Футбол

Игорь Денисов покинул «Локомотив»Газета.Ru 13:49

27 мая московский "Локомотив" официально объявил о расторжении контракта с полузащитником и капитаном команды Игорем Денисовым.
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Василий Кикнадзе
Решение было взвешенным. Переговоры прошли с максимальным уважением сторон друг к другу. В Клубе высоко ценят вклад Игоря в победы „Локомотива“. Игорь - вожак чемпионской команды, и это навсегда останется в истории Клуба и в сердцах наших болельщиков.
— Василий Кикнадзе, российский журналистSoccer.ru 15:07

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Игорь Денисов покинул «Локомотив»

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Многие управляющие компании пытаются препятствовать установке бойлеров в квартирах, мотивируя, что они представляют опасность.
Обновлено в 06:47
Общество

Запах отходов датских и приморских коров отравляет жизнь жителям Троицкого

В редакцию ИА Sakh.com обратилась жительница Троицкого.
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Общество

Минпромторг: Сдавать бутылки обратно в магазин запрещено СанПиНами

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Обновлено в 14:42
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Настя Каменских показала фото медового месяца с Потапом

Украинская певица Настя Каменских показала, как проводит медовый месяц со своим новоиспеченным супругом и коллегой по дуэту Алексеем Потапенко (Потап).
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Финансы

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Происшествия

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Самолеты «Аэрофлота» задерживают в Париже для проверки

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Около 5 тысяч жителей Приморья остались без электроэнергии из-за ухудшения погоды.
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Популярный телеведущий Дмитрий Дибров ждет цветную революцию на Дону.
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В Киеве стеклянный мост треснул через сутки после открытия

Построенный в центре Киева стеклянный пешеходно-велосипедный мост треснул спустя сутки после открытия, передает ТАСС.
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Опубликовано видео прогулки Джона Бон Джови по Красной площади

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«Краснодар» интересуется защитником сборной Уругвая

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Баварский автопроизводитель наконец представил хэтчбек BMW 1-Series третьего поколения.
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Российский футболист, полузащитник московского «Локомотива». Заслуженный мастер спорта России.
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