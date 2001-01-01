Футбол
Игорь Корнеев: «Настораживает, что Сантос не подключается в атаку»Матч ТВ 11:18
Ветеран ЦСКА Игорь Корнеев оценил переход защитника «Гамбурга» Дугласа Сантоса в «Зенит».
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Автоматически обработано 7308 источников, обновлено в 12:25, Вашингтон
Космос
Ученые нашли новое объяснение миганиям «звезды пришельцев»
Необычные потускнения загадочной звезды KIC 8462852 в созвездии Лебедя могут объясняться не существованием "мегаструктуры пришельцев" на ее орбите, а тем, что она украла и испарила несколько лун у одной из съеденных ей планет.
Обновлено в 09:30
Происшествия
В Ингушетии задержана тетя жестоко избитой девочки
По подозрению в истязаниях и избиении семилетней девочки в Ингушетии силовики задержали тетю ребенка.
Обновлено в 05:17
Шоу-бизнес
Юрия Шатунова экстренно прооперировали в Москве
Экс-солисту группы "Ласковый май" Юрию Шатунову срочно сделали операцию в одной из московских больниц Об этом сообщает "Комсомольская правда" со ссылкой на директора артиста Аркадия Кудряшова.
Обновлено в 03:07
Политика
Россия пообещала возместить долг Совету Европы
Россия возместит долг по взносам в Совет Европы (СЕ), как только права ее делегации будут полностью восстановлены.
Обновлено в 12:10
Происшествия
В Москве арестовали пятерых сотрудников ФСБ по делу о разбое
Еще двух сотрудников ведомства суд отправил под домашний арест Московский гарнизонный военный суд решил поместить под стражу пятерых сотрудников ФСБ и еще двух суд отправил под домашний арест по делу о разбое, передает ТАСС со ссылкой на суд.
Обновлено в 10:25
Происшествия
Появилось видео задержания сбежавшей с миллионами Луизы Хайруллиной
Луиза Хайруллина 27 мая похитила из "Россельхозбанка" в Салавате, где работала, более 23 миллионов рублей и пропала вместе с мужем и двумя дочками.
Обновлено в 05:31
Происшествия
Помощник полпреда в УрФО арестован по делу о госизмене
Лефортовский районный суд Москвы удовлетворил ходатайство следователей ФСБ и заключил под стражу подозреваемого в госизмене (статья 275 УК РФ) помощника полпреда РФ в Уральском федеральном округе Александра Воробьева.
Обновлено в 09:44
Политика
Коломойский назвал войну в Донбассе внутренним конфликтом
Война в Донбассе является внутренним гражданским конфликтом Украины, несмотря на присутствие там иностранной военной техники и военнослужащих других государств.
Обновлено вчера в 05:31
Политика
СМИ сообщили о конфликте в команде Зеленского
Между первым замглавы СБУ Иваном Бакановым и окружением руководителя Офиса президента Андрея Богдана назревает конфликт, сообщила "Украинская правда".
Обновлено в 10:45
Политика
В Ливии задержаны два сотрудника российского фонда
Два сотрудника российского Фонда защиты национальных ценностей задержаны в Ливии, сообщил президент некоммерческой организации Александр Малькевич.
Обновлено в 11:24
Происшествия
Польский суд решил экстрадировать в Россию совладельца «Зимней вишни»
Польский суд решил экстрадировать в Россию скрывшегося от следствия бывшего гендиректора основной компании-владельца сгоревшего кемеровского ТЦ «Зимняя вишня» и совладельца комплекса Вячеслава Вишневского.
Обновлено в 10:26
Шоу-бизнес
49-летняя Кэтрин Зета-Джонс стала выглядеть моложе дочки
Кэтрин Зета-Джонс явно знает рецепт эликсира молодости. Иначе как объяснить, что она с возрастом выглядит все моложе.
Обновлено в 01:01
Общество
Сбежавшая жена шейха Дубая нашла убежище в Британии
Принцесса Хая, «младшая» жена дубайского правителя Мохаммеда бин Рашида, перебралась из ФРГ в Лондон. Об этом сказано в сообщении BBC News.
Обновлено 02 июля в 15:13
Авто
Газель-NEXT обзавелась новым мотором
Первая партия Газель-NEXT c новым мотором уже отгружена официальному дилеру в количестве 30 экземпляров.
Обновлено в 09:08
Экономика
«Татнефть» покупает всю сеть российских АЗС у финской Neste
ПАО «Татнефть» подписала соглашение о покупке розничной сети автозаправочных станций в России с финской компанией Neste Marketing & Services.
Обновлено в 03:57
Космос
В Тибете пойман мощнейший сигнал из Крабовидной туманности
В ходе эксперимента Крабовидная туманность наблюдалась с использованием различных типов электромагнитных волн, включая радио и оптические волны, рентгеновские лучи и гамма-лучи.
Обновлено в 10:10
Шоу-бизнес
Анфиса Чехова пожаловалась, что врач из Кореи назвала ее жирной
Анфиса Чехова в Южной Корее За три дня в Азии Анфиса успела увидеть многое.
Обновлено в 12:08
Гаджеты
Huawei представит свою операционную систему HongMeng 9 августа
Что касается мобильной операционной системы HongMeng, то информации про нее пока очень мало.
Обновлено в 08:34
Политика
Генпрокуратура Украины попросила суд арестовать имущество Ющенко
Генпрокуратура Украины обратилась в суд с ходатайством на арест имущества бывшего президента страны Виктора Ющенко.
Обновлено в 04:49
Армия и оружие
Корейский легкий ударный вертолет совершил первый полет
Перспективный легкий ударный вертолет LAH, разрабатываемый южнокорейской компанией Korea Aerospace Industries, совершил первый полет.
Обновлено в 02:35
Авто
В Туле вновь начнут производить легендарный мотороллер «Муравей»
Обновлено в 03:10
Общество
Сергей Собянин объявил об экологической революции в Москве
Обновлено в 09:33
Политика
Зеленский призвал не делить жителей Донбасса на своих и чужих
Президент Украины Владимир Зеленский призвал не делить жителей Донбасса "на своих и чужих людей", потому что у проживающих на неподконтрольных Киеву территориях "дефектов нет".
Обновлено в 08:40
Происшествия
В центре Екатеринбурга загорелся шестиэтажный жилой дом
В Екатеринбурге на улице Вайнера горит шестиэтажный жилой дом.
Обновлено в 09:49
Театры
Мединский уволил директора театра имени Волкова
Ранее труппа театра направила письмо министру культуры с просьбой поддержать художественного руководителя Евгения Марчелли в конфликте с директором театра Алексеем Туркаловым.
Обновлено в 09:48
Политика
Трамп рассказал, как в XVIII веке американцы захватывали аэропорты
«Наша армия захватила воздух, разрушила крепостные стены, заняла аэропорты — она сделала все, что нужно», — сказал Трамп во время своей торжественной речи.
Обновлено в 10:20
Футбол
Зе Луиш подписал контракт с «Порту» до 2023 года
Бывший нападающий московского "Спартака" Зе Луиш подписал контракт с португальским "Порту" до 2023 года, сообщается на сайте футбольного клуба.
Обновлено в 09:31
Происшествия
В Новой Москве произошёл пожар на газовой заправке
Обновлено в 11:23
Футбол
Юрий Семин: «Мурило сыграет с „Зенитом“»
Обновлено в 11:23