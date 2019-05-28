Футбол
Игорь Денисов планирует завершить карьеруSoccer.ru вчера в 14:59
Полузащитник Игорь Денисов планирует завершить карьеру футболиста. Недавно игрок расторг контракт «Локомотивом».
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с чего всё началось
По информации "СЭ", полузащитник Игорь Денисов завершит карьеру футболиста. Футболист около недели назад расторг договор с "Локомотивом" – компенсация со стороны клуба, по некоторым данным, составила около 500 тысяч евро.Спорт-Экспрессвчера в 14:15
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