Футбол
Игорь Ефремов: В ФНЛ количество команд не изменитсяСпорт день за днем вчера в 10:11
В премьер-лиге повысится интенсивность. В ФНЛ же и сейчас, и после введения 18 команд в РПЛ интенсивность останется выше, – отметил Ефремов. Отметим, что в ФНЛ играет 20 команд с сезона 2015/16.
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