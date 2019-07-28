Футбол
Игорь Черевченко: Напрягает, что за три игры пропустили шесть головСоветский спорт вчера в 13:07
Чемпионат России, вчера
Стадион «Арсенал»
Гия Григалава
|10′
|21′
Роман Еременко
|27′
Алексей Козлов
Георгий Костадинов
|37′
|47′
Ивелин Попов
|49′
Алексей Ионов
|57′
Хорен Байрамян
Евгений Луценко
|67′
|67′
Ивелин Попов
Данил Глебов
|70′
Хорен Байрамян
Александр Зуев
Георгий Костадинов
Игорь Горбатенко
|72′
Анри Хагуш
Кирилл Комбаров
|76′
Александр Ломовицкий
Ламек Банда
|79′
Игорь Горбатенко
|80′
|81′
Элдор Шомуродов
|84′
Элдор Шомуродов
Бьорн Бергманн Сигурдарсон
Горан Чаушич
|90′+4′
Арсенал (Тула)
Расстановка 4‑3‑3
1
Нигматулин
9
Комбаров
8
Григалава
6
Беляев
21
Альварес
23
Горбатенко
20
Чаушич
11
Ткачев
29
Банда
48
Луценко
22
Лесовой
30
Песьяков
34
Козлов
78
Чистяков
6
Сигурдссон
28
Чернов
11
Ионов
15
Глебов
7
Еременко
17
Норманн
23
Зуев
9
Сигурдарсон
Ростов
Расстановка 4‑5‑1
Понимание есть у каждого игрока и тренера. Мы могли сегодня вернуться в игру при счёте 0:2, забили, но пропустили очень лёгкий гол. Сегодня вообще все три гола лёгкие пропустили.
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Завтра на базе встретимся, будем разговаривать. Меня начинает напрягать, что в трех играх мы пропустили шесть голов, это никуда не годится. Я говорю, что это не только вина защитников, но и всей команды, и тренерского штаба.
— Игорь Черевченко, российский футболистРИА Новости вчера в 14:07
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Черевченко рассказал, что его напрягает в игре «Арсенала». Команду ждет серьезный разговор
Спорт-Экспрессвчера в 12:30
Игорь Черевченко: Могли и сильнее, два гола забили, но пропустили очень легкий гол
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Автоматически обработан 7261 источник, обновлено в 06:25, Вашингтон
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