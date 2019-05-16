Политика

Коломойский вернулся на УкраинуГазета.Ru вчера в 22:00

Украинский бизнесмен Игорь Коломойский вернулся на родину после почти двухлетнего отсутствия, сообщает TheBabel. В издании отметили, что первым о возвращении Коломойского на Украину сообщил журналист Михаил Ткач в своем телеграм-канале.
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