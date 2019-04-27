Футбол
Игорь Шалимов станет новым главным тренером «Спартака-2»Еженедельник Футбол 06:36
В турнирной таблице ФНЛ клуб занимает 12-е место. Напомним, Шалимов покинул пост главного тренера «Химок» 9 апреля. До этого он работал в «Краснодаре».
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Политика
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Обновлено в 03:54
Музыка
Первый канал проведёт проверку результатов финала шоу «Голос. Дети»
Отмечается, что во время голосования в финале оператором «были отмечены некоторые аномальности».
Обновлено в 06:08
Шоу-бизнес
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Обновлено в 02:34
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Иерусалимский патриархат не выдал священникам так называемой Православной церкви Украины специальные бейджи паломников, разрешающие участие в пасхальном служении в храме Гроба Господня.
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Обновлено вчера в 17:05
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Политика
Путин обсудил с Лукашенко детали по трубопроводу «Дружба»
Президент России Владимир Путин подтвердил журналистам, что обсудил с белорусским коллегой Лукашенко детали по трубопроводу "Дружба".
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Авто
Названы самые надежные китайские автомобили в России
Обновлено в 00:36
Космос
Сибирские ученые обнаружили признаки жизни на Венере
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Политика
Daimler удивило наличие у Ким Чен Ына лимузинов его производства
Немецкий автомобильный концерн Daimler заявил, что не знает, откуда у лидера КНДР Ким Чен Ына лимузины его производства, сообщает Associated Press.
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Политика
Сын Александра Лукашенко повзрослел и сменил имидж
Наследник сменил имидж и заметно возмужал. Сына президента Белоруссии все привыкли называть просто Коля.
Обновлено вчера в 11:30
Происшествия
Частный пассажирский автобус загорелся в Домодедове
Обновлено в 06:29
Шоу-бизнес
Лишние 9 кг: Малышева посоветовала Сябитовой похудеть
Обновлено вчера в 16:15
Происшествия
СК проводит расследование по факту убийства семьи в Уфе
Следователи проводят расследование в связи с обнаружением тел пяти членов одной семьи, в том числе троих детей, на садовом участке в Уфе.
Обновлено в 06:54
Транспорт
Строительство БКЛ московского метро завершено наполовину
Обновлено в 03:43
Политика
Песков пошутил, что Путин работает вместо сна
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков пошутил о том, что российский лидер Владимир Путин работает вместо того, чтобы спать.
Обновлено в 03:39
Политика
Украина приостановила транзит российской нефти
Нефтяная компания Украины «Укртранснафта» прекратила транзит нефти по магистральному нефтепроводу «Дружба».
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Армия и оружие
Мощный взрыв в сирийской Ракке унес жизни 10 человек
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Обновлено вчера в 18:32
Общество
МЧС предупреждает свердловчан о мокром снеге и гололеде
По данным синоптиков 28 апреля местами в Свердловской области ожидаются сильные осадки в виде дождя и мокрого снега.
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Политика
Климкин призвал к секторальным санкциям против России
Министр иностранных дел Украины Павел Климкин призвал к секторальным санкциям против России в связи с законом об упрощенной выдаче российских паспортов гражданам самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик.
Обновлено вчера в 08:16
Путешествия
Лодку Федора Конюхова сняли на видео
Пилоты военного самолета Чили сняли на видео российского путешественника Федора Конюхова, совершающего одиночный морской переход на весельной лодке "Акрос".
Обновлено в 02:55
Происшествия
Спасатели извлекли из шахты в ЛНР тела всех 17 погибших
Тела всех 17 погибших в результате взрыва метана на шахте "Схидкарбон" в Луганской народной республике (ЛНР) подняты на поверхность.
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Политика
Путин назвал приговор Бутиной беспределом
"МИД дал уже комментарий по поводу 18 месячного приговора Бутиной, и, по-моему, там так и сказано, в комментарии МИДа, что это беспредел.
Обновлено в 05:03
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Обновлено вчера в 21:50
Происшествия
В Хабаровском крае разбился самолет Як-18
В Хабаровском крае разбился спортивный самолет Як-18.
Обновлено в 02:56
Происшествия
В деле бывшего куратора банков в ФСБ появился офшор «Дарт Вейдер»
В августе 2010 года доля связанного с Гляделкиным «Экостока» в «Юрпромконсалтинге» перешла ООО «М-Холдинг» Евгения Мартынова, который в 2012 году передал ее под контроль кипрскому офшору «Дарт Вейдер Энтерпрайзиз Лимитед».
Обновлено вчера в 12:56