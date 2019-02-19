Футбол

Игорь Корнеев: «Ковач не нашел баланса в „Баварии“»Матч ТВ 04:47

Ливерпуль — Бавария
сегодня
в 15:00
Лига чемпионов, 1/8 Финала
Стадион «Энфилд»
Ливерпуль
Предварительная расстановка 4‑3‑3
13
Алиссон
  
66
Александер-Арнолд
  
3
Фабиньо
  
32
Матип
  
26
Робертсон
  
5
Вейналдум
  
14
Хендерсон
  
8
Кейта
  
11
Салах
  
9
Фирмино
  
10
Мане
  
1
Нойер
  
13
Рафинья
  
4
Зюле
  
5
Хуммельс
  
27
Алаба
  
32
Киммих
  
6
Алькантара
  
18
Горетцка
  
22
Гнабри
  
9
Левандовски
  
29
Коман
  
Бавария
Предварительная расстановка 4‑3‑3
Смотрим на начало нынешнего сезона и понимаем, что Ковач не нашел баланса в команде. Учитывая мощь «Ливерпуля», я думаю, что парочку мячей они мюнхенцам забьют.
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