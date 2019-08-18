Футбол
Игорь Черевченко: «„Рубин“ воспользовался нашей ошибкой»Спорт БИЗНЕС Online 09:05
Чемпионат России, сегодня
Казань, Стадион «Казань Арена»
|61′
Георгий Костадинов
Сергей Ткачев
Камиль Закиров
Бека Микелтадзе
|63′
Хвича Кварацхелия
Евгений Марков
|69′
Евгений Марков
|72′
|74′
Виктор Альварес
Филип Уремович
|77′
|84′
Гия Григалава
|84′
Евгений Луценко
Ламек Банда
Бека Микелтадзе
|89′
Евгений Башкиров
Константин Плиев
|90′+1′
Рубин
Расстановка 4‑5‑1
22
Дюпин
33
Данченко
80
Сорокин
5
Уремович
69
Степанов
20
Марков
26
Микелтадзе
10
Коновалов
3
Плиев
11
Давиташвили
8
Кьяртанссон
36
Левашов
9
Комбаров
6
Беляев
8
Григалава
21
Альварес
11
Ткачев
20
Чаушич
23
Горбатенко
27
Ломовицкий
29
Банда
22
Лесовой
Арсенал (Тула)
Расстановка 4‑3‑3
Во втором тайм «Рубин» воспользовался нашей ошибкой, мы –нет, – приводит слова Черевченко корреспондент «БИЗНЕС Online». «Рубин» 500-м матче клуба в РПЛ обыграл «Арсенал»
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