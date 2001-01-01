Игорь Денисов планирует завершить карьеруSoccer.ru 14:59

Спорт день за днем

Происшествия СК возбудил дело по факту нападения на редакцию газеты в Ставрополе Уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ч. 2 ст. 105 УК РФ — «Покушение на убийство двух и более лиц» — возбудили следственные органы в отношении 72-летнего мужчины, подозреваемого в совершении нападения на редакцию газеты «Родина» в Ставрополе 27 мая.

Происшествия Суд арестовал экс-главу Росграницы Безделова Тверской суд Москвы арестовал на два месяца экс-главу Росграницы Дмитрия Безделова, который ранее был осужден за мошенничество при обустройстве государственной границы, сообщает ТАСС.

Политика Посла Испании вызвали в МИД России «Послу указано на противоречие слов испанского политика, которые наносят ущерб отношениям между Россией и Испанией», — отметили в российском МИД.

Музыка Макаревич призвал не искать «политический подтекст» в его выступлениях В разговоре с журналистами радиостанции "Говорит Москва" Андрей Макаревич призвал слушать музыку, а не искать в выступлениях его группы "политический подтекст".

Политика Президент Казахстана наградил Путина орденом Нурсултана Назарбаева Президента России Владимира Путина наградили орденом «Первый президент Республики Казахстан — лидер нации Нурсултан Назарбаев».

Происшествия Школьник с топором напал на девочку в Саратовской области В Саратовской области подросток напал с топором на одноклассницу. Инцидент произошел в Вольске, сообщает ТАСС.

Космос Chandra находит изгнанные из галактик звездные дуэты Эффект отдачи может пнуть звезду с такой силой, что она будет изгнана из галактики, где она находится.

Происшествия Освобожденный в Косове российский дипломат попал в больницу Российский сотрудник миссии ООН Михаил Краснощеков, ранее задержанный и отпущенный на севере Косова, где происходят столкновения сербского населения с полицией республики, доставлен в больницу Косовска-Митровицы.

Политика Серверы с секретной информацией пропали из СНБО Украины Из ситуационного центра Совета национальной безопасности и обороны Украины пропали серверы с секретными данными.

Политика Зеленский назвал МВФ надёжным партнёром Украины Международный валютный фонд всегда являлся надёжным партнёром Украины во времена, когда мы нуждаемся в поддержке.

Шоу-бизнес Юлия Снигирь показала свадебное платье На снимках актриса позирует, кружась в платье невесты. По мнению подписчиков страницы звезды, наряд подчеркнул тонкий стан актрисы.

Политика Зеленский нанесет первый зарубежный визит в Брюссель Президент Украины Владимир Зеленский совершит свой первый зарубежный визит в Брюссель 4-5 июня.

Шоу-бизнес Лобода в ультракоротких шортах устроила странные танцы — видео Светлана Лобода показала, как она репетирует танцы в перерывах между перелетами и выступлениями.

Футбол RAC1: «Барселона» хочет вернуть Неймара, Дембеле может перейти в «ПСЖ» Неймар выступал за «Барселону» с 2013 по 2017 год, после чего перешел в «ПСЖ» за 222 миллиона евро.

Происшествия В России впервые арестовали лидера ОПГ по новой статье УК В Томске впервые в России арестован криминальный авторитет по новой ст. 210.1 Уголовного кодекса «Занятие высшего положения в преступной иерархии».

Экономика США перестали быть самой конкурентоспособной экономикой мира Ближний Восток наступает В десятке самых конкурентоспособных экономик впервые оказались две ближневосточные страны — Катар (десятое место) и ОАЭ (пятое место).

Музыка Егор Крид назвал причины ухода из Black Star Российский певец Егор Крид объяснил свой уход из лейбла Black Star Тимати.

Общество В пензенской школе во время ЕГЭ сняли двери в туалетах Как пояснили в департаменте образования горда Заречного, в единственной школе, где выпускники могут сдать ЕГЭ, в разгар экзаменов решили заменить сломанные двери в туалетах.

Шоу-бизнес Собака укусила дочь Ирины Салтыковой за лицо Алиса Салтыкова рассказала фанатам в соцсети Instagram, как собака полгода назад укусила ее за лицо.

Армия и оружие Турция начала военную операцию на севере Ирака Источники в структурах безопасности Турции сообщили, что операцию на севере Ирака предворял этап активной подготовки, разведки и планирования.