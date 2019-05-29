Футбол
Игорь Денисов завершил карьеру футболистаГазета.Ru 10:57
Игорь Денисов завершил профессиональную карьеру. Ранее 35-летний полузащитник расторг контракт с московским "Локомотивом". По информации СМИ, у игрока имелись предложения от других клубов, но он принял решение покончить с футболом.
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с чего всё началось
По информации "СЭ", полузащитник Игорь Денисов завершит карьеру футболиста. Футболист около недели назад расторг договор с "Локомотивом" – компенсация со стороны клуба, по некоторым данным, составила около 500 тысяч евро.Спорт-Экспрессвчера в 14:15
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