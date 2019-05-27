Игорь Денисов покинул «Локомотив»Газета.Ru 13:49

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27 мая московский "Локомотив" официально объявил о расторжении контракта с полузащитником и капитаном команды Игорем Денисовым.

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Происшествия Самолеты «Аэрофлота» задерживают в Париже для проверки В понедельник авиакомпания "Аэрофлот" задержала два рейса из Парижа в Москву из-за проверки анонимного сообщения, поступившего в аэропорт имени Шарля де Голля, передает "Интерфакс".

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