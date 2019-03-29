Футбол
Игорь Черевченко: Считаю Миодрага Божовича топ-тренером для РоссииТульские новости вчера в 23:05
Чемпионат России, вчера
Самара, Самара Арена
|2′
Лука Джорджевич
|9′
Анри Хагуш
|17′
Кирилл Комбаров
|24′
Михаил Левашов
Артур Нигматулин
Сергей Корниленко
|27′
Тарас Бурлак
|54′
|55′
Сергей Ткачев
Виталий Денисов
Павел Яковлев
|60′
|66′
Лука Джорджевич
Сергей Корниленко
Рамиль Шейдаев
|73′
Джано Ананидзе
Денис Ткачук
|74′
|79′
Игорь Горбатенко
Роман Шишкин
|80′
Александр Самедов
|82′
|86′
Сергей Ткачев
Кантемир Берхамов
|89′
Артур Нигматулин
Крылья Советов
Расстановка 4‑5‑1
1
Рыжиков
15
Зотов
18
Рохель
90
Бурлак
91
Яковлев
19
Самедов
49
Шишкин
31
Ткачук
40
Тимофеев
99
Канунников
11
Шейдаев
1
Нигматулин
9
Комбаров
6
Беляев
8
Григалава
14
Хагуш
23
Горбатенко
7
Берхамов
5
Мохаммед
78
Бакаев
18
Джорджевич
19
Мирзов
Арсенал (Тула)
Расстановка 4‑3‑3
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7297 источников, обновлено в 03:50, Ашберн
Культура
Михаил Пореченков стал Народным артистом России
Обновлено вчера в 06:50
Происшествия
В ДТП на Невском в Петербурге погиб один человек
В результате дорожно-транспортного происшествия в Санкт-Петербурге погиб один человек, ранения получили ещё четверо.
Обновлено в 03:17
Общество
Названы наиболее стабильные сферы труда в России
Наиболее стабильными сферами труда в России оказались промышленность, строительство, торговля, гостиничный бизнес и общепит, сообщает ВНИИ труда Минтруда в субботу, 30 марта.
Обновлено в 02:03
Происшествия
Виновник смертельной аварии доставлен в Москву из Грозного
В Москву из Чечни доставлен предполагаемый виновник крупного ДТП на Можайском шоссе.
Обновлено в 02:45
Гаджеты
Apple отказалась от выпуска беспроводной зарядки AirPower
Компания Apple решила отказаться от планов выпускать беспроводное зарядное устройство AirPower.
Обновлено в 01:33
Происшествия
Пластический хирург с Украины изуродовала более десяти россиянок
Следственный комитет (СК) Кубани проверяет данные о лжехирурге с Украины, которая изуродовала более десяти женщин в Краснодаре.
Обновлено в 00:04
Армия и оружие
В США не исключают удар по России в ответ на нападение Китая
В США не исключают возможности нанесения удара по России в случае нападения Китая при помощи новой крылатой ракеты, замаскированной под грузовой контейнер.
Обновлено вчера в 01:31
Футбол
Полоз и Бухаров остались в запасе «Рубина» на матч с «Енисеем»
«Енисей» и «Рубин» объявили стартовые составы на матч 21-го тура чемпионата России.
Обновлено в 03:39
Важное за сутки
Ешь, пей, люби: истории про отдых в Грузии, после которых вы захотите туда полететь
Обновлено в 03:15
Общество
Умер бывший главный редактор «Коммерсантъ-Власть» Максим Ковальский
Обновлено вчера в 17:32
Общество
ЦРУ допустило ошибку в рекламе, призывающей на службу русскоговорящих
Пользователи соцсетей обратили внимание на ошибку, допущенную создателями рекламного плаката для Центрального разведывательного управления в Вашингтоне.
Обновлено в 01:35
Политика
СМИ сообщили о новом масштабном отключении электричества в Венесуэле
В Венесуэле вечером 29 марта прозошло очередное масштабное отключение электроэнергии, сообщает El Nacional.
Обновлено вчера в 20:58
Музыка
Новый клип Rammstein про концлагерь раскритиковали в Германии
Обновлено 28 марта в 21:50
Футбол
Месси скучает по противостоянию с Роналду
Нападающий "Барселоны" Лионель Месси заявил, что ему не хватает противостояния против нападающего туринского "Ювентуса" Криштиану Роналду, выступавшего за мадридский "Реал", передает "Советский спорт".
Обновлено вчера в 12:17
Баскетбол
Стефен Карри: «Судья стал MVP матча с „Миннесотой“»
Разыгрывающий «Уорриорз» Стефен Карри с сарказмом прокомментировал концовку матча с «Миннесотой» (130:131 ОТ).
Обновлено в 02:20
Экономика
Правила зачисления зарплат в России решили изменить
Согласно первому документу (вносит изменения в Кодекс об административных правонарушениях), за отказ работодателя изменить зарплатный банк по заявлению работника предлагается ввести административную ответственность — от 10 до 20 тысяч рублей штрафа для должностных лиц и от 30 до 50 тысяч для юридических лиц.
Обновлено вчера в 06:51
Футбол
Левашов получил открытый вывих безымянного пальца правой руки
Съездили в больницу, где мне вправили палец. В моменте со столкновением получил открытый вывих безымянного пальца правой руки.
Обновлено вчера в 16:44
Политика
Саакашвили объяснил, почему жевал галстук в 2008 году
Обновлено вчера в 19:49
Политика
Медведев и члены правительства подали декларации о доходах за 2018 год
В сообщении сказано, что премьер-министр Дмитрий Медведев, а также члены российского правительства подали декларацию о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера за минувший год согласно указу российского президента от 18 мая 2009 года №558.
Обновлено вчера в 13:23
Общество
Российские учителя разделись в поддержку уволенной коллеги
Акция, которую по аналогичному поводу начали в прошлом году, возобновилась в поддержку уволенной коллеги из Барнаула Татьяны Кувшинниковой.
Обновлено вчера в 16:17
Политика
Тимошенко покинула дебаты из-за Порошенко и Зеленского
Обновлено вчера в 13:24
Религия
Когда отмечается Алексей Теплый и что предрекает этот день
Обновлено 28 марта в 10:11
Происшествия
Вооруженный солдат сбежал из части в Тверской области
Обновлено вчера в 01:25
Политика
В Словакии начался второй тур президентских выборов
В Словакии начался второй тур президентских выборов, в ходе которых граждане должны будут проголосовать за одного из двух кандидатов: замглавы Еврокомиссии Мароша Шефчовича и адвоката Зузану Чапутову.
Обновлено в 02:14
Политика
Песков опроверг слова Порошенко
Ранее, как сообщал News.ru, украинский президент заявил, что после проведения выборов главы государства планирует созвать встречу «нормандской четвёрки» (представителей России, Украины, Франции, Германии).
Обновлено вчера в 15:02
Гаджеты
Стоимость iPhone X в России упала ниже психологической отметки
Как сообщают СМИ со ссылкой на портал Hi-Tech Mail.ru, в 2019 году стоимость смартфона значительно снизилась, достигнув психологической отметки.
Обновлено вчера в 21:42
Космос
Вертолет NASA впервые взлетел в марсианских условиях
Обновлено вчера в 07:49
Политика
Трамп сократит прямую поддержку центральноамериканским странам
Президент США Дональд Трамп отдал указание сократить прямую поддержку странам так называемого северного треугольника: Сальвадору, Гондурасу и Гватемале, сообщил телеканал ABC News.
Обновлено в 00:58