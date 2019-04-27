Футбол

Игорь Шалимов возглавит по окончании сезона «Спартак-2»REGNUM 07:00

Бывший главный наставник футбольного клуба «Краснодар» Игорь Шалимов по окончании текущего сезона займет пост главного тренера московской команды футбольной национальной лиги России (ФНЛ) «Спартак-2», сообщает 27 апреля Сhampionat.com.
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Шалимов будет назначен главным тренером «Спартака-2»

Газета.Ru06:52

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Советский и российский футболист, полузащитник и футбольный тренер. Мастер спорта СССР, мастер спорта СССР международного класса.
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Футбольный фарм-клуб команды Премьер-лиги «Спартак». Выступает в Футбольной национальной лиге.
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