Футбол

Игорь Черевченко назвал веселым матч «Арсенала» против «Оренбурга»
Тульская служба новостей
12:04

Оренбург — Арсенал (Тула)
2 – 4
Матч завершён
Кубок России, Четвертьфинал, сегодня
Стадион «Газовик»
7′
Эванс Кангва
Алексей Сутормин
18′
21′
Эванс Кангва
30′
Огнен Ожегович
Сильвие Бегич
41′
Даниэль Мишкич
Григорий Чиркин
46′
Андрей Козлов
Джордже Деспотович
57′
62′
Кирилл Комбаров
69′
Зелимхан Бакаев
Резиуан Мирзов
78′
Сергей Ткачев
Георгий Костадинов
Джордже Деспотович
79′
80′
Огнен Ожегович
Лука Джорджевич
Рикарду Алвеш
Андреа Чуканов
82′
Сильвие Бегич
90′
Сергей Терехов
90′+2′
90′+4′
Михаил Левашов
90′+5′
Лука Джорджевич
Главный тренер тульского "Арсенала" Игорь Черевченко прокомментировал победу своей команды в первом матче четвертьфинала Кубка России над "Оренбургом". Напомним, "канониры" выиграли на выезде 4:2. – Этот матч получился очень веселым: и с обилием голом, и с обилием моментов.
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