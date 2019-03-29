Футбол

Игорь Черевченко: Считаю Миодрага Божовича топ-тренером для РоссииТульские новости вчера в 23:05

Крылья Советов — Арсенал (Тула)
0 – 1
Матч завершён
Чемпионат России, вчера
Самара, Самара Арена
2′
Лука Джорджевич
9′
Анри Хагуш
17′
Кирилл Комбаров
24′
Михаил Левашов
Артур Нигматулин
Сергей Корниленко
27′
Тарас Бурлак
54′
55′
Сергей Ткачев
Виталий Денисов
Павел Яковлев
60′
66′
Лука Джорджевич
Сергей Корниленко
Рамиль Шейдаев
73′
Джано Ананидзе
Денис Ткачук
74′
79′
Игорь Горбатенко
Роман Шишкин
80′
Александр Самедов
82′
86′
Сергей Ткачев
Кантемир Берхамов
89′
Артур Нигматулин
Считаю Миодрага Божовича топ-тренером для России.
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