Футбол
Игорь Черевченко: «Уже забыли игру с „Нефтчи“»Спорт-Экспресс 09:21
Главный тренер "Арсенала" Игорь Черевченко перед игрой 3-го тура чемпионата России с "Ростовом" поделился ожиданиями. Ранее тульская команда дома уступила "Нефтчи" (0:1) в матче отборочного раунда Лиги Европы.
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Автоматически обработано 7260 источников, обновлено в 10:33, Вашингтон
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Армия и оружие
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