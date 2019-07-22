Футбол

Игорь Шалимов: Данный жребий — это худшее, что могло попастьсяLiveSport.ru 08:18

Бывший главный тренер «Краснодара» Игорь Шалимов дал свой комментарий по поводу результатов жеребьевки третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов. Он считает, что «Порту» — самый сложный соперник, который мог попасться на этой стадии, пишет Sports24.
Читать в источнике
Обсудить

Подробнее о событии

Шалимов: «„Краснодару“ с жребием точно не повезло. Это худшее, что могло попасться»

Sport24.ru06:59

Игорь Шалимов: Данный жребий — это худшее, что могло попасться

LiveSport.ru08:18
Показать все источники
Автоматически обработано 7338 источников, обновлено в 14:17, Вашингтон
Происшествия

Роспотребнадзор остановил работу сыроварни с полуголыми сотрудниками

Роспотребнадзор сообщил о вынесении временного запрета на работу сыроварни в Нижегородской области, где работники нарушали правила санитарии.
Обновлено в 12:05
Здоровье

В российской больнице пациенты стирали бинты

Обновлено в 05:49
Происшествия

В Петербурге убита активистка Елена Григорьева

Обновлено в 11:18
Футбол

Топ-футболист АПЛ намерен совершить каминг-аут

По информации источника, руководство клуба, в котором выступает футболист, обеспокоено возможной негативной реакцией со стороны болельщиков.
Обновлено в 12:17
Происшествия

После схода с рельсов грузовых вагонов в Коми возбудили дело

Сыктывкарский следственный отдел на транспорте возбудил уголовное дело после схода с рельсов 23 грузовых вагонов на станции Керки Северной железной дороги.
Обновлено в 13:29
Армия и оружие

Минобороны России опровергло сообщения об ударе ВКС по рынку в Сирии

Министерство обороны РФ опровергло информацию о том, что самолеты ВКС нанесли удар по рынку в населенном пункте Мааррат-эн-Нууман в сирийской провинции Идлиб.
Обновлено в 08:42
Общество

Умер шеф-редактор «Пусть говорят» Денис Коновалов

Шеф-редактор программы "Пусть говорят" Денис Коновалов умер в возрасте 29 лет. Об этом сообщается в понедельник на сайте Первого канала.
Обновлено в 09:49
Происшествия

Депутата Госсовета Коми обнаружили мертвым родственники

Тело Чупрова обнаружили его родственники в квартире в Сыктывкаре в минувшее воскресенье, 21 июля.
Обновлено в 08:45
Футбол

Сын Лилиана Тюрама перешел в менхенгладбахскую «Боруссию»

Старший сын чемпиона мира по футболу 1998 года в составе сборной Франции Лилиана Тюрама Маркус Тюрам перешел из "Генгама" в менхенгладбахскую "Боруссию", сообщается на официальном сайте немецкого клуба.
Обновлено в 10:55
Наука

В сети появился самый короткий тест на IQ

Обновлено в 07:56
Шоу-бизнес

Алла Пугачева в мини-шортах посетила закрытие фестиваля Лаймы Вайкуле

Алла Пугачева, облаченная в белые мини-шорты, посетила закрытие фестиваля Лаймы Вайкуле «Рандеву». Мероприятие проходило 21 июля в Юрмале.
Обновлено в 01:30
Общество

Соловьев рассказал о виде на жительство в Италии

Телеведущий Владимир Соловьев ответил на заявление блогера Алексея Навального о наличии у него вида на жительство в Италии.
Обновлено в 12:40
Политика

Четверть питьевой воды в России оказалась подделкой

Более четверти продаваемой в России питьевой воды — подделка, заявил глава "Ростеха" Сергей Чемезов на встрече с президентом Владимиром Путиным.
Обновлено в 08:34
Спорт

Хортон не поднялся на подиум к Сунь Яну, замешанному в допинг-скандале

Австралийский пловец Мак Хортон на чемпионате мира по водным видам спорта в южнокорейском Кванджу во время награждения не поднялся на пьедестал к китайцу Сунь Яну, замешанному в допинг-скандале.
Обновлено вчера в 08:26
Футбол

Forbes опубликовал рейтинг самых дорогих спортивных клубов мира

Forbes опубликовал рейтинг самых дорогих спортивных клубов мира за 2019 г. Лидер в нем не изменился – это клуб по американскому футболу Dallas Cowboys, стоимость которого увеличилась на $200 млн и оценена в $5 млрд.
Обновлено в 13:02
Футбол

«Краснодар» и «Спартак» узнали соперников в квалификации еврокубков

В швейцарском Ньоне прошли жеребьёвки третьих отборочных раундов главных футбольных турниров Старого Света — Лиги чемпионов и Лиги Европы.
Обновлено в 13:41
Политика

В Киеве намерены помешать выдаче российских паспортов жителям Донбасса

Украинские власти намерены отреагировать на выдачу российских паспортов жителям Донбасса, заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Данилюк.
Обновлено в 01:31
Политика

Регионала Александра Ефремова выпустили из СИЗО

Сегодня, 22 июля, бывшего председателя фракции Партии регионов в Верховной Раде Александра Ефремова, которого подозревали в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, отпустили под домашний арест.
Обновлено в 11:07
Политика

На Украине рассказали о ловушке для Зеленского

Бывший депутат Рады Александр Попов заявил, что правительство премьер-министра Украины Владимира Гройсмана подготовило ловушку для украинского лидера Владимира Зеленского.
Обновлено в 00:25
Политика

Лукашенко заявил о готовности развивать диалог с ЕС

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о готовности развивать диалог с Евросоюзом (ЕС) по различным направлениям.
Обновлено в 05:26
Музыка

Metallica спела в Москве «Группу крови» Цоя

Американская рок-группа Metallica исполнила на большом концерте в Москве песню Виктора Цоя «Группа крови».
Обновлено вчера в 15:25
Космос

Индия запустила к Луне станцию «Чандраян-2» с луноходом

Обновлено в 06:52
Происшествия

В Великобритании чайка похитила чихуахуа

Чайка унесла в клюве собаку по кличке Гизмо. Нападение произошло на глазах молодого человека хозяйки собаки.
Обновлено в 00:50
Политика

ЦИК Украины обработал более 50% протоколов на выборах в Раду

Обновлено в 03:49
Происшествия

Житель Кубани посадил на цепь в сарае 10-летнего сына

Обновлено в 11:17
Политика

Турчинов заявил о желании украинцев «стать рабами»

Бывший секретарь украинского Совета национальной безопасности и обороны Александр Турчинов заявил, что значительная часть украинцев "готова обменять свободу на рабство".
Обновлено в 12:05
Происшествия

В Москве в багажнике черного Porsche нашли избитого заложника

Сотрудники полиции задержали двоих мужчин на Литовском бульваре в Москве, подозреваемых в похищении человека.
Обновлено в 05:54
Политика

Соратник Ельцина ответил на сообщения о планах по продаже Карелии

Бывший министр иностранных дел России Андрей Козырев, в свою очередь, назвал сообщения о планах России по продаже Карелии "бредом сивой кобылы".
Обновлено в 13:10
Политика

Вакарчук ответил на предложение Зеленского

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что партия «Слуга народа» готова обсуждать сотрудничество с партией «Голос».
Обновлено вчера в 13:52
Космос

На борту МКС пройдет тестирование новой антенны системы ICARUS

Обновлено в 07:49
ещё по теме
Игорь Михайлович Шалимов
Футболист
Советский и российский футболист, полузащитник и футбольный тренер. Мастер спорта СССР, мастер спорта СССР международного класса.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное