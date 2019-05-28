Футбол

Игорь Денисов планирует завершить карьеруSoccer.ru вчера в 14:59

Полузащитник Игорь Денисов планирует завершить карьеру футболиста. Недавно игрок расторг контракт «Локомотивом».
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Игорь Денисов завершит карьеру

По информации "СЭ", полузащитник Игорь Денисов завершит карьеру футболиста. Футболист около недели назад расторг договор с "Локомотивом" – компенсация со стороны клуба, по некоторым данным, составила около 500 тысяч евро.
Спорт-Экспрессвчера в 14:15

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«СЭ»: Игорь Денисов завершит карьеру

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Денисов завершит карьеру. «Локомотив» заплатил ему за расторжение контракта около 500 тысяч евро

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«Спорт-экспресс»: Игорь Денисов завершит карьеру

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Хоккей

Хоккеисты сборной Финляндии сломали кубок за победу в чемпионате мира

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В России предложили запретить псевдопивные напитки

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Российский футболист, полузащитник московского «Локомотива». Заслуженный мастер спорта России.
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