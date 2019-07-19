Защитник ЦСКА Игорь Дивеев в преддверии матча 2-го тура чемпионата России против "Оренбурга" отметил, что армейцы постараются реабилитироваться за поражение в первом туре. По его словам, у соперника очень организованная команда.

Игорь Дивеев: «ЦСКА постарается исправиться и за неудачу в Самаре»

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