порошенко собрались на совещание в кабинете премьер-министра, сообщило 20 мая издание Strana.ua.
Обновлено в 06:41
Музыка

Лазарев занял третье место на «Евровидении-2019»

Обновлено 18 мая в 19:03
Происшествия

В Оренбурге убили главу филиала «Газпромтранса», его жену и водителя

Оренбургские следователи разыскивают трех мужчин, подозреваемых в убийстве директора местного филиала "Газпромтранса", его супруги и личного водителя.
Обновлено в 08:02
Происшествия

Третьяковка получила стол-трансформер для реставрации картины Репина

Обновлено в 07:32
Политика

Зеленский и Ляшко устроили перепалку во время инаугурации

Президент Украины Владимир Зеленский вступил в словесную перепалку с депутатом Олегом Ляшко во время своей инаугурации.
Обновлено в 06:46
Хоккей

Игрок «Сент-Луиса» Тарасенко повторил достижение Гретцки в НХЛ

«Сент-Луис» на выезде уверенно обыграл «Сан-Хосе» в пятом матче финала плей-офф НХЛ в Западной конференции.
Обновлено в 03:19
Происшествия

В Башкирии проверят законность закрытия кафе после суицида чиновницы

Прокуратура Башкирии оценит законность проверки Роспотребнадзором уфимского кафе, после скандала вокруг которого инспектор ведомства покончила с собой.
Обновлено в 04:54
Шоу-бизнес

Дочь Алсу может пропустить новый финал «Голоса»

Дочь певицы Алсу Микелла Абрамова может пропустить новый финал 6-го сезона детского «Голоса». Об этом сообщает издание DEITA.RU.
Обновлено в 05:54
Общество

Климатическое лето пришло в Москву на две недели раньше

Климатическое лето наступило в Москве на две недели раньше положенного срока, рассказала главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова.
Обновлено в 08:02
Происшествия

Раскрыто убийство помощника прокурора во время интимных игр

Сотрудники полиции раскрыли убийство помощника Бутырского межрайонного прокурора Дмитрия Некрасова.
Обновлено в 02:21
Политика

Президентское удостоверение упало на пол на инаугурации Зеленского

Удостоверение президента Украины упало на пол после вручения его Владимиру Зеленскому во время церемонии инаугурации в Верховной раде, следует из трансляции мероприятия.
Обновлено в 06:59
Кино

Новый киноляп нашли в финальной серии «Игры престолов»

Зрители сериала «Игра престолов» в финальной серии обнаружили новый киноляп, сообщает 20 мая телеканал «360» со ссылкой на комментарии поклонников сериала в соцсетях.
Обновлено в 07:42
Происшествия

Активиста наказали штрафом в 100 тысяч за выбитый зуб полицейского

Обновлено в 07:54
Экономика

Антипинский НПЗ подал на банкротство

18 мая крупнейший в России независимый Антипинский НПЗ направил в Арбитражный суд Тюмени заявление о признании его банкротом, рассказал представитель завода.
Обновлено в 05:05
Происшествия

Автомобиль такси сбил женщину с детьми в Петербурге

В Петроградском районе Санкт-Петербурга днем 20 мая автомобиль Hyundai Solaris, работающий под брендом «Яндекс.Такси», совершил наезд на женщину с двумя детьми, один из которых находился в коляске.
Обновлено в 07:31
Музыка

Дробыш подаст в суд из-за скандала с Белоруссией на Евровидении

Композитор и продюсер Виктор Дробыш намерен подать в суд на Европейский Вещательный Союз.
Обновлено в 07:54
Армия и оружие

ВСУ выпустили по территории ДНР почти 150 мин и боеприпасов

Всего по территории ДНР было выпущено 145 боеприпасов.
Обновлено вчера в 05:12
Общество

Захар Прилепин избил поэта из Владивостока

Обновлено в 06:26
Хоккей

Россияне обыграли Швейцарию на ЧМ по хоккею

Обновлено вчера в 16:37
Политика

Зеленский заявил о желании прекратить огонь в Донбассе

Новый президент Украины Владимир Зеленский назвал своей приоритетной задачей прекращение огня в Донбассе.
Обновлено в 04:37
Происшествия

МВД предложило конфисковывать машины у пьяных водителей

«В марте и апреле 2019 года в правительство направлены предложения МВД России относительно законодательного закрепления возможности конфискации транспортных средств, которыми управляли водители в состоянии опьянения, а также усиления ответственности за совершение отдельных правонарушений в области безопасности дорожного движения»,— рассказали в пресс-службе.
Обновлено в 07:46
Политика

Журналисты «Коммерсанта» покинут издание из-за статьи о Матвиенко

Специальный корреспондент издательского дома «Коммерсантъ» Иван Сафронов и заместитель редактора отдела политики Максим Иванов покидают издание из-за статьи об отставке спикера Совета Федерации Валентины Матвиенко.
Обновлено в 05:17
Политика

Зеленский перед инаугурацией подпрыгнул и поцеловал лысину Кошевого

Зеленский тут же подскочил к ограждению, высоко подпрыгнул и поцеловал товарища прямо в лысину.
Обновлено в 06:17
Общество

Нацбанк Беларуси презентовал новые банкноты номиналом в Br5 и Br10

Банкноты Br5 и Br10 являются наиболее популярными, они занимают около 40% от всех купюр, находящихся в обращении.
Обновлено в 04:59
Политика

Украина вновь приостановила транзит российской нефти в ЕС

АО "Укртранснафта" приостановила транзит нефти по нефтепроводу "Дружба" после того, как получила уведомление от Венгрии о технических проблемах при приеме сырья, сообщает в понедельник пресс-служба украинской компании.
Обновлено в 07:43
Происшествия

Резонансное дело об убийстве милиционера раскрыли в Белоруссии

Следственный комитет Республики Беларусь дал пресс-конференцию по резонансному делу о погибшем сотруднике ГАИ.
Обновлено в 07:08
Политика

Соратника Порошенко увезли с инаугурации Зеленского на скорой

Как соратник Порошенко чувствует себя сейчас, пока не известно.
Обновлено в 06:21
Армия и оружие

Силы ПВО в Хмеймиме отразили атаку боевиков на авиабазу

В Минобороны России сообщили, что боевики 19 мая, в воскресенье, из ракетных систем залпового огня (РСЗО) обстреляли авиабазу Хмеймим, силы ПВО базы отразили атаку.
Обновлено в 04:57
Общество

В России изменят правила сдачи ЕГЭ

Правила сдачи Единого государственного экзамена в России будут измены.
Обновлено в 08:00
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