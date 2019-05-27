Футбол
Игорь Денисов покинул ФК «Локомотив»Коммерсантъ 12:05
Московский «Локомотив» объявил об уходе из клуба капитана, полузащитника Игоря Денисова. Соглашение расторгли по обоюдному согласию сторон, сообщили в пресс-службе клуба. Гендиректор столичной команды Василий Кикнадзе назвал решение об уходе Денисова взвешенным.
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Решение было взвешенным. Переговоры прошли с максимальным уважением сторон друг к другу. В Клубе высоко ценят вклад Игоря в победы „Локомотива“. Игорь - вожак чемпионской команды, и это навсегда останется в истории Клуба и в сердцах наших болельщиков.
— Василий Кикнадзе, российский журналистSoccer.ru 15:07
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