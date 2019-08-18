Футбол

Игорь Черевченко: «„Рубин“ воспользовался нашей ошибкой»Спорт БИЗНЕС Online 09:05

Рубин — Арсенал (Тула)
1 – 0
Матч завершён
Чемпионат России, сегодня
Казань, Стадион «Казань Арена»
61′
Георгий Костадинов
Сергей Ткачев
Камиль Закиров
Бека Микелтадзе
63′
Хвича Кварацхелия
Евгений Марков
69′
Евгений Марков
72′
74′
Виктор Альварес
Филип Уремович
77′
84′
Гия Григалава
84′
Евгений Луценко
Ламек Банда
Бека Микелтадзе
89′
Евгений Башкиров
Константин Плиев
90′+1′
Во втором тайм «Рубин» воспользовался нашей ошибкой, мы –нет, – приводит слова Черевченко корреспондент «БИЗНЕС Online». «Рубин» 500-м матче клуба в РПЛ обыграл «Арсенал»
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