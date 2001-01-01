Игорь Шалимов станет новым главным тренером «Спартака-2»Еженедельник Футбол 06:36

В турнирной таблице ФНЛ клуб занимает 12-е место. Напомним, Шалимов покинул пост главного тренера «Химок» 9 апреля. До этого он работал в «Краснодаре».

Спорт день за днем

Хоккей Хоккеисты «Вашингтона» прибудут в сборную 30 апреля Хоккеисты "Вашингтон Кэпиталз" – защитник Дмитрий Орлов, нападающие Евгений Кузнецов и Александр Овечкин прибудут в расположение сборной России 30 апреля.

Культура Иосиф Пригожин счёл ошибочным решение жюри шоу «Голос. Дети» Победу одержала подопечная певицы Светланы Лободы дочь Алсу Микелла Абрамова. За неё проголосовали 56,5% зрителей.

Шоу-бизнес Бывший парень Юлии Началовой хочет забрать полквартиры у её дочери Виктор Началов, отец Юлии Началовой, сообщил в эфире программы "Привет, Андрей", что её бывший парень собирается отсудить себе половину квартиры в элитном жилом комплексе.

Происшествия Полиция сообщила о стрельбе в синагоге в Калифорнии Американская полиция задержала одного человека в связи со стрельбой в синагоге города Повэй в Калифорнии.

Футбол Российский футболист стал лучшим бомбардиром чемпионата Чехии Российский нападающий Николай Комличенко стал лучшим бомбардиром регулярного чемпионата Чехии по футболу в составе клуба "Млада Болеслав".

Происшествия В Финском заливе потерпел бедствие катер: часть моряков спасена В акватории Финского залива вблизи Канонерского острова в субботу, 27 апреля, потерпел бедствие катер, часть моряков подняли из воды и уже доставили в Санкт-Петербург.

Политика Загрязнение нефти в трубопроводе «Дружба» могло быть умышленным По факту загрязнения нефти в трубопроводе "Дружба" возбуждено уголовное дело, заявил журналистам советник президента "Транснефти" Игорь Демин.

Общество Медведев поручил улучшить графики работы детсадов и школ Премьер-министр России Дмитрий Медведев поручил внести в правительство предложения по совершенствованию графиков работы школ и детских садов.

Хоккей Финалисту Кубка Гагарина грозит дисквалификация за допинг Главному тренеру омского "Авангарда" Бобу Хартли и нападающему Денису Зернову грозит дисквалификация на четыре года, сообщает "Чемпионат.com".

Шоу-бизнес Идрис Эльба женился на модели Сабрине Даур Британский актер Идрис Эльба и модель Сабрина Даур поженились. Свадебная церемония прошла в Марокко.

Происшествия В Страсбурге на акции «желтых жилетов» задержали 26 человек Правоохранительные органы Франции задержали 26 человек в ходе столкновений на акции «желтых жилетов» в Страсбурге.

Общество Ректор ВШЭ высказался о сборе подписей за снос памятника Дзержинскому Ректор Высшей школы экономики (ВШЭ) Ярослав Кузьминов прокомментировал сбор подписей студентами за демонтаж памятника основателю Всероссийской чрезвычайной комиссии (ВЧК) Феликсу Дзержинскому.

Культура Лукьяненко объяснил, почему победа дочери Алсу в «Голосе» – это «очень плохо» Певица Светлана Лобода опубликовала на своей странице в социальной сети фотографии соперников Микеллы, сопроводив их смайлом-сердечком, а позднее стало известно, что завершившийся сезон для нее, вероятно, станет последним в качестве наставника участников конкурса.

Культура В Казани концертом отпразднуют 75-летие немецкого дирижера Лео Кремера Под управлением немецкого дирижера, органиста и пианиста выступят хор студентов и симфонический оркестр Казанской консерватории, сообщает пресс-служба вуза.

Единоборства Исмаилов одолел Василевского техническим нокаутом на турнире ACA 95 Боец смешанного стиля (ММА) Магомед Исмаилов одержал верх над шестикратным чемпионом мира по боевому самбо Вячеславом Василевским в рамках поединка на турнире ACA 95, сообщает "Советский спорт".

Наука Пришельцы среди нас, считают в Оксфорде Преподаватель корейского языка из Оксфордского университета Янг-хэ Чи считает, что пришельцы из космоса давно живут среди людей и даже уже создали гибридные виды, сообщает издание Mirror.

Общество Суд не удовлетворил просьбу Маска отклонить иск британского дайвера Суд в Лос-Анджелесе не удовлетворил просьбу главы Tesla Илона Маска отклонить иск по делу о клевете, который был подан британским участником спасательной операции в Таиланде Верноном Уонсортом.

Происшествия На Хоккайдо произошло землетрясение магнитудой 5,4 Землетрясение магнитудой 5,4 произошло на самом северном японском острове Хоккайдо, сообщает Геологическая служба США (USGS).

Политика В ЕС раскритиковали решение США выйти из договора о торговле оружием Как отметили в ЕС, решение США не способствует поддержанию транспарентности в сфере международной торговли оружием.