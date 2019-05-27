Футбол
Игорь Денисов покинул «Локомотив»Газета.Ru 13:49
27 мая московский "Локомотив" официально объявил о расторжении контракта с полузащитником и капитаном команды Игорем Денисовым.
Читать в источнике
Оценить
Решение было взвешенным. Переговоры прошли с максимальным уважением сторон друг к другу. В Клубе высоко ценят вклад Игоря в победы „Локомотива“. Игорь - вожак чемпионской команды, и это навсегда останется в истории Клуба и в сердцах наших болельщиков.
— Василий Кикнадзе, российский журналистSoccer.ru 15:07
Подробнее о событии
Показать все источники
Денисов поблагодарил Семина и «Локомотив» молчанием, но его все равно запомнят хулиганом
Спорт день за днем13:21
Автоматически обработано 7259 источников, обновлено в 15:30, Ашберн
Армия и оружие
Армия Сирии отразила нападение боевиков на севере Хамы
Обновлено вчера в 07:52
Шоу-бизнес
Настя Каменских показала фото медового месяца с Потапом
Украинская певица Настя Каменских показала, как проводит медовый месяц со своим новоиспеченным супругом и коллегой по дуэту Алексеем Потапенко (Потап).
Обновлено в 11:20
Армия и оружие
Зеленский впервые посетил Донбасс в качестве президента
Владимир Зеленский впервые в качестве главы государства посетил позиции украинской армии на подконтрольной Киеву территории Луганской области, сообщила его пресс-служба.
Обновлено в 13:22
Здоровье
Названы 6 самых бесполезных для здоровья советов
Эксперты составили рейтинг наименее полезных рекомендаций для здоровья, которые дают практикующие медики.
Обновлено в 12:47
Политика
Чайка предложил прокурору Дагестана возглавить ведомство в Москве
Генпрокурор России рекомендовал на должность прокурора Москвы Дениса Попова, занимавшего аналогичную должность в Дагестане, сообщил председатель Мосгордумы Алексей Шапошников, передает ТАСС.
Обновлено в 14:11
Политика
Парламент Австрии вынес вотум недоверия канцлеру и кабмину
Австрийский парламент вынес вотум недоверия канцлеру Себастьяну Курцу и правительству страны.
Обновлено в 10:21
Происшествия
После нападения на редакцию в Ставрополе госпитализирован один человек
27 мая мужчина напал на четырёх сотрудников редакции ставропольской газеты «Родина» с ножом после отказа в публикации его статьи об Иосифе Сталине.
Обновлено в 10:48
Происшествия
Заключенные устроили бунт в одесской колонии
Издание «Думская» сообщает, что жертв в ходе бунта в Южной исправительной колонии общего режима № 51 в Одессе нет, информация о захвате заложников оказалась ложной.
Обновлено в 05:49
Религия
Патриарх Кирилл высказался о протестах против новых храмов
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл назвал протесты против строительства храмов редким явлением и пожелал, чтобы их было как можно меньше на «нашей православной земле».
Обновлено в 12:19
Происшествия
Кличко показал треснутый стеклянный мост в Киеве
На второй день после открытия в Киеве треснул новый пешеходно - велосипедный мост. 26 мая в Киеве был открыт новый стеклянный мост.
Обновлено в 01:32
Хоккей
«Слован» не выступит в КХЛ в следующем сезоне
"Слован" вступил в КХЛ в 2012 году.
Обновлено в 14:36
Политика
Французский историк объяснила, почему Европа отвергает Россию
Французский историк Элен Каррер д'Анкосс объяснила в интервью журналу Le Point, почему Европа отвергает Россию.
Обновлено в 04:45
Экономика
Приказ о пересчете доплат к пенсиям вступил в силу в РФ
Вступил в силу приказ Минтруда, разъясняющий порядок расчета социальной доплаты к пенсии по новым требованиям, передает РИА Новости.
Обновлено вчера в 13:04
Происшествия
Бывший замдиректора ФК «Ростов» задержан по подозрению в мошенничестве
Донские правоохранители задержали по подозрению в мошенничестве бывшего заместителя генерального директора ФК "Ростов" Юрия Дорофеева, - пишет издание Блокнот со ссылкой на правоохранительные органы региона.
Обновлено в 13:30
Авто
АвтоВАЗ отзовет Lada Xray Cross из-за дефекта рулевого управления
Отечественный автопроизводитель отзывает модели Lada XRAY и XRAY Cross по причине возможного дефекта вала электроусилителя рулевого управления.
Обновлено в 00:57
Космос
В Южной Африке обнаружено внеземное органическое вещество
Обновлено в 14:49
Происшествия
Самолеты «Аэрофлота» задерживают в Париже для проверки
В понедельник авиакомпания "Аэрофлот" задержала два рейса из Парижа в Москву из-за проверки анонимного сообщения, поступившего в аэропорт имени Шарля де Голля, передает "Интерфакс".
Обновлено в 13:43
Политика
Верховный суд Украины отказался рассматривать иск против роспуска Рады
Верховный суд Украины отказался рассматривать иск о признании недействительным указа президента страны Владимира Зеленского о роспуске Рады и проведении внеочередных парламентских выборов, поскольку данное дело не входит в юрисдикцию суда.
Обновлено в 14:22
Энергетика
Нефть Brent установилась на $68 за баррель
Нефть марки Brent установилась выше $68 за баррель, 27 мая передает агентство Reuters.
Обновлено в 11:00
Общество
Гороскоп на 28 мая 2019 года
Овен Сегодня у вас многое получается хорошо, стоит этим воспользоваться.
Обновлено в 14:58
Армия и оружие
«Ростех» назвал условие поставок патронов Пентагону
Россия будет готова поставлять американской стороне боеприпасы для стрелкового оружия, если Вашингтон отменит соответствующие санкции – так в корпорации "Ростех" прокомментировали сообщения Контрактного командования армии США о закупках Пентагоном патронов, использующихся в пистолетах ПМ, ТТ, а также в автоматах и пулеметах системы Калашникова.
Обновлено в 15:04
Армия и оружие
Удар многоглавой бомбы по танку в Сирии показали на видео
В Сети появилось видео применения в Сирии редкого и весьма эффективного боеприпаса, кассетной противотанковой авиабомбы российского производства РБК-500 СПБЭ.
Обновлено в 09:20
Гаджеты
Продажи новых смартфонов Huawei могут начаться в России с задержкой
Причиной задержки является то, что сейчас Huawei и Google ведут переговоры относительно выхода новых смартфонов Huawei P Smart Z и Huawei Nova 5.По данным ТАСС, выход P Smart Z в России запланирован на ближайшие недели.
Обновлено в 08:02
Происшествия
Автоледи протаранила скорую в Твери, пострадал пациент
По данным местных СМИ, "скорая" ехала со включенными спецсигналами на красный свет, однако автоледи за рулем иномарки не среагировала и протаранила машину.
Обновлено в 14:49
Политика
Зеленский заявил об уничтожении легитимности Рады депутатами
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что депутаты Верховной Рады почти уничтожили ее легитимность.
Обновлено в 05:24
Шоу-бизнес
Наталья Бардо полностью разделась ради новой фотосессии
Наталья Бардо решила порадовать подписчиков и опубликовала обнаженную фотографию из солнечной Греции.
Обновлено в 03:00
Интернет
«Лаборатория Касперского» раскрыла новую технологию поиска вирусов
”Лаборатория Касперского” добавила в своё решение Kaspersky Internet Security для Android новую технологию Cloud ML for Android для более эффективной борьбы с быстро эволюционирующими угрозами, атакующими мобильные устройства.
Обновлено в 10:21
Авто
КамАЗ и Daimler запустили новый завод
Как отмечают представители обеих компаний, новейший завод каркасов кабин "Daimler KAMAZ RUS" на сегодняшний день является самым современным в отрасли грузовиков.
Обновлено в 14:48
Экономика
К «Ашан» потянулись иски от арендодателей
Сегодня, 27 мая 2019 года, стало известно, что один из крупнейших торговых центров Москвы АО «Авиапарк» требует более 110 млн рублей с ООО «Ашан».
Обновлено в 02:11