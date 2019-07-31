Главный тренер тульского «Арсенала» Игорь Черевченко заявил, что не станет делать трагедии, если его команда не сумеет пройти азербайджанский «Нефтчи» во втором квалификационном раунде Лиги Европы.

Черевченко не считает возможный вылет «Арсенала» из ЛЕ трагедией

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