Футбол
Игорь Денисов покинул «Локомотив»Газета.Ru 13:49
27 мая московский "Локомотив" официально объявил о расторжении контракта с полузащитником и капитаном команды Игорем Денисовым.
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Решение было взвешенным. Переговоры прошли с максимальным уважением сторон друг к другу. Игорь — вожак чемпионской команды, и это навсегда останется в истории клуба и в сердцах наших болельщиков.
— Василий Кикнадзе, российский журналистSport24.ru 13:30
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