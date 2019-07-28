Завтра на базе встретимся, будем разговаривать. Меня начинает напрягать, что в трех играх мы пропустили шесть голов, это никуда не годится. Я говорю, что это не только вина защитников, но и всей команды, и тренерского штаба.

Понимание есть у каждого игрока и тренера. Мы могли сегодня вернуться в игру при счёте 0:2, забили, но пропустили очень лёгкий гол. Сегодня вообще все три гола лёгкие пропустили.

Игорь Черевченко: Напрягает, что за три игры пропустили шесть голов

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