Футбол
Игорь Смольников объяснил, почему «Зенит» был так силен этой веснойПетербургский дневник вчера в 07:28
Приход новичков прокомментировал защитник «Зенита» Игорь Смольников, который уверен, что именно новые футболисты помогли петербургской команде выглядеть настолько уверенно в концовке РПЛ.
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Игорь Смольников: «Зенит» с первого тура шел первым и уверенно закончил чемпионат
Советский спортвчера в 07:00
Игорь Смольников: «С первого тура шли на первом месте и достаточно уверенно закончили чемпионат»
Sportbox.RUвчера в 07:00
Игорь Смольников объяснил, почему «Зенит» был так силен этой весной
Петербургский дневниквчера в 07:28
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Кравчук рассказал, как его едва не расстреляли бандеровцы
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Последствия разрыва отношений с Россией оценили в Раде
Депутат Верховной рады Вадим Рабинович заявил, что Украина останется без "помощи Востока" в случае разрыва отношений с Россией.
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Происшествия
В Москве погибла журналистка Маргарита Вирова
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Происшествия
Рейс SSJ 100 из Новосибирска в Ростов-на-Дону отменили
Самолет Sukhoi Superjet 100 рейсом из Новосибирска в Ростов-на-Дону отменили из-за неисправности. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 23:17
Политика
Стало известно условие получения жителями Донбасса российской пенсии
Минтруд РФ назвал условие получения российских пенсий жителями самопровозглашенных Луганской и Донецкой народных республик.
Обновлено вчера в 07:10
Происшествия
В Казани школьник с пистолетом взял одноклассников в заложники
Инцидент произошел сегодня, 13 мая, в гимназии №7 в городе Казань. По предварительной информации, школьнику 17 лет.
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Политика
Экс-глава Минобороны Сердюков возглавил совет директоров ОАК
Бывший министр обороны России Анатолий Сердюков назначен председателем совета директоров Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК).
Обновлено вчера в 12:28
Политика
В США сенаторы подготовили законопроект против «Северного потока — 2»
Американские сенаторы Тед Круз и Джин Шахин подготовили законопроект, предусматривающий введение санкций против лиц и компаний, участвующих в строительстве газопровода «Северный поток — 2».
Обновлено вчера в 21:37
Происшествия
Свидетель по делу Кокорина и Мамаева выпала из окна
Обновлено вчера в 15:17
Кино
Появился тизер заключительной серии «Игры престолов»
Телеканал HBO опубликовал тизер заключительной серии последнего сезона сериала "Игра престолов". Видео было опубликовано на YouTube.
Обновлено вчера в 02:40
Происшествия
Протестующих россиян наказали слезоточивым газом в Екатеринбурге
В Екатеринбурге против людей, просящих не строить храм на месте сквера, неизвестные применили слезоточивый газ.
Обновлено вчера в 14:09
Общество
Минсельхоз определился с правилами ввоза импортного хамона
Что предлагает Минсельхоз Минсельхоз подготовил поправки в закон "О ветеринарии", которые расширяют полномочия Россельхознадзора по контролю за ввозом импортных продуктов животноводства, в том числе для личного потребления гражданами.
Обновлено вчера в 14:01
Происшествия
На Аляске пять человек погибли в результате крушения двух самолетов
Пять человек погибли, один числится пропавшим без вести в результате крушения двух гидросамолетов в американском штате Аляска, сообщает телеканал NBC News со ссылкой на круизную компанию Princess Cruises.
Обновлено вчера в 22:46
Наука
В сумке боливийского шамана XI века обнаружены психоактивные вещества
Группа археологов обнаружила следы пяти психоактивных соединений в кожаной сумке боливийского шамана, проживавшего в пещере Куэва-дель-Чилено в XI веке.
Обновлено вчера в 05:10
Гаджеты
Живее всех живых: AMD готовит видеокарты Radeon RX 600 на базе Polaris
В конце напомним, что мобильные видеокарты Radeon 540X и RX 550X построены на 14-нм графических процессорах Polaris.
Обновлено вчера в 16:55
Гаджеты
Apple объявила о запуске нового приложения для Apple TV
Американская компания Аррlе запускает новое приложение для Apple TV, в котором будут собраны фильмы, сериалы, шоу и другой видеоконтент.
Обновлено вчера в 16:17
Здоровье
Как журналиста «КП»-Екатеринбург клещ на семь тысяч рублей укусил
В моей семье уже есть печальный опыт укуса клеща. Лет пять назад, опасный кровосос укусил моего дядю.
Обновлено вчера в 12:30
Общество
Со дна Авачинской бухты подняли затонувшее судно
На Камчатке со дна Авачинской бухты подняли затонувшее четыре года назад судно. Речь идет о рыболовном сейнере "Моннерон".
Обновлено в 00:26
Хоккей
Сборная России победила Чехию на чемпионате мира по хоккею
Обновлено вчера в 12:30
Общество
Гуриев посоветовал российским богачам способ избежать ненависти людей
Россия — «самая неравная страна с точки зрения неравенства богатства», заявил главный экономист Европейского банка реконструкции и развития Сергей Гуриев в интервью в рамках проекта «Русские норм!».
Обновлено вчера в 14:34
Экономика
Минэкономразвития спрогнозировало дефляцию в связи с урожаем
В августе цены пойдут на спад из-за урожая. Об этом сообщили «Известиям» в Минэкономразвития.
Обновлено вчера в 18:11
Происшествия
Официант в Нью-Йорке вернул посетительнице чек на 424 тысячи долларов
Обновлено вчера в 22:32
Политика
В Казани Путину показали модернизированные Ту-160 и Ту-22
Президенту России Владимиру Путину на аэродроме завода имени Горбунова в Казани — филиала ПАО «Туполев» — показали модернизированные образцы авиатехники, в том числе Ту-160 и Ту-22.
Обновлено вчера в 10:44
Шоу-бизнес
В СМИ попала информация о рождении двойни у Алины Кабаевой
7 мая Алина Кабаева родила двойню в центре акушерства и гинекологии, сообщает Ура.ру. Известная гимнастка якобы родила сразу двух мальчиков.
Обновлено вчера в 07:05
Армия и оружие
Источник: вторая подлодка - носитель «Посейдонов» будет спущена на воду весной 2020 года
Второй штатный носитель подводных необитаемых аппаратов "Посейдон" - атомную подлодку "Хабаровск" - спустят на воду весной 2020 года, флоту субмарину планируется передать в 2022 году.
Обновлено вчера в 20:32
Происшествия
В Казани эвакуировали аэропорт из-за сообщения о минировании самолета
Обновлено вчера в 16:50
Политика
США запретили Евросоюзу самостоятельно заниматься обороной
В послании говорится, что оборонные планы ЕС несут угрозу для десятилетней интеграции трансатлантической оборонной индустрии и военного сотрудничества в рамках НАТО, а также приведут к соперничеству между ЕС и альянсом.
Обновлено вчера в 23:25
Происшествия
В самолет Ангелы Меркель врезался автомобиль
Обновлено вчера в 16:53
Здоровье
В Приморье появилось новейшее оборудование для лечения лор-заболеваний
Современное оборудование для диагностики и лечения лор-заболеваний появилось во Владивостокской клинической больнице №1, сообщает KONKURENT.RU со ссылкой на пресс-службу краевой администрации.
Обновлено в 00:12
Общество
Фигурант дела о «грязной нефти» отказался быть «козлом отпущения»
Бывший глава нефтяной компании добавил, что его специально делают козлом отпущения. Сейчас он находится в международном розыске.
Обновлено 12 мая в 14:29