Футбол

Игорь Симутенков — о поражении от «Уфы»: «Сказалось отсутствие Семака»Sportbox.RU 11:58

Уфа — Зенит
1 – 0
Матч завершён
Чемпионат России, сегодня
Стадион «Нефтяник»
Андрей Козлов
Ловро Бизяк
26′
35′
Магомед Оздоев
46′
Александр Ерохин
Даниил Фомин
53′
Каталин Карп
53′
63′
Александр Ерохин
Далер Кузяев
Данила Емельянов
Оливье Тилль
66′
70′
Эмильяно Ариэль Ригони
Алексей Сутормин
Александр Беленов
76′
Даниил Фомин
79′
83′
Игорь Смольников
Юрий Жирков
Джемал Табидзе
Павел Аликин
85′
88′
Бранислав Иванович
90′+1′
Ярослав Ракицкий
«Уфу» с заслуженной победой, использовали свой момент. Отсутствие Семака сказалось, присутствие тренера на бровке всегда влияет на игру, — сказал Симутенков в эфире телеканала МАТЧ ПРЕМЬЕР.
Читать в источнике
Комментировать1

Подробнее о событии

И.о. тренера «Зенита» Симутенков: «Мы сыграли ниже своих способностей в матче с «Уфой»

Sport24.ru11:51

Игорь Симутенков — о поражении от «Уфы»: «Сказалось отсутствие Семака»

Матч ТВ11:58

Симутенков: «Зенит» сыграл ниже своих возможностей, сказалось отсутствие Семака

Чемпионат11:57

Игорь Симутенков — о поражении от «Уфы»: «Сказалось отсутствие Семака»

Sportbox.RU11:58

Игорь Симутенков: «Отсутствие Семака сказалось на игре»

Спорт-Экспресс11:48

Тренер «Зенита» заявил, что отсутствие Семака повлияло на результат матча с «Уфой»

RT на русском12:47

Игорь Симутенков – о поражении от «Уфы»: «Зенит» сыграл ниже своих способностей

Спорт день за днем11:39
Показать все источники
Автоматически обработано 7297 источников, обновлено в 16:11, Ашберн
Происшествия

NASA заявило о первом совершенном в космосе преступлении

Американское национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства NASA сообщило о первом преступлении, совершенном в открытом космосе.
Обновлено в 11:35
Армия и оружие

Авиация ВКС уничтожила 25 единиц бронетехники боевиков

Обновлено вчера в 21:37
Культура

Петр Мамонов госпитализирован в реанимацию с инфарктом

Обновлено в 08:16
Единоборства

Ковалев нокаутировал Ярда и защитил титул чемпиона мира WBO

Российский боксер Сергей Ковалев победил британца Энтони Ярда и защитил титул чемпиона мира в полутяжелом весе по версии Всемирной боксерской организации (WBO).
Обновлено в 15:37
Политика

Украинские боевики провели антироссийскую акцию под офисом Зеленского

Напомним, в своем выступлении на марше достоинства Зеленский назвал войну против Донбасса вторым рождением Украины.
Обновлено в 11:59
Происшествия

Французская полиция применила водометы против недовольных саммитом G7

Обновлено в 13:39
Космос

Для стыковки «Союза МС-14» к МКС захотели перестыковать «Союз МС-13»

Центр управления полетами (ЦУП) для стыковки космического корабля «Союз МС-14» к Международной космической станции (МКС) предлагает перестыковать «Союз МС-13», передает ТАСС заявление руководителя полетом российского сегмента МКС Владимира Соловьева.
Обновлено в 08:58
Кино

Умер актер Виталий Логвиновский

Советский, российский актер театра, кино и ТВ, народный артист России Виталий Степанович Логвиновский скончался на 79-м году жизни 22 августа.
Обновлено вчера в 13:32
Кино

Умер легендарный переводчик фильмов Юрий Живов

Обновлено в 07:57
Политика

Захарова ответила Киеву на слова об украинском флаге над Владивостоком

Ранее Омелян выступил с утверждением о том, что "над Владивостоком снова будет украинский флаг", как это было "100 лет назад", сообщило украинское интернет-издание "ПолитНавигатор".
Обновлено в 02:43
Политика

Крымские татары ответили на предложение Зеленского по автономии

Крымские татары отвергли предложение президента Украины Владимира Зеленского по автономии. Об этом заявил глава диаспоры Эйваз Умеров.
Обновлено в 09:07
Происшествия

В Астраханской области нашли пропавшего португальца

Португалец, который потерялся в Астраханской области в пятницу, найден живым и здоровым, сообщили журналистам в пресс-службе ГУ МЧС по региону.
Обновлено в 15:10
Происшествия

Пострадавшую в Турции девочку могут доставить в Россию в ближайшие дни

Обновлено в 12:34
Армия и оружие

Россия и Китай заставили ВМС США использовать голубей и фасоль

Американские военные в связи с быстрым развитием новейших технологий слежения в России и Китае решили воспользоваться старым «дедовским» методом — для передачи особо важной информации использовать фасоль и почтовых голубей.
Обновлено в 12:49
Футбол

«Реал» упустил победу в матче с «Вальядолидом»

Обновлено в 14:53
Общество

Кадыров попросил возвести после своей смерти мечеть

Вначале планировалось, что мечеть назовут в честь чеченского лидера, но по завершении строительства Кадыров объяснил, почему название изменили.
Обновлено вчера в 17:43
Общество

Росгвардейцев могут обязать представляться гражданам

Заместитель председателя комитета комитета Госдумы по безопасности Александр Хинштейн сообщил, что его члены осенью 2019 года внесут законопроект, который обяжет росгвардейцев представляться.
Обновлено в 15:58
Единоборства

Украинский боксер Усик отказался боксировать с россиянами

Украинский боксер Александр Усик отказался от поединка против россиянина Андрея Федосова.
Обновлено в 13:41
Футбол

«Ливерпуль» обыграл «Арсенал» благодаря дублю Салаха

В центральном матче третьего тура АПЛ «Ливерпуль» на своем поле победил «Арсенал» со счетом 3:1.
Обновлено в 14:18
Армия и оружие

Минобороны показало видео пуска «Булавы» с подлодки «Юрий Долгорукий»

Минобороны РФ разместило на YouTube видео пуска баллистической ракеты "Булава" с атомной подлодки "Юрий Долгорукий" в Баренцевом море.
Обновлено в 08:43
Футбол

«Динамо» победило «Тамбов» благодаря очередному голу Филиппа

Обновлено в 08:55
Здоровье

В США зафиксировали первую смерть от вейпа

Первый случай летального исхода в результате заболевания, вызванного курением электронной сигареты, был зафиксирован в Соединенных Штатах.
Обновлено в 01:09
Происшествия

Лодка с четырьмя рыбаками перевернулась у плотины Саратовской ГЭС

Спасательная операция по поиску рыбаков с перевернувшейся в субботу моторной лодки развернута на Волге в районе города Балаково Саратовской области, сообщил "Интерфаксу" глава областной службы спасения Юрий Юрин.
Обновлено в 04:22
Происшествия

Россиянин задержан по подозрению в убийстве в Берлине

Суд Берлина выдал ордер на арест россиянина, подозреваемого в убийстве 40-летнего гражданина Грузии в районе Моабит.
Обновлено в 14:14
Политика

В Кремле объяснили причины отставки посла России в Британии Яковенко

Посол РФ в Великобритании и Северной Ирландии Александр Яковенко оставил свою должность и вернулся домой.
Обновлено в 16:01
Общество

МВД насчитало 100 000 участников митинг-концерта на проспекте Сахарова

На проспекте Академика Сахарова 24 августа проходит митинг-концерт в честь 350-летия российского флага.
Обновлено в 08:32
Шоу-бизнес

Директор Анастасии Заворотнюк опроверг слухи о раке мозга у актрисы

В последние дни российский сегмент соцсетей просто "накрыла" волна слухов и сплетен вокруг Анастасии Заворотнюк, которая якобы тяжело больна.
Обновлено вчера в 07:17
Общество

Москвичей предупредили о похолодании на следующей неделе

Во второй половине следующей недели в Московский регион придет похолодание, и до конца календарного лета жители столицы уже не увидят 20-градусные температуры, сообщается на сайте «Метеовести» в субботу, 24 августа.
Обновлено в 15:37
Политика

Нетаньяху рассказал Путину о визите на Украину

Обновлено вчера в 11:37
Происшествия

Архангельские власти объяснили попадание цезия-137 в организм врача

Ранее чиновники сообщили, что обследование участников ликвидации последствий ЧП не выявило у них проблем со здоровьем.
Обновлено вчера в 10:01
Как работают Яндекс.Новости?
Чемпионат России по футболу 2019/2020Больше новостей по теме
Главное