Игорь Денисов планирует завершить карьеруSoccer.ru вчера в 14:59

По информации "СЭ", полузащитник Игорь Денисов завершит карьеру футболиста. Футболист около недели назад расторг договор с "Локомотивом" – компенсация со стороны клуба, по некоторым данным, составила около 500 тысяч евро.

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