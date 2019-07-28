Завтра на базе встретимся, будем разговаривать. Меня начинает напрягать, что в трех играх мы пропустили шесть голов, это никуда не годится. Я говорю, что это не только вина защитников, но и всей команды, и тренерского штаба.

Понимание есть у каждого игрока и тренера. Мы могли сегодня вернуться в игру при счёте 0:2, забили, но пропустили очень лёгкий гол. Сегодня вообще все три гола лёгкие пропустили.

Игорь Черевченко: Напрягает, что за три игры пропустили шесть голов

Общество Названы востребованные рабочие профессии России В России существует нехватка рабочих со средним или средне-специальным и высшим техническим образованием.

Происшествия В Челябинске сторож детсада отбился от родителя бензопилой В Челябинске сторож детского сада задержан за драку с пьяным родителем, который в выходной день пришел за своим ребенком и устроил драку.

Армия и оружие В США считают, что первым российские ЗРК С-500 купит Китай В американском издании Military была опубликована статья от военных экспертов, которые считают, что первым купить у Российской Федерации зенитные ракетные комплексы С-500 "Прометей" может Китай.

Спорт Лучшему российскому биатлонисту предложили не выпендриваться Руководитель тренерского совета Союза биатлонистов России Евгений Редькин прокомментировал ход переговоров СБР с Александром Логиновым по поводу нового контракта.

Экономика В России запретят анонимные электронные платежи В России намерены запретить пополнение электронных кошельков анонимно.

Экономика Назван решающий месяц для «Северного потока-2» Россия может не успеть запустить газопровод «Северный поток-2» и сорвать сроки поставок газа по нему, если не получит разрешение на строительство от Дании в августе.

Игры Как отменённая игра про Бэтмена от Monolith превратилась в Shadow Of Mordor В отменённой игре про Бэтмена был бэтмобиль, на котором можно было свободно колесить по Готэму, а также три стиля прохождение: стелс, прямой бой и использование гаджетов.

Происшествия В Якутии 22 человека отравились шаурмой В Якутии 22 человека отравились после посещения кафе быстрого питания «Шаурма» в селе Чурапча, сообщается на сайте регионального управления Роспотребнадзора.

Общество Санкт-Петербург вошёл в список самых «неспящих» городов России Санкт-Петербург занял пятое место в списке самых «неспящих» городов России из шестнадцати, в которых чаще всего совершались ночные поездки на такси в июне, следует из материалов Uber Russia.

Армия и оружие В Ливии уничтожили два украинских Ил-76 В Ливии в ходе ракетного обстрела уничтожены два украинских военно-транспортных самолета Ил-76. Об этом сообщает портал avia.pro.

Наука В Новой Зеландии неумирающий пень выжил благодаря соседним деревьям Ученые выяснили, что потоки воды в пне и соседних деревьях составляли целую систему, а распределение ресурсов зависело от времени суток.

Общество Росгвардия направила дополнительные силы в Тулун Росгвардия перебросила дополнительные силы в Тулун для ликвидации последствий наводнения, всего в городе работает 202 военнослужащих и более 40 единиц техники, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.

Шоу-бизнес Сестра Жанны Фриске разводится с мужем после шести лет брака Младшая сестра Жанны Фриске Наталья разводится со своим мужем Сергеем. Пара уже подала заявление о разводе в Перовский ЗАГС.

Общество Росконтроль назвал токсичную зубную пасту Специалисты Росконтроля исследовали зубную пасту и определили, какая продукция является токсичной.

Армия и оружие Венесуэла пожалуется в ООН на нарушения США ее воздушного пространства Венесуэла намерена обратиться в ООН с жалобой на нарушение Соединенными Штатами воздушного пространства страны, сообщил глава МИД Венесуэлы Хорхе Арреаса в твиттере.

Политика В ОБСЕ раскритиковали украинский закон о государственном языке На Украине с 16 июля вступил в силу закон, который закрепил украинский язык в качестве единственного государственного.

Футбол Лионель Месси подвергся нападению на Ибице Нападающий "Барселоны" и сборной Аргентины по футболу Лионель Месси попал в неприятную историю на острове Ибица во время отдыха.

Политика В Китае назвали Сахалин большой потерей для Пекина Журналист китайского портала Sohu рассказал, почему Пекин жалеет об утрате Сахалина, передает РИА "Новости".

Общество Москвичей предупредили о температурном антирекорде Ранее сообщалось, что суббота 27 июля стала самым жарким днем июля. В Москве термометры на станции на ВДНХ показали +28,8 градуса.

Общество Из космоса рой летающих муравьев показался дождевыми облаками По мнению экспертов, ошибочными массами осадков на самом деле являются рои летающих муравьев, настолько плотные по количеству, что метеоспутники воспринимают их как капли.