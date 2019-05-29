Футбол
Игорь Денисов завершил карьеру футболистаВести.Ru 08:31
Бывший капитан сборной России, полузащитник "Локомотива" Игорь Денисов завершил карьеру. Ранее 35-летний футболист расторг контракт с железнодорожниками. Информация об уходе футболиста появилась накануне.
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с чего всё началось
По информации "СЭ", полузащитник Игорь Денисов завершит карьеру футболиста. Футболист около недели назад расторг договор с "Локомотивом" – компенсация со стороны клуба, по некоторым данным, составила около 500 тысяч евро.Спорт-Экспрессвчера в 14:15
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