Футбол
Игорь Дивеев: «ЦСКА постарается исправиться и за неудачу в Самаре»Спорт-Экспресс 03:29
Защитник ЦСКА Игорь Дивеев в преддверии матча 2-го тура чемпионата России против "Оренбурга" отметил, что армейцы постараются реабилитироваться за поражение в первом туре. По его словам, у соперника очень организованная команда.
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ЦСКА - Оренбург ~ прогноз на второй тур РПЛ: армейцы реабилитируются за поражение в Самаре?
Sport-place18 июля в 02:32
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