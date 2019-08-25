Музыка

Игорь Крутой не намерен возвращать «Новую волну» в ЮрмалуАктуальные Новости вчера в 11:53

Раньше мероприятие собирало гостей в Юрмале, но в латвийский город оно больше не вернется, подчеркнул генпродюсер события.
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Игорь Крутой
Композитор
Советский, украинский и российский композитор, пианист, певец, продюсер. Заслуженный деятель искусств РСФСР. Народный артист РФ, Народный артист Украины. С 2018 года - член Совета при Президенте РФ по культуре и искусству.
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Юрмала
Город в Латвии
Город в Латвии, крупнейший курорт на берегу Рижского залива. Население - около 50 тысяч жителей. Расстояние от центра Юрмалы до центра Риги - 25 км. Современный город сложился из череды курортных посёлков, со временем слившихся воедино.
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