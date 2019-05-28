Игорь Денисов планирует завершить карьеруSoccer.ru 14:59

По информации "СЭ", полузащитник Игорь Денисов завершит карьеру футболиста. Футболист около недели назад расторг договор с "Локомотивом" – компенсация со стороны клуба, по некоторым данным, составила около 500 тысяч евро.

с чего всё началось

Спорт день за днем

Происшествия У школы в Вольске, где подросток напал на ученицу, не было охраны Профессиональных охранников и рамок металлоискателя на входе в школу в городе Вольске Саратовской области, где во вторник подросток топором ударил ученицу, не было, сообщила РИА Новости уполномоченный по правам ребенка в регионе Татьяна Загородняя.

Общество Почти половине российских семей денег хватило только на еду и одежду Хватает только на еду Почти 15% российских семей сообщили, что им хватает денег только на еду, а покупка одежды и оплата услуг ЖКХ вызывают затруднения, следует из итогов обследования за октябрь — декабрь 2018 года.

Происшествия В Ростове-на-Дону три женщины забили до смерти знакомого мужчину Правоохранители задержали трех жительниц Ростова-на-Дону, подозреваемых в том, что до смерти забили своего знакомого, сообщил журналистам представитель СУСК России по Ростовской области.

Шоу-бизнес 40-летняя Ирина Слуцкая готовится стать мамой в третий раз Известной фигуристке Ирине Слуцкой в минувшем феврале исполнилось 40 лет, но жизнь выдающейся спортсменки продолжает бить ключом.

Кино Веном может появиться в «Человеке-пауке 3» Студия Marvel начинает разработку блокбастера «Человек-паук 3». По неподтвержденным данным, в фильме может появиться персонаж Веном в исполнении Тома Харди.

Политика Медведев не включил сооснователя «Диссернета» в обновленный состав ВАК В соответствии с распоряжением премьер-министра, в новый состав ВАК включены 139 человек, из которых 94 (68%) в комиссию ранее не входили.

Музыка Успех россиянки на украинском «Голос. Дети» возмутил украинцев Многие пришли в восторг от таланта ребенка, однако нашлись и те, кто высказал возмущение относительно того, что россиянку допустили к участию в проекте.

Хоккей Зеленский предоставил гражданство Украины хоккеисту из России Российский хоккеист Александр Костиков, который играет в клубе "Донбасс", получил украинское гражданство, сообщает "Советский спорт".

Здоровье Основатель системы ОМС оценил изменение правил страхования Основатель системы ОМС Владимир Гришин прокомментировал в разговоре с RT изменение правил обязательного медицинского страхования (ОМС) в России.

Кино Звезда «Игры Престолов» вспомнил о съемках первого сезона сериала Голливудский актер Джейсон Момоа, известный по роли кхала Дрого в первом сезоне "Игры престолов", поделился с фанатами воспоминаниями о съемках.

Происшествия Дочь легенды сборной Италии сбила машина Дочь легенды "Милана", "Ювентуса" и сборной Италии Андреа Пирло сбила машина, сообщает "Советский спорт".

Армия и оружие На Украине рассказали об отмене переброски военных в Крым в 2014 году Бывший начальник Генерального штаба Вооружённых сил Украины Владимир Замана, подозреваемый в госизмене, рассказал, что 1 марта 2014 года военнослужащие страны планировали операцию в Крыму.

Футбол «Витесс» Слуцкого проиграл матч за путевку в Лигу Европы В первом матче «Витесс» и «Утрехт» сыграли вничью со счетом 1:1, соответственно, в ответном матче подопечных Леонида Слуцкого устраивала нулевая ничья.

Общество Названы районы Москвы с самым высоким числом преступлений за год Появился рейтинг самых криминальных районов российской столицы, его представило агенство городских новостей «Москва» во вторник, 28 мая.

Хоккей Игорь Никитин получил награду как лучший тренер КХЛ Лучшим тренером Континентальной хоккейной лиги признан наставник московского ЦСКА Игорь Никитин.

Шоу-бизнес Настя Каменских и Потап рассказали о своих отношениях до брака Украинские артисты Настя Каменских и Потап рассказали о том, какие ссоры и скандалы были между ними на протяжении многих лет общения, сообщает издание «Лента.ру».

Политика Шеф-редактора Sputnik Литва внесли в базу «Миротворца» Шеф-редактора Sputnik Литва Марата Касема внесли в базу скандального украинского сайта "Миротворец".

Политика DPA: замглавы МИД Венесуэлы провел встречу с депутатами в Германии Замглавы МИД Венесуэлы Иван Хиль прибыл с визитом в Германию, где провел встречу с депутатами бундестага от фракции Левой партии.

Армия и оружие Украинский беспилотник скинул гранату на 70-летнюю жительницу Горловки В результате атаки украинского беспилотника пострадала 70-летняя жительница донецкой Горловки, сообщил глава администрации города Иван Приходько.

Политика Глава генштаба ВСУ оконфузился перед Зеленским в Донбассе Украинские СМИ раскритиковали профессиональные качества начальника генштаба Вооруженных сил Украины (ВСУ) Руслана Хомчака, который неправильно надел бронежилет во время визита президента страны Владимира Зеленского на передовую в Донбассе.

Происшествия В Нижнем завели дело на полицейского, применившего силу к женщине В Нижнем Новгороде возбудили уголовное дело по факту превышения полицейским должностных полномочий.

Происшествия Опубликованы показания свидетелей крушения самолета совладелицы S7 Немецкое федеральное бюро расследований авиапроисшествий (BFU) обнародовало предварительные результаты расследования катастрофы самолет Epic LT близ Франкфурта, в котором погибла совладелица S7 Наталия Филева.

Музыка Макаревич призвал не искать «политический подтекст» в его выступлениях В разговоре с журналистами радиостанции "Говорит Москва" Андрей Макаревич призвал слушать музыку, а не искать в выступлениях его группы "политический подтекст".