Вратарь петербургского СКА станет основным голкипером российской национальной команды в матче против Финляндии. Об этом заявил главный тренер нашей сборной Илья Воробьев. Напомню, что в эти дни в Москве и Петербурге проходит этап Еврохоккеейтура – Кубок первого канала.

Игорь Шестеркин сыграет за хоккейную сборную на футбольной арене

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Хоккей Хоккей «Провиденс» – «Херши». Самсонов пропустил 5 шайб с 23 бросков Голкипер «Херши» Илья Самсонов потерпел поражение в матче с «Провиденсом» (2:6). Российский вратарь пропустил 5 шайб с 23 бросков соперника, одну из шайб «Брюинс» забросили в пустые ворота.

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Хоккей Хоккей Защитник Алина Каримова рулит игрой Сегодня старшая группа Кречетов выиграл у сверстников из Бугульмы. Старалась вся команда, за них болели, как всегда, родители.

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Хоккей Хоккей В новокузнецком «Металлурге» уволили главного тренера Руководство «Металлурга» отреагировало на поражение предельно жёстко. После матча был отправлен в отставку главный тренер Анатолий Хоменко.

Хоккей Хоккей Лемтюгов и Лисутин покинули «Медвешчак» из-за финансовых проблем клуба Контракты с россиянами и еще с 7 игроками расторгнуты из-за того, что спонсор отказался от сотрудничества с хорватским клубом.