Игорь Шалимов возглавит по окончании сезона «Спартак-2»REGNUM 07:00

Спорт день за днем

Армия и оружие В Минобороны опровергли сообщения о «срывании погон» курсантами ВДВ Министерство обороны России опровергло сообщения СМИ о «срывании погон» курсантами в рязанском училище Воздушно-десантных войск, об этом свидетельствуют проверки, проведённые комиссией ведомства.

Политика Глава Минэнерго РФ создал комиссию по делу о качестве нефти в «Дружбе» По поручению председателя правительства Дмитрия Медведева министр энергетики Александр Новак своим приказом создал межведомственную комиссию по проверке нарушения показателей качества нефти в трубопроводе "Дружба".

Кино Старт «Мстителей» стал лучшим в истории проката «Мстители: Финал» стартовали в США с успехом, рекордным для проката страны. Уже за первые сутки картина собрала 157 миллионов долларов.

Религия Володин поздравил православных христиан с Пасхой Спикер Госдумы Вячеслав Володин в своем поздравлении православным христианам с Пасхой пожелал им духовных сил, заметив, что эти праздничные дни объединяют людей вокруг нравственных ценностей.

Происшествия Стрельба произошла в синагоге Калифорнии В синагоге калифорнийского города Повэй произошла стрельба.

Авто Эксперты назвали признаки скорой поломки двигателя автомобиля Если случилось так, что двигатель стал «съедать» его в непомерно больших объемах и, само собой, часто просить «добавки», то вам тоже стоит задуматься, а лучше – сразу обратиться в сервис и провести диагностику.

Политика Зеленский прокомментировал слова Путина о паспортах для украинцев Новоизбранный президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на решение России выдавать паспорта гражданам Украины по упрощенной схеме и заявил, что вряд ли многие украинцы этого захотят.

Общество Суд не удовлетворил просьбу Маска отклонить иск британского дайвера Суд в Лос-Анджелесе не удовлетворил просьбу главы Tesla Илона Маска отклонить иск по делу о клевете, который был подан британским участником спасательной операции в Таиланде Верноном Уонсортом.

Футбол Дортмундская «Боруссия» в меньшинстве уступила «Шальке» Футболисты дортмундской "Боруссии" на своем поле проиграли "Шальке" в матче 31-го тура чемпионата Германии.

Футбол «Барселона» стала чемпионом Испании по футболу «Барселона» победила «Леванте» в матче 35-го тура чемпионата Испании по футболу и досрочно выиграла первенство.

Религия Благодатный огонь доставили в храм Христа Спасителя Благодатный огонь из Иерусалима привезли в храм Христа Спасителя. Об этом сообщает РИА "Новости".

Кино Хлоя Грэйс Морец сыграет в ремейке «Тома и Джерри» Актриса Хлоя Грэйс Морец примет участие в полнометражном фильме «Том и Джерри». Об этом сообщил портал Collider.

Наука Назван продукт, значительно повышающий риск преждевременной смерти Чрезмерное употребление жирной рыбы повышает риск преждевременной смерти на 50 процентов, выяснили шведские ученые.

Космос Ученые намерены тщательно изучить грибок в космосе Ученые из Бельгии обратились ко всем исследователям с просьбой срочно направить все силы на изучение грибка в космосе.

Технологии Хакеры раскрыли союзников Роскомнадзора и ФСБ в цензурных мероприятиях Хакеры по-прежнему продолжают атаковать уязвимые базы данных и публиковать конфиденциальные сведения в Интернете.

Происшествия В Финском заливе в Петербурге перевернулся прогулочный катер Прогулочный катер, на борту которого находились девять человек, перевернулся в Финском заливе в районе Канонерского острова, сообщает Северо-Западное следственное управление на транспорте СКР.

Здоровье В Учалинской больнице Радию Хабирову показали новую систему сортировки пациентов Триаж-система подразумевает сортировку поступающих больных по категориям: экстренные — красный поток, помощь которым должна быть оказана немедленно, неотложные — желтый поток с запасом времени на оказание помощи до 2 часов, и плановые — зеленый поток, пациента должны принять, обслужить, госпитализировать (при наличии показаний).

Политика Умер экс-глава Хакасии Алексей Лебедь Бывший глава Хакасии Алексей Лебедь скончался на 65-м году жизни.

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