Игорь Черевченко: не думаю о борьбе «Арсенала» за еврокубкиТульские новости 07:00

Что касается поздних замен, то не торопился, потому что в такую игру очень сложно выходить, - сказал Черевченко. На вопрос корреспондента телеканала "Матч-Премьер" о борьбе за еврокубки, главный тренер туляков отвечать не стал, сказав, что не об этом не думает.

Игорь Черевченко: не думаю о борьбе «Арсенала» за еврокубки

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