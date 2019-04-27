Футбол
Игорь Шалимов возглавит по окончании сезона «Спартак-2»REGNUM 07:00
Бывший главный наставник футбольного клуба «Краснодар» Игорь Шалимов по окончании текущего сезона займет пост главного тренера московской команды футбольной национальной лиги России (ФНЛ) «Спартак-2», сообщает 27 апреля Сhampionat.com.
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Автоматически обработаны 7322 источника, обновлено в 19:16, Ашберн
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