Футбол
Игорь Денисов планирует завершить карьеруSoccer.ru 14:59
Полузащитник Игорь Денисов планирует завершить карьеру футболиста. Недавно игрок расторг контракт «Локомотивом».
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с чего всё началось
По информации "СЭ", полузащитник Игорь Денисов завершит карьеру футболиста. Футболист около недели назад расторг договор с "Локомотивом" – компенсация со стороны клуба, по некоторым данным, составила около 500 тысяч евро.Спорт-Экспресс14:15
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