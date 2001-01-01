Футбол

Игорь Черевченко: Сделали поправки и второй тайм был другойТульские новости вчера в 15:40

Указал моменты, на которые нужно обратить внимание, за счёт чего «Динамо» лучше играло в середине. Сделали поправки и второй тайм был другой. Были хорошие моменты у Банды, проходы, прострелы, но не в таком виде как хотелось.
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Игорь Черевченко: Дебют Банды? Мне не понравились его бутсы

Советский спортвчера в 16:20

Черевченко — о матче с «Динамо»: счёт закономерен

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Игорь Черевченко: «Ничья с „Динамо“ закономерна»

Матч ТВвчера в 15:24

Черевченко: «В первом тайме „Динамо“ переиграло нас в середине поля»

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Игорь Черевченко: «Ничья с „Динамо“ закономерна»

Sportbox.RUвчера в 15:24

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Тульские новостивчера в 16:04

Игорь Черевченко: «Мирзов? До 1 сентября время еще есть»

Спорт-Экспрессвчера в 15:41
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Происшествия

Правоохранители рассказали о новом методе обмана в интернете

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Шоу-бизнес

Ольга Бузова получила травму на проекте «Форт Боярд»

В личном микроблоге Бузова поделилась с верными почитателями кадрами со съемок одного из эфиров.
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Происшествия

Здание телеканала «112 Украина» в Киеве обстреляли из гранатомета

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Футбол

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Московское «Динамо» и тульский «Арсенал» разошлись миром в матче открытия нового сезона Российской премьер-лиги (РПЛ).
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Происшествия

В Уфе неизвестные избили полицейского и похитили табельное оружие

Несколько молодых людей, которые дрались у ночного клуба в Уфе, избили полицейского, прибывшего на место конфликта.
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Здоровье

Медики напомнили о вреде долгого нахождения на солнце

Долгое нахождение на солнце без защитных средств и головного убора увеличивает риск предраковых изменений, ожогов кожи и развития меланомы.
Обновлено вчера в 12:03
Политика

Зеленский отреагировал на петицию о сокращении числа депутатов Рады

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Общество

Депутат Павел Валенчук обиделся на мем и написал заявление в полицию

Обновлено 11 июля в 10:25
Спорт

Сборная России по волейболу проиграла США в «Финале шести» Лиги наций

Мужская сборная России по волейболу уступила США в матче группы A «Финала шести» Лиги наций в Чикаго.
Обновлено в 02:12
Происшествия

СК уточнил обстоятельства гибели девяти человек на переправе в Туве

Девять человек погибли в Туве во время пересечения реки Шуй после того, как автомобиль остановился из-за вышедшего из строя двигателя.
Обновлено в 02:26
Общество

Россельхознадзор рассказал о причинах массовой гибели пчел

Россельхознадзор связал массовую гибель пчел в ряде регионов с бесконтрольным применением пестицидов.
Обновлено вчера в 15:24
Происшествия

Тете избитой в Ингушетии девочки предъявлено обвинение

Следователи предъявили обвинения жительнице Ингушетии, избившей семилетнюю девочку, говорится в сообщении Следственного комитета РФ.
Обновлено вчера в 18:54
Шоу-бизнес

Михаил Шац назвал отношения с Татьяной Лазаревой компромиссом

Обновлено в 00:42
Политика

На дом Габунии повесили позорную табличку

В Тбилиси на дом журналиста "Рустави 2" Георгия Габунии, оскорбившего президента России Владимира Путина, повесили позорную табличку, пишет "КП".
Обновлено в 00:09
Транспорт

СМИ узнали об отмене штрафа ЦОДД за уменьшенные дорожные знаки

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Шоу-бизнес

Лобода устроила скандал из-за гримерки

Поп-исполнительница Светлана Лобода устроила скандал на музыкальном фестивале «Белые ночи», который проходит в Санкт-Петербурге.
Обновлено вчера в 23:16
Политика

Зеленский прокомментировал разговор с Путиным

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал состоявшийся разговор с российским лидером Владимиром Путиным фразой «корона с головы не спадет».
Обновлено вчера в 13:31
Общество

Россиянам дали совет, как выбирать грибы

Роспотребнадзор дал рекомендации по выбору грибов.
Обновлено в 02:25
Общество

Пользователи Сети затравили младенца с родимым пятном на лице

Пользователи Сети затравили маленькую девочку, которая родилась с большим родимым пятном на лице. Об этом 11 июля сообщил таблоид Metro.
Обновлено вчера в 17:26
Общество

Сибирские «Мальдивы» на ТЭЦ взяли под охрану

Обновлено вчера в 23:08
Экономика

Четырем миллионам россиян поднимут МРОТ

Сообщается, что МРОТ поднимут на 1 тысячу рублей.
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Футбол

Новосельцев поделился впечатлениями от Сочи

Защитник «Сочи» Иван Новосельцев в преддверии матча первого тура РПЛ против «Спартака» рассказал о своих впечатлениях от юга России.
Обновлено в 02:10
Политика

Телемост с Украиной растрогал Симоньян до слез

Главный редактор RT Маргарита Симоньян рассказала, как прошел телемост России и Украины на российском телеканале.
Обновлено вчера в 10:08
Происшествия

Подозреваемый в убийстве стюардессы в отеле задержан

Обновлено вчера в 15:05
Происшествия

Суд арестовал заместителя главы ПФР Иванова по делу о взятке

Алексею Иванову инкриминируется совершение преступление по ч.6 ст. 290 Уголовного кодекса (Получение взятки в особо крупном размере).
Обновлено вчера в 07:29
Происшествия

Дом родителей Зеленского проверяют после сообщения о минировании

Украинские правоохранители проверяют информацию о минировании дома родителей президента Владимира Зеленского в Кривом Роге.
Обновлено вчера в 12:59
Общество

Роструд назвал допустимый возраст для начала трудовой деятельности

Если один из родителей против заключения трудового договора с ребенком младше 15 лет, учитывается мнение самого несовершеннолетнего или органа опеки и попечительства.
Обновлено в 03:08
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В США одобрили введение санкций против госдолга России

Конгресс США одобрил введение санкций в отношении российского госдолга.
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Представленный вариант «ТурбоНивы» был сделан на базе внедорожника в версии «Бронто». Хозяину тюнинговой машины всего 15 лет.
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Спорт

Минибаев и Беляева завоевали серебро в синхронных прыжках в воду на ЧМ

Россияне Виктор Минибаев и Екатерина Беляева стали вторыми в синхронных прыжках в воду с вышки на чемпионате мира по водным видам спорта в Кванджу.
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