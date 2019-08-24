Футбол

Игорь Симутенков — о поражении от «Уфы»: «Сказалось отсутствие Семака»Sportbox.RU 11:58

Уфа — Зенит
1 – 0
Матч завершён
Чемпионат России, сегодня
Стадион «Нефтяник»
Андрей Козлов
Ловро Бизяк
26′
35′
Магомед Оздоев
46′
Александр Ерохин
Даниил Фомин
53′
Каталин Карп
53′
63′
Александр Ерохин
Далер Кузяев
Данила Емельянов
Оливье Тилль
66′
70′
Эмильяно Ариэль Ригони
Алексей Сутормин
Александр Беленов
76′
Даниил Фомин
79′
83′
Игорь Смольников
Юрий Жирков
Джемал Табидзе
Павел Аликин
85′
88′
Бранислав Иванович
90′+1′
Ярослав Ракицкий
«Уфу» с заслуженной победой, использовали свой момент. Отсутствие Семака сказалось, присутствие тренера на бровке всегда влияет на игру, — сказал Симутенков в эфире телеканала МАТЧ ПРЕМЬЕР.
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

И.о. тренера «Зенита» Симутенков: «Мы сыграли ниже своих способностей в матче с «Уфой»

Sport24.ru11:51

Игорь Симутенков — о поражении от «Уфы»: «Сказалось отсутствие Семака»

Матч ТВ11:58

Тренер «Зенита» заявил, что отсутствие Семака повлияло на результат матча с «Уфой»

RT на русском12:47

Симутенков: «Зенит» сыграл ниже своих возможностей, сказалось отсутствие Семака

Чемпионат11:57

Игорь Симутенков: «Отсутствие Семака сказалось на игре»

Спорт-Экспресс11:48

Игорь Симутенков — о поражении от «Уфы»: «Сказалось отсутствие Семака»

Sportbox.RU11:58

Игорь Симутенков – о поражении от «Уфы»: «Зенит» сыграл ниже своих способностей

Спорт день за днем11:39
Показать все источники
Автоматически обработано 7297 источников, обновлено в 14:41, Ашберн
Хоккей

«Спартак» уступил «Динамо» в матче Кубка мэра Москвы по хоккею

Московский хоккейный клуб "Спартак" проиграл столичному "Динамо" со счетом 1:4 в матче второго тура предсезонного турнира Кубок мэра Москвы.
Обновлено в 14:35
Политика

В Кремле объяснили отставку посла РФ в Великобритании

В Кремле прокомментировали отставку посла России в Великобритании Александра Яковенко.
Обновлено в 13:04
Футбол

«Ливерпуль» обыграл «Арсенал» благодаря дублю Салаха

В центральном матче третьего тура АПЛ «Ливерпуль» на своем поле победил «Арсенал» со счетом 3:1.
Обновлено в 14:18
Космос

Для стыковки «Союза МС-14» к МКС захотели перестыковать «Союз МС-13»

Центр управления полетами (ЦУП) для стыковки космического корабля «Союз МС-14» к Международной космической станции (МКС) предлагает перестыковать «Союз МС-13», передает ТАСС заявление руководителя полетом российского сегмента МКС Владимира Соловьева.
Обновлено в 08:58
Футбол

«Краснодар» и «Локомотив» сыграли вничью в матче РПЛ

"Краснодар" и московский "Локомотив" сыграли вничью в матче 7-го тура чемпионата России по футболу.
Обновлено в 13:55
Армия и оружие

Турция начала новую операцию против РПК на севере Ирака

Обновлено в 04:30
Культура

Ролик с собакой-гипнотизёром завоевал популярность в Сети

После повторной публикации видео «завоевало» Twitter, его пользователи впервые обратили внимание на удивительную собаку.
Обновлено вчера в 14:35
Происшествия

NASA заявило о первом совершенном в космосе преступлении

Американское национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства NASA сообщило о первом преступлении, совершенном в открытом космосе.
Обновлено в 11:35
Происшествия

«Победа» заявила об опоздании недопущенной на рейс пассажирки

В пресс-службе авиакомпании "Победа" сообщили, что пассажирка, не допущенная на рейс в Чебоксары, опоздала на посадку на три минуты.
Обновлено в 12:39
Футбол

День сурка: «Динамо» потеряло очки в матче с «Олимпиком»

Киевское «Динамо» провело событийный матч пятого тура чемпионата Украины с «Олимпиком».
Обновлено в 14:32
Шоу-бизнес

Директор Анастасии Заворотнюк опроверг слухи о раке мозга у актрисы

В последние дни российский сегмент соцсетей просто "накрыла" волна слухов и сплетен вокруг Анастасии Заворотнюк, которая якобы тяжело больна.
Обновлено вчера в 07:17
Происшествия

В Калужской области убили ветерана войны

В Калужской области в городе Малоярославец в квартире обнаружили тело ветерана Великой Отечественной войны, задержан подозреваемый в убийстве.
Обновлено в 11:43
Политика

Зеленский заявил о жесткой позиции Киева по поводу возвращения Крыма

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев занимает жесткую позицию о необходимости возвращения Крыма.
Обновлено вчера в 04:31
Политика

Савченко заявила об украинизации России

Граждане Российской федерации в недалеком будущем смогут хорошо понимать украинский язык, считает депутат Верховной рады Украины VIII созыва Надежда Савченко.
Обновлено в 03:19
Происшествия

Вертолет Ми-2 разбился на Кубани

Вертолет Ми-2 упал в субботу в Каневском районе Краснодарского края, погиб пилот. Об этом сообщил ТАСС источник в экстренных службах края.
Обновлено в 12:11
Здоровье

В США зафиксировали первый случай смерти от курения вейпа

Обновлено вчера в 17:45
Происшествия

Коллекторы обстреляли россиянина и его 9-летнюю дочь

Обновлено в 06:19
Политика

Власти Германии потребовали удалить украинский сайт «Миротворец»

«Федеральное правительство совершенно определенно осуждает «Миротворец» и требует от украинского правительства и органов власти предпринять действия по его удалению», — сообщается в ответе.
Обновлено в 11:45
Здоровье

Из больницы в Нижнем Тагиле уволились все хирурги из-за низких зарплат

Шестеро сотрудников двух хирургических отделений центральной городской больницы №1 в Нижнем Тагиле уволились из-за высокой нагрузки и низких зарплат.
Обновлено 22 августа в 14:55
Происшествия

В Берлине арестовали россиянина по подозрению в убийстве

В Берлине задержан 49-летний гражданин России, которого подозревают в убийстве 40-летнего гражданина Грузии.
Обновлено в 14:22
Хоккей

Российского хоккеиста Кузнецова дисквалифицировали на четыре года

Российский хоккеист Евгений Кузнецов дисквалифицирован на четыре года за нарушение антидопинговых правил.
Обновлено вчера в 08:43
Происшествия

Специалисты разобрали Airbus А321, приземлившийся на кукурузное поле

Специалисты разобрали Airbus А321 "Уральских авиалиний", приземлившийся на кукурузное поле в Подмосковье после попадания чаек в двигатели.
Обновлено в 09:55
Политика

В Кремле сообщили о недовольстве Путина ситуацией в угольной отрасли

Как отметил Песков, эти поручения даны практически за сутки до Дня шахтера.
Обновлено в 06:07
Политика

Медведев назвал условия перехода на четырехдневную рабочую неделю

Дмитрий Медведев допустил переход россиян на четырехдневную рабочую неделю в будущем.
Обновлено вчера в 14:47
Происшествия

Французская полиция применила водометы против недовольных саммитом G7

Полиции пришлось четырежды применить водометы против участников акции. В шествии участвуют несколько сотен человек.
Обновлено в 13:39
Здоровье

Ядовитого паука-отшельника достали из уха американки

Стоит отметить, что коричневые пауки-отшельники ядовиты, но американке удалось избежать укусов непрошенного квартиранта.
Обновлено вчера в 18:58
Происшествия

Лодка перевернулась на Волге под Саратовом

Спасатели ведут поиски четырех человек, пропавших в субботу на Волге под Саратовом после опрокидывания моторной лодки.
Обновлено в 04:48
Экономика

В России установили новый прожиточный минимум

Уточняется, что в целом по стране величина прожиточного минимума установлена в размере 11 185 рублей, для трудоспособного населения – 12 130 рублей, пенсионеров – 9 236 рублей.
Обновлено вчера в 07:01
Шоу-бизнес

Дочь Михаила Галустяна попросила у родителей брата

Пользователи Сети прокомментировали ролик, отметив, что мечты сбываются и родителям стоит решить этот вопрос.А ещё не так давно многие издания писали о том, что семья юмориста разводится.
Обновлено в 08:18
Кино

Кит Харингтон сыграет в новом фильме студии Marvel

Голливудский актер Кит Харингтон сыграет в новом фильме киновселенной Marvel. Об этом пишет издание Deadline со ссылкой на источник.
Обновлено в 02:01
Как работают Яндекс.Новости?
Чемпионат России по футболу 2019/2020Больше новостей по теме
Главное