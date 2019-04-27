Футбол

Игорь Шалимов станет новым главным тренером «Спартака-2»Еженедельник Футбол 06:36

В турнирной таблице ФНЛ клуб занимает 12-е место. Напомним, Шалимов покинул пост главного тренера «Химок» 9 апреля. До этого он работал в «Краснодаре».
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Советский и российский футболист, полузащитник и футбольный тренер. Мастер спорта СССР, мастер спорта СССР международного класса.
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