Футбол

Игорь Черевченко: не думаю о борьбе «Арсенала» за еврокубкиТульские новости 07:00

Уфа — Арсенал (Тула)
1 – 2
Матч завершён
Чемпионат России, сегодня
Стадион «Нефтяник»
3′
Зелимхан Бакаев
Боян Йокич
7′
24′
Игорь Горбатенко
Игорь Безденежных
26′
Сильвестр Игбоун
38′
48′
Гия Григалава
Ионуц Неделчару
63′
Ондрей Ванек
Азер Алиев
64′
70′
Кантемир Берхамов
Павел Аликин
Андрес Вомбергар
75′
Дмитрий Сысуев
83′
Игорь Безденежных
Вячеслав Кротов
84′
87′
Кантемир Берхамов
Сергей Ткачев
90′+1′
Зелимхан Бакаев
Эванс Кангва
Что касается поздних замен, то не торопился, потому что в такую игру очень сложно выходить, - сказал Черевченко. На вопрос корреспондента телеканала "Матч-Премьер" о борьбе за еврокубки, главный тренер туляков отвечать не стал, сказав, что не об этом не думает.
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Игорь Геннадьевич Черевченко
Российский футболист
Таджикистанский и российский футболист, выступавший на позиции защитника. В 2008 году начал тренерскую деятельность. С июня 2015 по 10 августа 2016 - главный тренер московского «Локомотива». С 8 февраля 2017 по 21 мая 2018 - главный тренер клуба ФНЛ «Балтика».
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