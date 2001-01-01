Футбол

Игорь Денисов планирует завершить карьеруSoccer.ru 14:59

Полузащитник Игорь Денисов планирует завершить карьеру футболиста. Недавно игрок расторг контракт «Локомотивом».
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Игорь Денисов планирует завершить карьеру

Soccer.ru14:59

Денисов ближе к завершению карьеры, чем к «Сочи»

Спорт день за днем05:08

Игорь Денисов завершит карьеру

Спорт-Экспресс14:15

СМИ: Денисов решил завершить карьеру

Metaratings14:50

«СЭ»: Игорь Денисов завершит карьеру

Sports.ru14:32

Хлопнуть дверью: как Игорь Денисов менял клубы

Нева Спорт05:34

«Спорт-экспресс»: Игорь Денисов завершит карьеру

Спорт БИЗНЕС Online14:25
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Автоматически обработано 7256 источников, обновлено в 15:45, Ашберн
Происшествия

СК возбудил дело по факту нападения на редакцию газеты в Ставрополе

Уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ч. 2 ст. 105 УК РФ — «Покушение на убийство двух и более лиц» — возбудили следственные органы в отношении 72-летнего мужчины, подозреваемого в совершении нападения на редакцию газеты «Родина» в Ставрополе 27 мая.
Обновлено в 03:01
ЖКХ

На Среднем Урале резко снизили тарифы на вывоз мусора

В Свердловской области резко снизили тарифы на вывоз мусора.
Обновлено в 07:31
Происшествия

Суд арестовал экс-главу Росграницы Безделова

Тверской суд Москвы арестовал на два месяца экс-главу Росграницы Дмитрия Безделова, который ранее был осужден за мошенничество при обустройстве государственной границы, сообщает ТАСС.
Обновлено в 13:45
Политика

В австрийском политическом скандале появилась студентка из Боснии

Обновлено в 12:30
Политика

Посла Испании вызвали в МИД России

«Послу указано на противоречие слов испанского политика, которые наносят ущерб отношениям между Россией и Испанией», — отметили в российском МИД.
Обновлено в 10:58
Происшествия

В Финском заливе нашли останки погибшего серфингиста

Обновлено в 11:22
Музыка

Макаревич призвал не искать «политический подтекст» в его выступлениях

В разговоре с журналистами радиостанции "Говорит Москва" Андрей Макаревич призвал слушать музыку, а не искать в выступлениях его группы "политический подтекст".
Обновлено в 13:38
Политика

Президент Казахстана наградил Путина орденом Нурсултана Назарбаева

Президента России Владимира Путина наградили орденом «Первый президент Республики Казахстан — лидер нации Нурсултан Назарбаев».
Обновлено в 09:16
Происшествия

Школьник с топором напал на девочку в Саратовской области

В Саратовской области подросток напал с топором на одноклассницу. Инцидент произошел в Вольске, сообщает ТАСС.
Обновлено в 04:30
Политика

Тимошенко поздравила Саакашвили с возвращением гражданства Украины

Обновлено в 11:48
Космос

Chandra находит изгнанные из галактик звездные дуэты

Эффект отдачи может пнуть звезду с такой силой, что она будет изгнана из галактики, где она находится.
Обновлено в 13:34
Происшествия

Освобожденный в Косове российский дипломат попал в больницу

Российский сотрудник миссии ООН Михаил Краснощеков, ранее задержанный и отпущенный на севере Косова, где происходят столкновения сербского населения с полицией республики, доставлен в больницу Косовска-Митровицы.
Обновлено в 10:40
Гаджеты

Xiaomi показал «убийцу флагманов»

Обновлено в 14:58
Политика

Серверы с секретной информацией пропали из СНБО Украины

Из ситуационного центра Совета национальной безопасности и обороны Украины пропали серверы с секретными данными.
Обновлено в 15:28
Экономика

Завод «Лентеплоприбор» объявил о ликвидации производства

Завод «Лентеплоприбор» прекращает выпуск оборудования для нужд военных.
Обновлено в 10:23
Политика

Зеленский назвал МВФ надёжным партнёром Украины

Международный валютный фонд всегда являлся надёжным партнёром Украины во времена, когда мы нуждаемся в поддержке.
Обновлено в 14:41
Шоу-бизнес

Юлия Снигирь показала свадебное платье

На снимках актриса позирует, кружась в платье невесты. По мнению подписчиков страницы звезды, наряд подчеркнул тонкий стан актрисы.
Обновлено в 12:00
Политика

Зеленский нанесет первый зарубежный визит в Брюссель

Президент Украины Владимир Зеленский совершит свой первый зарубежный визит в Брюссель 4-5 июня.
Обновлено в 11:23
Шоу-бизнес

Лобода в ультракоротких шортах устроила странные танцы — видео

Светлана Лобода показала, как она репетирует танцы в перерывах между перелетами и выступлениями.
Обновлено в 14:12
Футбол

RAC1: «Барселона» хочет вернуть Неймара, Дембеле может перейти в «ПСЖ»

Неймар выступал за «Барселону» с 2013 по 2017 год, после чего перешел в «ПСЖ» за 222 миллиона евро.
Обновлено в 14:47
Происшествия

В России впервые арестовали лидера ОПГ по новой статье УК

В Томске впервые в России арестован криминальный авторитет по новой ст. 210.1 Уголовного кодекса «Занятие высшего положения в преступной иерархии».
Обновлено в 07:08
Армия и оружие

Береговой ракетный комплекс «Утес» в Крыму могут перевооружить

Возрожденный крымский береговой ракетный комплекс «Утес» могут в перспективе оснастить новыми ракетами.
Обновлено в 04:55
Экономика

США перестали быть самой конкурентоспособной экономикой мира

Ближний Восток наступает В десятке самых конкурентоспособных экономик впервые оказались две ближневосточные страны — Катар (десятое место) и ОАЭ (пятое место).
Обновлено в 14:13
Музыка

Егор Крид назвал причины ухода из Black Star

Российский певец Егор Крид объяснил свой уход из лейбла Black Star Тимати.
Обновлено в 15:32
Общество

В пензенской школе во время ЕГЭ сняли двери в туалетах

Как пояснили в департаменте образования горда Заречного, в единственной школе, где выпускники могут сдать ЕГЭ, в разгар экзаменов решили заменить сломанные двери в туалетах.
Обновлено в 09:33
Шоу-бизнес

Собака укусила дочь Ирины Салтыковой за лицо

Алиса Салтыкова рассказала фанатам в соцсети Instagram, как собака полгода назад укусила ее за лицо.
Обновлено в 08:58
Общество

Бывшая жена Безоса отдаст половину состояния на благотворительность

Обновлено в 10:07
Армия и оружие

Турция начала военную операцию на севере Ирака

Источники в структурах безопасности Турции сообщили, что операцию на севере Ирака предворял этап активной подготовки, разведки и планирования.
Обновлено в 10:12
Общество

Россия направила Китаю ноту из-за проверки телефонов на границе

Генеральное консульство РФ в Гуанчжоу обратилось к Китаю с просьбой объяснить необходимость просмотра мобильных телефонов туристов и проверки их переписок в мессенджерах при пересечении границы.
Обновлено в 10:22
Музыка

Лидер Rammstein признался в любви на русском в новом клипе

Обновлено в 14:29
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Игорь Денисов
Российский футболист
Российский футболист, полузащитник московского «Локомотива». Заслуженный мастер спорта России.
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