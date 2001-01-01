Футбол
Игорь Денисов планирует завершить карьеруSoccer.ru 14:59
Полузащитник Игорь Денисов планирует завершить карьеру футболиста. Недавно игрок расторг контракт «Локомотивом».
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Происшествия
СК возбудил дело по факту нападения на редакцию газеты в Ставрополе
Уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ч. 2 ст. 105 УК РФ — «Покушение на убийство двух и более лиц» — возбудили следственные органы в отношении 72-летнего мужчины, подозреваемого в совершении нападения на редакцию газеты «Родина» в Ставрополе 27 мая.
Обновлено в 03:01
ЖКХ
На Среднем Урале резко снизили тарифы на вывоз мусора
В Свердловской области резко снизили тарифы на вывоз мусора.
Обновлено в 07:31
Происшествия
Суд арестовал экс-главу Росграницы Безделова
Тверской суд Москвы арестовал на два месяца экс-главу Росграницы Дмитрия Безделова, который ранее был осужден за мошенничество при обустройстве государственной границы, сообщает ТАСС.
Обновлено в 13:45
Политика
Посла Испании вызвали в МИД России
«Послу указано на противоречие слов испанского политика, которые наносят ущерб отношениям между Россией и Испанией», — отметили в российском МИД.
Обновлено в 10:58
Происшествия
В Финском заливе нашли останки погибшего серфингиста
Обновлено в 11:22
Музыка
Макаревич призвал не искать «политический подтекст» в его выступлениях
В разговоре с журналистами радиостанции "Говорит Москва" Андрей Макаревич призвал слушать музыку, а не искать в выступлениях его группы "политический подтекст".
Обновлено в 13:38
Политика
Президент Казахстана наградил Путина орденом Нурсултана Назарбаева
Президента России Владимира Путина наградили орденом «Первый президент Республики Казахстан — лидер нации Нурсултан Назарбаев».
Обновлено в 09:16
Происшествия
Школьник с топором напал на девочку в Саратовской области
В Саратовской области подросток напал с топором на одноклассницу. Инцидент произошел в Вольске, сообщает ТАСС.
Обновлено в 04:30
Космос
Chandra находит изгнанные из галактик звездные дуэты
Эффект отдачи может пнуть звезду с такой силой, что она будет изгнана из галактики, где она находится.
Обновлено в 13:34
Происшествия
Освобожденный в Косове российский дипломат попал в больницу
Российский сотрудник миссии ООН Михаил Краснощеков, ранее задержанный и отпущенный на севере Косова, где происходят столкновения сербского населения с полицией республики, доставлен в больницу Косовска-Митровицы.
Обновлено в 10:40
Гаджеты
Xiaomi показал «убийцу флагманов»
Обновлено в 14:58
Политика
Серверы с секретной информацией пропали из СНБО Украины
Из ситуационного центра Совета национальной безопасности и обороны Украины пропали серверы с секретными данными.
Обновлено в 15:28
Экономика
Завод «Лентеплоприбор» объявил о ликвидации производства
Завод «Лентеплоприбор» прекращает выпуск оборудования для нужд военных.
Обновлено в 10:23
Политика
Зеленский назвал МВФ надёжным партнёром Украины
Международный валютный фонд всегда являлся надёжным партнёром Украины во времена, когда мы нуждаемся в поддержке.
Обновлено в 14:41
Шоу-бизнес
Юлия Снигирь показала свадебное платье
На снимках актриса позирует, кружась в платье невесты. По мнению подписчиков страницы звезды, наряд подчеркнул тонкий стан актрисы.
Обновлено в 12:00
Политика
Зеленский нанесет первый зарубежный визит в Брюссель
Президент Украины Владимир Зеленский совершит свой первый зарубежный визит в Брюссель 4-5 июня.
Обновлено в 11:23
Шоу-бизнес
Лобода в ультракоротких шортах устроила странные танцы — видео
Светлана Лобода показала, как она репетирует танцы в перерывах между перелетами и выступлениями.
Обновлено в 14:12
Футбол
RAC1: «Барселона» хочет вернуть Неймара, Дембеле может перейти в «ПСЖ»
Неймар выступал за «Барселону» с 2013 по 2017 год, после чего перешел в «ПСЖ» за 222 миллиона евро.
Обновлено в 14:47
Происшествия
В России впервые арестовали лидера ОПГ по новой статье УК
В Томске впервые в России арестован криминальный авторитет по новой ст. 210.1 Уголовного кодекса «Занятие высшего положения в преступной иерархии».
Обновлено в 07:08
Армия и оружие
Береговой ракетный комплекс «Утес» в Крыму могут перевооружить
Возрожденный крымский береговой ракетный комплекс «Утес» могут в перспективе оснастить новыми ракетами.
Обновлено в 04:55
Экономика
США перестали быть самой конкурентоспособной экономикой мира
Ближний Восток наступает В десятке самых конкурентоспособных экономик впервые оказались две ближневосточные страны — Катар (десятое место) и ОАЭ (пятое место).
Обновлено в 14:13
Музыка
Егор Крид назвал причины ухода из Black Star
Российский певец Егор Крид объяснил свой уход из лейбла Black Star Тимати.
Обновлено в 15:32
Общество
В пензенской школе во время ЕГЭ сняли двери в туалетах
Как пояснили в департаменте образования горда Заречного, в единственной школе, где выпускники могут сдать ЕГЭ, в разгар экзаменов решили заменить сломанные двери в туалетах.
Обновлено в 09:33
Шоу-бизнес
Собака укусила дочь Ирины Салтыковой за лицо
Алиса Салтыкова рассказала фанатам в соцсети Instagram, как собака полгода назад укусила ее за лицо.
Обновлено в 08:58
Армия и оружие
Турция начала военную операцию на севере Ирака
Источники в структурах безопасности Турции сообщили, что операцию на севере Ирака предворял этап активной подготовки, разведки и планирования.
Обновлено в 10:12
Общество
Россия направила Китаю ноту из-за проверки телефонов на границе
Генеральное консульство РФ в Гуанчжоу обратилось к Китаю с просьбой объяснить необходимость просмотра мобильных телефонов туристов и проверки их переписок в мессенджерах при пересечении границы.
Обновлено в 10:22
Музыка
Лидер Rammstein признался в любви на русском в новом клипе
Обновлено в 14:29