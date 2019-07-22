Футбол
Игорь Шалимов: Данный жребий — это худшее, что могло попастьсяLiveSport.ru 08:18
Бывший главный тренер «Краснодара» Игорь Шалимов дал свой комментарий по поводу результатов жеребьевки третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов. Он считает, что «Порту» — самый сложный соперник, который мог попасться на этой стадии, пишет Sports24.
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