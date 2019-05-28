Футбол

Игорь Денисов планирует завершить карьеруSoccer.ru 14:59

Полузащитник Игорь Денисов планирует завершить карьеру футболиста. Недавно игрок расторг контракт «Локомотивом».
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Игорь Денисов завершит карьеру

По информации "СЭ", полузащитник Игорь Денисов завершит карьеру футболиста. Футболист около недели назад расторг договор с "Локомотивом" – компенсация со стороны клуба, по некоторым данным, составила около 500 тысяч евро.
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