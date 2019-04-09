Футбол
Игорь Шалимов покинул пост главного тренера футбольного клуба «Химки»РИА Новости 09:06
Игорь Шалимов покинул пост главного тренера футбольного клуба "Химки", сообщается на сайте подмосковной команды. Шалимов возглавил "Химки" летом 2018 года. В текущем сезоне за 8 туров до конца первенства ФНЛ "Химки" с 36 очками располагаются на 14-й строчке в турнирной таблице.
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