Как стало известно "СЭ", полузащитник "Локомотива" Игорь Денисов продлил контракт с клубом до конца сезона-2019/20. Предыдущее соглашение было рассчитано до июня 2019 года.

с чего всё началось

Полузащитник «Локомотива» Игорь Денисов сообщил, что продлил контракт с клубом. Новое соглашение рассчитано до конца сезона-2019/20. Футболист сообщил, что пошёл на существенное понижение зарплаты ради продления контракта.

Игорь Денисов продлил контракт с «Локомотивом» с понижением зарплаты

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