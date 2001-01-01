Футбол
Игорь Черевченко: Сделали поправки и второй тайм был другойТульские новости вчера в 15:40
Указал моменты, на которые нужно обратить внимание, за счёт чего «Динамо» лучше играло в середине. Сделали поправки и второй тайм был другой. Были хорошие моменты у Банды, проходы, прострелы, но не в таком виде как хотелось.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7320 источников, обновлено в 03:18, Ашберн
Происшествия
Правоохранители рассказали о новом методе обмана в интернете
Правоохранители рассказали о новом методе обмана людей в интернете, который сейчас активно расходятся среди мошенников.
Обновлено вчера в 23:55
Шоу-бизнес
Ольга Бузова получила травму на проекте «Форт Боярд»
В личном микроблоге Бузова поделилась с верными почитателями кадрами со съемок одного из эфиров.
Обновлено в 00:35
Происшествия
Здание телеканала «112 Украина» в Киеве обстреляли из гранатомета
Здание телеканала "112 Украина" в Киеве обстреляли неизвестные в ночь на субботу из гранатомета, никто не пострадал.
Обновлено в 02:42
Футбол
«Динамо» сыграло вничью с «Арсеналом» в первом матче нового сезона РПЛ
Московское «Динамо» и тульский «Арсенал» разошлись миром в матче открытия нового сезона Российской премьер-лиги (РПЛ).
Обновлено вчера в 14:55
Происшествия
В Уфе неизвестные избили полицейского и похитили табельное оружие
Несколько молодых людей, которые дрались у ночного клуба в Уфе, избили полицейского, прибывшего на место конфликта.
Обновлено в 02:12
Здоровье
Медики напомнили о вреде долгого нахождения на солнце
Долгое нахождение на солнце без защитных средств и головного убора увеличивает риск предраковых изменений, ожогов кожи и развития меланомы.
Обновлено вчера в 12:03
Политика
Зеленский отреагировал на петицию о сокращении числа депутатов Рады
Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на петицию о сокращении количества депутатов Верховной рады.
Обновлено в 02:01
Общество
Депутат Павел Валенчук обиделся на мем и написал заявление в полицию
Обновлено 11 июля в 10:25
Спорт
Сборная России по волейболу проиграла США в «Финале шести» Лиги наций
Мужская сборная России по волейболу уступила США в матче группы A «Финала шести» Лиги наций в Чикаго.
Обновлено в 02:12
Происшествия
СК уточнил обстоятельства гибели девяти человек на переправе в Туве
Девять человек погибли в Туве во время пересечения реки Шуй после того, как автомобиль остановился из-за вышедшего из строя двигателя.
Обновлено в 02:26
Общество
Россельхознадзор рассказал о причинах массовой гибели пчел
Россельхознадзор связал массовую гибель пчел в ряде регионов с бесконтрольным применением пестицидов.
Обновлено вчера в 15:24
Происшествия
Тете избитой в Ингушетии девочки предъявлено обвинение
Следователи предъявили обвинения жительнице Ингушетии, избившей семилетнюю девочку, говорится в сообщении Следственного комитета РФ.
Обновлено вчера в 18:54
Политика
На дом Габунии повесили позорную табличку
В Тбилиси на дом журналиста "Рустави 2" Георгия Габунии, оскорбившего президента России Владимира Путина, повесили позорную табличку, пишет "КП".
Обновлено в 00:09
Шоу-бизнес
Лобода устроила скандал из-за гримерки
Поп-исполнительница Светлана Лобода устроила скандал на музыкальном фестивале «Белые ночи», который проходит в Санкт-Петербурге.
Обновлено вчера в 23:16
Политика
Зеленский прокомментировал разговор с Путиным
Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал состоявшийся разговор с российским лидером Владимиром Путиным фразой «корона с головы не спадет».
Обновлено вчера в 13:31
Общество
Россиянам дали совет, как выбирать грибы
Роспотребнадзор дал рекомендации по выбору грибов.
Обновлено в 02:25
Общество
Пользователи Сети затравили младенца с родимым пятном на лице
Пользователи Сети затравили маленькую девочку, которая родилась с большим родимым пятном на лице. Об этом 11 июля сообщил таблоид Metro.
Обновлено вчера в 17:26
Общество
Сибирские «Мальдивы» на ТЭЦ взяли под охрану
Обновлено вчера в 23:08
Экономика
Четырем миллионам россиян поднимут МРОТ
Сообщается, что МРОТ поднимут на 1 тысячу рублей.
Обновлено вчера в 20:41
Футбол
Новосельцев поделился впечатлениями от Сочи
Защитник «Сочи» Иван Новосельцев в преддверии матча первого тура РПЛ против «Спартака» рассказал о своих впечатлениях от юга России.
Обновлено в 02:10
Политика
Телемост с Украиной растрогал Симоньян до слез
Главный редактор RT Маргарита Симоньян рассказала, как прошел телемост России и Украины на российском телеканале.
Обновлено вчера в 10:08
Происшествия
Подозреваемый в убийстве стюардессы в отеле задержан
Обновлено вчера в 15:05
Происшествия
Суд арестовал заместителя главы ПФР Иванова по делу о взятке
Алексею Иванову инкриминируется совершение преступление по ч.6 ст. 290 Уголовного кодекса (Получение взятки в особо крупном размере).
Обновлено вчера в 07:29
Происшествия
Дом родителей Зеленского проверяют после сообщения о минировании
Украинские правоохранители проверяют информацию о минировании дома родителей президента Владимира Зеленского в Кривом Роге.
Обновлено вчера в 12:59
Общество
Роструд назвал допустимый возраст для начала трудовой деятельности
Если один из родителей против заключения трудового договора с ребенком младше 15 лет, учитывается мнение самого несовершеннолетнего или органа опеки и попечительства.
Обновлено в 03:08
Политика
В США одобрили введение санкций против госдолга России
Конгресс США одобрил введение санкций в отношении российского госдолга.
Обновлено вчера в 02:32
Авто
На видео представили «ТурбоНиву» за 2 миллиона рублей
Представленный вариант «ТурбоНивы» был сделан на базе внедорожника в версии «Бронто». Хозяину тюнинговой машины всего 15 лет.
Обновлено в 02:32
Спорт
Минибаев и Беляева завоевали серебро в синхронных прыжках в воду на ЧМ
Россияне Виктор Минибаев и Екатерина Беляева стали вторыми в синхронных прыжках в воду с вышки на чемпионате мира по водным видам спорта в Кванджу.
Обновлено в 01:11