Музыка

Игорь Крутой не намерен возвращать «Новую волну» в ЮрмалуАктуальные Новости вчера в 11:53

Раньше мероприятие собирало гостей в Юрмале, но в латвийский город оно больше не вернется, подчеркнул генпродюсер события.
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