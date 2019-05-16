Политика
Коломойский вернулся на УкраинуГазета.Ru вчера в 22:00
Украинский бизнесмен Игорь Коломойский вернулся на родину после почти двухлетнего отсутствия, сообщает TheBabel. В издании отметили, что первым о возвращении Коломойского на Украину сообщил журналист Михаил Ткач в своем телеграм-канале.
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Автоматически обработаны 7242 источника, обновлено в 08:41, Ашберн
Музыка
«Первый канал» аннулировал результат финала шоу «Голос. Дети»
«Промежуточные результаты проверки подтверждают, что на голосование было оказано внешнее воздействие, которое повлияло на итог шоу», — пояснили свое решение представители канала, отметив, что финальный отчет по проверке шоу будет готов до конца мая.
Обновлено в 07:28
Политика
Инаугурация Зеленского пройдет 20 мая
Инаугурация Владимира Зеленского, избранного президентом Украины, пройдет 20 мая.
Обновлено в 04:11
Происшествия
В Германии недовольные «Северным потоком — 2» забрались в газопровод
Протестующие против строительства «Северного потока — 2» пробрались на строительную площадку на севере Германии, где осуществляется прокладка газопровода EUGAL, и заползли в часть уже проложенного трубопровода.
Обновлено в 06:07
Шоу-бизнес
Стриптизер Тарзан показал фото Наташи Королевой без макияжа
Певица предстала на фото в роскошном зеленом платье с открытыми плечами и без макияжа.
Обновлено в 05:07
Здоровье
Медики рассказали о средствах, которые помогут наладить сон
Владимир Ковальзон советует не идти в поликлинику, если у вас возникли проблемы со сном, а купить в аптеке чаи, которые хорошо справляются с бессонницей.
Обновлено вчера в 18:18
Происшествия
Две россиянки пострадали в результате авианалета в Йемене
В числе раненных в результате авиаударов арабской коалиции по Йемену фигурируют две россиянки, сообщает агентство Associated Press со ссылкой на йеменское министерство здравоохранения.
Обновлено в 05:50
Армия и оружие
Турция пообещала взять С-400 под полный контроль
Обновлено в 07:34
Экономика
Большинство российских семей оказались вообще без сбережений
Почему россияне не сберегают Главная причина отсутствия сбережений у большинства российских семей — низкий уровень доходов, уверен главный экономист БКС Владимир Тихомиров.
Обновлено в 00:00
Политика
Климкин отменил поездку на заседание СЕ из-за решения по России
Глава МИД Украины Павел Климкин не поедет на министерское заседание Совета Европы в Хельсинки из-за решения по России, сообщил украинский постпред в организации Дмитрий Кулеба.
Обновлено в 04:35
Происшествия
Названа новая версия катастрофы SSJ-100 в Шереметьево
Обновлено в 06:51
Экономика
Акции «Лукойла» выросли на Мосбирже на 4,6%
Обыкновенные акции "Лукойла" подорожали в ходе торгов на Московской бирже в четверг на 4,6%, до 5 229 рублей за бумагу, свидетельствуют данные торговой площадки.
Обновлено в 07:32
Футбол
Владелец ФК «Чайка» опроверг обвинения после матча с «Черноморцем»
Ранее в РФС заявили, что проведенная игра между клубами носила неспортивный характер Владелец футбольного клуба "Чайка" из села Песчанокопское прокомментировал обвинения в проведении договорного матча с новороссийским "Черноморцем".
Обновлено в 06:43
Хоккей
Задоров — о дебюте в сборной: Считаю, что сыграл нормально
Задоров добавил, что зрители в основном знают игроков по выступлениями за сборную, а НХЛ считают чем-то далёким.
Обновлено в 07:33
Наука
Ученые показали, как меняется голова ребенка во время родов
Обновлено в 05:59
Транспорт
Система «Платон» собрала с большегрузов более 73 млрд рублей
В дорожный фонд России через систему «Платон» с начала работы проекта собрано 73,7 млрд рублей, сообщает агентство «Москва».
Обновлено в 06:17
Политика
В Совбезе оценили влияние санкций США на энергобезопасность России
Санкции США против проекта "Северный поток-2" и российской СПГ-индустрии усиливают угрозы энергетической безопасности России, заявил журналистам помощник секретаря Совета безопасности РФ Александр Абелин.
Обновлено в 06:52
Здоровье
Рождаемость в США упала до самого низкого уровня за последние 32 года
Эксперты отмечают, что рождаемость в США снижается уже последние четыре года, достигнув в 2018 году минимума за последние 32 года.
Обновлено вчера в 08:29
Политика
Опрос: 75% украинцев поддерживают прямые переговоры с Россией
Для восстановления мира на востоке Украины президент должен пойти на прямые переговоры с Россией, считают 75% украинцев.
Обновлено в 07:01
Армия и оружие
Путин сообщил о выявленных в Сирии недостатках российской авиации
Обновлено вчера в 12:31
Космос
Акция «Спасти и сохранить» долетит до космоса
Привет из космоса направят космонавты 59-й космической экспедиции участникам акции «Спасти и сохранить».
Обновлено вчера в 07:02
Музыка
Лазарев вступает в борьбу на «Евровидении»
Обновлено вчера в 17:15
Общество
Жалобы Арашукова на отсутствие халяля в СИЗО проверят
В Федеральной службе исполнения наказаний (ФСИН) пообещали проверить жалобы временно отстраненного сенатора Рауфа Арашукова, обвиняемого в убийствах, на отсутствие халяльного питания в СИЗО «Лефортово».
Обновлено в 07:20
Происшествия
На Ставрополье в ДТП с восемью машинами погибли два человека
В результате аварии погибли два человека, сообщили в четверг в краевом управлении ГИБДД.
Обновлено в 07:49
Общество
YouTube отказался выдать «золотую кнопку» RT на русском
Стоит отметить, что в 2014 году YouTube-канал «RT на русском» набрал 100 тыс. подписчиков, и тогда видеохостинг отправил редакции «серебряную кнопку».
Обновлено в 06:30
Авто
АвтоВАЗ начал отгрузку вседорожной Lada Granta
В паблике Lada Granta FL клуб в социально сети был опубликован видеоролик, на котором новый вседорожных универсал был заснят во время транспортировки на автовозе.
Обновлено в 05:23
Происшествия
Из квартиры в Петербурге были украдены золотые слитки на 1 млн рублей
Преступники подобрали ключ к замку входной двери квартиры и похитили золотые слитки на сумму как минимум 1 млн рублей, а также часы и украшения.
Обновлено в 07:09
Авто
Ford Focus ST нового поколения сделали универсалом
Американская компания представила на европейский рынок четвертую генерацию Focus ST, при этом новинка получила кузов «универсал».
Обновлено в 06:32