Музыка
Игорь Крутой не намерен возвращать «Новую волну» в ЮрмалуАктуальные Новости вчера в 11:53
Раньше мероприятие собирало гостей в Юрмале, но в латвийский город оно больше не вернется, подчеркнул генпродюсер события.
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Политика
Французский грузоперевозчик отказался использовать Севморпуть
Одна из крупнейших компаний по контейнерным грузоперевозкам (около 14% мирового контейнерного флота), французская CMA CGM отказалась от использования арктических маршрутов, пишет газета Figaro.
Обновлено вчера в 02:36
Киберспорт
IceFrog поздравил OG с победой на The International 2019
IceFrog не проявлял активности в Сети довольно долго и решил репостнуть старую запись о победе OG сегодня, 26 августа.
Обновлено в 16:08
Авто
Продвижение российских беспилотников
Еще одной сложностью продвижения беспилотников в России становится отношение других водителей к таким моделям авто.
Обновлено в 11:32
Шоу-бизнес
Елизавета II впервые посетила церковь без своего супруга
Обычно королева Елизавета II приезжает на службу со своим супругом принцем Филиппом, однако утром 25 августа она отправилась в семейную церковь в шотландской резиденции Балморал в сопровождении своего внука принца Уильяма и его супруги Кейт Миддлтон.
Обновлено в 12:47
Наука
Создан тест по анализу крови для определения срока жизни человека
Учеными из Германии разработан новый тест по анализу крови для определения срока жизни человека.
Обновлено 23 августа в 09:35
Общество
Москвичей предупредили о похолодании на следующей неделе
Во второй половине следующей недели в Московский регион придет похолодание, и до конца календарного лета жители столицы уже не увидят 20-градусные температуры, сообщается на сайте «Метеовести» в субботу, 24 августа.
Обновлено вчера в 15:37
Происшествия
В Испании столкнулись самолет и вертолет
Обновлено в 12:52
Политика
Трамп поссорился с лидерами G7 из-за России
Обновлено в 16:56
Политика
В Абхазии прошли выборы президента
Обновлено в 14:01
Кино
Кит Харингтон сыграет в новом фильме киновселенной Marvel
В скором времени начнется работа над кинолентами «Блэйд», «Черная Пантера 2», «Капитан Марвел 2» и «Стражи Галактики 3». Есть вероятность, что Харингтон появится в одном из необъявленных проектов, например, в новой «Фантастической четверке» или «Людях Икс».
Обновлено вчера в 04:59
Армия и оружие
Минобороны провело пуски ракет «Синева» и «Булава» с подлодок
Россия провела пуски баллистической ракеты морского базирования "Синева" с подводной лодки стратегического назначения "Тула", а также снаряда "Булава" с субмарины "Юрий Долгорукий".
Обновлено вчера в 06:22
Армия и оружие
Сирийская армия освободила поселения на севере провинции Хама
Обновлено 23 августа в 11:14
Происшествия
На Камчатке спасатели ищут туристку, пропавшую на вулкане Горелом
Спасатели ведут поиск туристки, пропавшей на вулкане Горелом на Камчатке, сообщили ТАСС в понедельник в пресс-службе регионального главка МЧС.
Обновлено в 18:07
Происшествия
Подозреваемые в стрельбе по полицейским задержаны в Финляндии
В Финляндии в городе Тампере (Tampere) задержали двух подозреваемых в стрельбе по полицейским и ранивших двух из них.
Обновлено в 18:16
Происшествия
В Тюмени врачи отказали в помощи пациентке с отеком легких
В больнице Тюмени врачи отказались принять пациентку с отеком легких.
Обновлено в 06:23
Технологии
За рубежом заинтересовались космической медициной РФ
Зарубежные партнеры проявили интерес к разработкам космической медицины, созданным в России.
Обновлено в 18:25
Происшествия
Пожар возник на территории завода ЦНИИмаш в Королеве
О пожаре на заводе Центрального научно-исследовательского института машиностроения (ЦНИИмаш) в Королеве сообщила пресс-служба подмосковного ГУ МЧС.
Обновлено в 09:36
Политика
Меркель рассказала о будущем саммита в «нормандском формате»
Канцлер Германии Ангела Меркель рассказала о перспективах проведения саммита в "нормандском формате".
Обновлено в 12:34
Общество
В Екатеринбурге православные активисты устроили «стояние на Покрасе»
Против приезда в Екатеринбург уличного художника Покраса Лампаса выступили православные активисты.
Обновлено в 14:13
Политика
Савченко заявила о начале украинизации России
Депутат Верховной рады Надежда Савченко заявила, что в России началось продвижение украинского языка, передает РИА Новости.
Обновлено 23 августа в 23:56
Культура
Forbes опубликовал список самых высокооплачиваемых актрис
Голливудская звезда Скарлетт Йоханссон возглавила список самых высокооплачиваемых актрис года по версии журнала Forbes.
Обновлено вчера в 07:42
Космос
Илон Маск нашел новый способ сделать Марс пригодным для жизни
Обновлено в 16:25
Общество
Девушка Роналду рассказала, что любила бы футболиста и нищим
Родригес добавила, что так думала не всегда, однако пересмотрела собственные взгляды на мир после того, как несколько месяцев назад потеряла отца.
Обновлено в 13:20
Армия и оружие
Новый самолет на замену Ан-2 «Кукурузник» создадут в России
Как сообщил РИА Новости источник в авиапроме, решение о судьбе ТВС-2ДТС, а также о том, какие его технологические особенности будут использованы при создании нового самолета, примут в сентябре.
Обновлено вчера в 20:21
Политика
Макрон назвал ошибкой возможное возвращение России в G8
Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что возвращение России в «большую восьмерку» было бы ошибкой.
Обновлено 21 августа в 17:40
Наука
Российские ученые создали метаматериал для «магнитных» компьютеров
Статья, посвященная технологии, которая пригодится при создании "магнитных" компьютеров, появилась в научном издании Advanced Science.
Обновлено 23 августа в 08:47
Футбол
Дубль Гризманна помог «Барселоне» разгромить «Бетис»
"Барселона" нанесла разгромное поражение севильскому "Бетису" в матче второго тура чемпионата Испании.
Обновлено в 16:52