Игорь Денисов завершил карьеру футболистаГазета.Ru 10:57

По информации "СЭ", полузащитник Игорь Денисов завершит карьеру футболиста. Футболист около недели назад расторг договор с "Локомотивом" – компенсация со стороны клуба, по некоторым данным, составила около 500 тысяч евро.

с чего всё началось

Игорь Денисов завершил профессиональную карьеру. Ранее 35-летний полузащитник расторг контракт с московским "Локомотивом". По информации СМИ, у игрока имелись предложения от других клубов, но он принял решение покончить с футболом.

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