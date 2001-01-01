Футбол

Игорь Шалимов станет новым главным тренером «Спартака-2»Еженедельник Футбол 06:36

В турнирной таблице ФНЛ клуб занимает 12-е место. Напомним, Шалимов покинул пост главного тренера «Химок» 9 апреля. До этого он работал в «Краснодаре».
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По факту загрязнения нефти в трубопроводе "Дружба" возбуждено уголовное дело, заявил журналистам советник президента "Транснефти" Игорь Демин.
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Главному тренеру омского "Авангарда" Бобу Хартли и нападающему Денису Зернову грозит дисквалификация на четыре года, сообщает "Чемпионат.com".
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Идрис Эльба женился на модели Сабрине Даур

Британский актер Идрис Эльба и модель Сабрина Даур поженились. Свадебная церемония прошла в Марокко.
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Минобороны накажет командиров из-за ситуации с курсантами ВДВ

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Правоохранительные органы Франции задержали 26 человек в ходе столкновений на акции «желтых жилетов» в Страсбурге.
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Певица Светлана Лобода опубликовала на своей странице в социальной сети фотографии соперников Микеллы, сопроводив их смайлом-сердечком, а позднее стало известно, что завершившийся сезон для нее, вероятно, станет последним в качестве наставника участников конкурса.
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В Казани концертом отпразднуют 75-летие немецкого дирижера Лео Кремера

Под управлением немецкого дирижера, органиста и пианиста выступят хор студентов и симфонический оркестр Казанской консерватории, сообщает пресс-служба вуза.
Обновлено в 09:18
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«Арсенал» поиздевался над «Спартаком» после разгрома

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Культура

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Пришельцы среди нас, считают в Оксфорде

Преподаватель корейского языка из Оксфордского университета Янг-хэ Чи считает, что пришельцы из космоса давно живут среди людей и даже уже создали гибридные виды, сообщает издание Mirror.
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Суд не удовлетворил просьбу Маска отклонить иск британского дайвера

Суд в Лос-Анджелесе не удовлетворил просьбу главы Tesla Илона Маска отклонить иск по делу о клевете, который был подан британским участником спасательной операции в Таиланде Верноном Уонсортом.
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В ЕС раскритиковали решение США выйти из договора о торговле оружием

Как отметили в ЕС, решение США не способствует поддержанию транспарентности в сфере международной торговли оружием.
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ВКС РФ ракетами отразили попытку атаки боевиков на авиабазу в Сирии

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Советский и российский футболист, полузащитник и футбольный тренер. Мастер спорта СССР, мастер спорта СССР международного класса.
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Футбольный фарм-клуб команды Премьер-лиги «Спартак». Выступает в Футбольной национальной лиге.
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