Политика
Игорь Коломойский — РБК: «Пять лет буду тошнить всем назло»РБК 06:14
21 мая уже государственный Приватбанк подал в суд американского штата Делавэр на Коломойского и Боголюбова. В иске говорится об «отмывании денег» в течение почти десяти лет общим объемом в $470 млрд.
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Политика
Украинские туристы устроили скандал в Испании из-за российского флага
Обновлено вчера в 12:54
Политика
Коломойский рассказал о переговорах с телеведущим Соловьевым
Украинский олигарх Игорь Коломойский заявил, что предлагал работу российскому телеведущему Владимиру Соловьеву на украинском канале «1+1».
Обновлено в 05:39
Политика
В Госдуме оценили слова генсека НАТО о воссоединении Крыма с Россией
Депутат Госдумы от Республики Крым Руслан Бальбек прокомментировал RT заявление генсека НАТО Йенса Столтенберга о том, что присоединение Крыма к России стало следствием усиления конкуренции между великими державами.
Обновлено в 04:29
Происшествия
Генпрокуратура заявила о намеренных поджогах лесов в Приангарье
Лесные пожары в Сибири Режим ЧС из-за лесных пожаров объявлен в четырех регионах: Иркутской области, Красноярском крае, Бурятии и Якутии.
Обновлено в 07:17
Финансы
ЦБ КНР оценил решение США признать Китай валютным манипулятором
В Китае прокомментировали решение США признать страну валютным манипулятором.
Обновлено в 04:31
Экономика
Ввоз продовольствия в Россию сократился на треть за пять лет
Россия почти на треть уменьшила импорт продовольствия за последние пять лет. Об этом говорится в сообщении Минсельхоза РФ.
Обновлено в 01:58
Космос
В кратере Ломоносова найден эпицентр глобальной катастрофы на Марсе
Компьютерная модель выбрала один из них: ударный кратер Ломоносов, диаметр которого оценивается в 150 км. По мнению исследователей, около 3,5 миллиарда лет назад в Марс мог врезаться крупный астероид.
Обновлено вчера в 11:57
Общество
Прокуратура потребовала забрать сына у вышедшей с ним на митинг в Москве пары
Прокуратура потребовала отнять ребенка у семейной пары, которая взяла его с собой на несогласованную акцию в Москве 27 июля.
Обновлено в 07:18
Политика
В Панаме возбудили уголовное дело против Порошенко
Отмечается, что дело возбуждено по статье 254 Уголовного кодекса Панамы («Преступление против экономического порядка в виде отмывания преступных доходов»).
Обновлено в 06:52
Происшествия
Массовая драка произошла в Москве
Массовая драка с участием около 60 человек произошла в Москве в районе станции метро "Площадь Ильича".
Обновлено в 05:29
Происшествия
В Торонто при стрельбе в ночном клубе пострадали семь человек
Семь человек получили ранения во время стрельбы в ночном клубе, расположенном в канадском городе Торонто.
Обновлено в 06:26
Происшествия
На свадьбе в Азербайджане отравились 89 человек
Обновлено в 04:27
Общество
Убивший авиадиспетчера Виталий Калоев показал фото подросших двойняшек
Российский архитектор Виталий Калоев, который в 2002 году убил швейцарского авиадиспетчера Питера Нильсена, решив, что его семья погибла в катастрофе над Боденским озером именно по вине мужчины, показал подросших двойняшек.
Обновлено в 06:41
Армия и оружие
Спутник Минобороны успешно выведен на орбиту
Обновлено в 03:36
Происшествия
Избитой девочке из Ингушетии ампутируют часть руки
Зверски избитой тетей семилетней девочке из Ингушетии ампутируют часть руки.
Обновлено в 03:12
Происшествия
В ДТП с микроавтобусом под Рязанью погибли 7 человек
По предварительным данным, из-за аварии погибли семь человек, еще семь пострадали.
Обновлено вчера в 23:36
Общество
Guardian извинилась за обвинения Sputnik в фейке
Британская газета Guardian принесла извинения за то, что несправедливо обвинила Sputnik в распространении лживой информации.
Обновлено в 01:02
Экономика
В МВФ оценили влияние санкций на российскую экономику
Эксперты Международного валютного фонда (МВФ) проанализировали ущерб, нанесённый российской экономике санкциями, отметив, что они замедлили темпы роста ВВП в среднем на 0,2 процентных пункта ежегодно с 2014 по 2018 год.
Обновлено в 05:20
Футбол
«Сток Сити» расторг контракт с нападающим Кркичем
Английский футбольный клуб «Сток Сити» расторг контракт с нападающим Бояном Кркичем. Об этом сообщается на сайте клуба.
Обновлено в 05:37
Происшествия
Сотни недоставленных писем нашли на помойке в Подмосковье
На помойке в подмосковном Одинцово нашли груды выброшенных недоставленных писем. В ситуации уже разбирается «Почта России».
Обновлено в 05:44
Энергетика
Одесса может остаться без отопления зимой из-за долгов
25 июня часть украинского города Полтавы осталась без воды из-за накопившихся у компании «Полтававодоканал» долгов за электроэнергию.
Обновлено в 07:07
Общество
Минэкономразвития не поддержало запрет крепкого алкоголя до 21 года
Минэкономразвития не поддержало запрет продажи алкоголя с содержанием этилового спирта от 16,5% лицам до 21 года.
Обновлено в 00:36
Общество
Роспотребнадзор дал рекомендации по выбору дыни
Советы по выбору любимого лакомства многих граждан РФ — дыни — опубликованы 6 августа пресс-службой Роспотребнадзора.
Обновлено в 01:58
Шоу-бизнес
Бывшая участница «Дома-2» выложила романтичное фото с сыном Тарзана
Бывшая участница телепроекта «Дом-2» Мария Слугина выложила романтическое фото с Архипом, сыном певицы Наташи Королевой и Сергея Глушко.
Обновлено вчера в 21:40
Футбол
Самедов может стать генеральным директором «Олимпа»
Напомним, что 30 июля Самедов объявил о завершении карьеры.
Обновлено в 06:48
Финансы
Украине придется выплатить $6,6 млрд по долгам до конца года
«До конца 2019 года на погашение и обслуживание внутреннего и внешнего государственного долга нужно направить в эквиваленте гривны 169 млрд гривен», — цитирует ТАСС отчет ведомства.
Обновлено вчера в 15:35
Политика
Зеленский поменял командующего военной операцией в Донбассе
Обновлено вчера в 11:44
Транспорт
В Донбасс вернутся украинские поезда
В «Украинских железных дорогах» (ПАО «Укрзализниця») приняли решение о восстановлении движения пригородных поездов в Донбассе.
Обновлено в 05:59
Политика
ВЦИОМ: каждый второй россиянин опасается ядерной войны
Согласно опросу Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), 52% россиян боятся ядерной войны.
Обновлено в 05:03