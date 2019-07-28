Футбол

Игорь Черевченко: Напрягает, что за три игры пропустили шесть головСоветский спорт вчера в 13:07

Арсенал (Тула) — Ростов
2 – 3
Матч завершён
Чемпионат России, вчера
Стадион «Арсенал»
Гия Григалава
10′
21′
Роман Еременко
27′
Алексей Козлов
Георгий Костадинов
37′
47′
Ивелин Попов
49′
Алексей Ионов
57′
Хорен Байрамян
Евгений Луценко
67′
67′
Ивелин Попов
Данил Глебов
70′
Хорен Байрамян
Александр Зуев
Георгий Костадинов
Игорь Горбатенко
72′
Анри Хагуш
Кирилл Комбаров
76′
Александр Ломовицкий
Ламек Банда
79′
Игорь Горбатенко
80′
81′
Элдор Шомуродов
84′
Элдор Шомуродов
Бьорн Бергманн Сигурдарсон
Горан Чаушич
90′+4′
Понимание есть у каждого игрока и тренера. Мы могли сегодня вернуться в игру при счёте 0:2, забили, но пропустили очень лёгкий гол. Сегодня вообще все три гола лёгкие пропустили.
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Игорь Черевченко
Завтра на базе встретимся, будем разговаривать. Меня начинает напрягать, что в трех играх мы пропустили шесть голов, это никуда не годится. Я говорю, что это не только вина защитников, но и всей команды, и тренерского штаба.
— Игорь Черевченко, российский футболистРИА Новости вчера в 14:07

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