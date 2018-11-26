Футбол
Игорь Черевченко назвал веселым матч «Арсенала» против «Оренбурга»
Игорь Черевченко назвал веселым матч «Арсенала» против «Оренбурга»Тульская служба новостей12:04
Кубок России, Четвертьфинал, сегодня
Стадион «Газовик»
|7′
Эванс Кангва
Алексей Сутормин
|18′
|21′
Эванс Кангва
|30′
Огнен Ожегович
Сильвие Бегич
|41′
Даниэль Мишкич
Григорий Чиркин
|46′
Андрей Козлов
Джордже Деспотович
|57′
|62′
Кирилл Комбаров
|69′
Зелимхан Бакаев
Резиуан Мирзов
|78′
Сергей Ткачев
Георгий Костадинов
Джордже Деспотович
|79′
|80′
Огнен Ожегович
Лука Джорджевич
Рикарду Алвеш
Андреа Чуканов
|82′
Сильвие Бегич
|90′
Сергей Терехов
|90′+2′
|90′+4′
Михаил Левашов
|90′+5′
Лука Джорджевич
Оренбург
|Вратарь
1
|Защитник
6
12
13
31
58
|Полузащитник
77
|Нападающий
19
Арсенал (Тула)
|Вратарь
36
|Защитник
5
6
8
9
21
|Полузащитник
23
|Нападающий
10
2 ×
Главный тренер тульского "Арсенала" Игорь Черевченко прокомментировал победу своей команды в первом матче четвертьфинала Кубка России над "Оренбургом". Напомним, "канониры" выиграли на выезде 4:2. – Этот матч получился очень веселым: и с обилием голом, и с обилием моментов.
Тульская служба новостей12:04
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