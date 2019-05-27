Игорь Денисов покинул «Локомотив»Газета.Ru 13:49

Решение было взвешенным. Переговоры прошли с максимальным уважением сторон друг к другу. В Клубе высоко ценят вклад Игоря в победы „Локомотива“. Игорь - вожак чемпионской команды, и это навсегда останется в истории Клуба и в сердцах наших болельщиков.

27 мая московский "Локомотив" официально объявил о расторжении контракта с полузащитником и капитаном команды Игорем Денисовым.

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