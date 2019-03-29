Футбол

Игорь Черевченко: «Игра получилась тяжелой, победа была нужна всем»MySLO.ru 03:54

Крылья Советов — Арсенал (Тула)
0 – 1
Матч завершён
Чемпионат России, вчера
Самара, Самара Арена
2′
Лука Джорджевич
9′
Анри Хагуш
17′
Кирилл Комбаров
24′
Михаил Левашов
Артур Нигматулин
Сергей Корниленко
27′
Тарас Бурлак
54′
55′
Сергей Ткачев
Виталий Денисов
Павел Яковлев
60′
66′
Лука Джорджевич
Сергей Корниленко
Рамиль Шейдаев
73′
Джано Ананидзе
Денис Ткачук
74′
79′
Игорь Горбатенко
Роман Шишкин
80′
Александр Самедов
82′
86′
Сергей Ткачев
Кантемир Берхамов
89′
Артур Нигматулин
Игорь Черевченко: «Игра получилась тяжелой, победа была нужна всем» Фото: пресс-служба ПФК "Арсенал" Одержав победу над «Крыльями Советов», туляки поднялись на шестое место в турнирной таблице.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Черевченко – о победе «Арсенала»: Была жесткая борьба за победу

Тульская служба новостейвчера в 14:05

Игорь Черевченко: Игра была равной, но нам удалось забить гол

Советский спортвчера в 13:54

Игорь Черевченко: «Игра была равной, но нам удалось забить гол»

Sportbox.RUвчера в 13:49

Черевченко: «За счёт быстрых игроков получили преимущество после гола»

Евро-футбол.рувчера в 13:54

Игорь Черевченко: «Игра была равной, но нам удалось забить гол»

Матч ТВвчера в 13:49

Черевченко: «Думаю, что Левашов выбыл из строя минимум на месяц»

Sport24.ruвчера в 14:16

Игорь Черевченко: «Левашов выбыл из строя минимум на месяц»

Спорт-Экспрессвчера в 14:13
Показать все источники
Автоматически обработано 7297 источников, обновлено в 06:45, Ашберн
Происшествия

Стало известно о пострадавших в смертельном ДТП на Невском проспекте

Обновлено в 05:22
Игры

Ubisoft выпустит Anno 1800 в Epic Games Store, из Steam игру уберут

Ubisoft заявила, что на подобное решение ее подтолкнули успехи Tom Clancy’s The Division 2, которая тоже вышла в Uplay и Epic Games Store, миновав Steam.
Обновлено вчера в 15:00
Общество

Волгоградская долгожительница раскрыла свой секрет

О секрете долголетия, о казаках и староверах баба Марфа рассказала корреспонденту РИА Новости.
Обновлено в 03:31
Происшествия

В Краснодаре горит мебельный склад

Мебельный склад загорелся в Краснодаре, в настоящее время площадь возгорания составляет 700 кв. м. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на МЧС.
Обновлено в 04:28
Единоборства

Мейвезер собирается вернуться на ринг и может вновь сразиться с Пакиао

Американский боксер Флойд Мейвезер планирует вернуться на ринг. Об этом заявил его отец Флойд Мэйвезер-старший.
Обновлено в 05:18
Энергетика

«Газпром» займется новым мегапроектом на Балтике

Обновлено вчера в 13:45
Единоборства

Нганну и Дос Сантос встретятся на UFC 239

Второй номер тяжелого дивизиона UFC Фрэнсис Нганну встретится с бывшим чемпионом промоушена Джуниором Дос Сантосом.
Обновлено в 02:08
Общество

Российские учителя разделись в поддержку уволенной коллеги

Акция, которую по аналогичному поводу начали в прошлом году, возобновилась в поддержку уволенной коллеги из Барнаула Татьяны Кувшинниковой.
Обновлено вчера в 16:17
Общество

На шпиль высотки МИД РФ в Москве вернулась семья соколов-сапсанов

На шпиль здания Министерства иностранных дел России на Смоленской площади Москвы вернулось семейство соколов-сапсанов, обитавшее там еще до реконструкции.
Обновлено в 04:12
Политика

Бывшего вице-президента США Байдена обвинили в домогательствах

Бывший член ассамблеи штата Невада Люси Флорес обвинила вице-президента времен Барака Обамы Джо Байдена в домогательствах.
Обновлено в 01:10
Шоу-бизнес

Стало известно о «нищенских» гонорарах певицы Юлии Началовой

В прессе появилась информация о доходах недавно ушедшей из жизни певицы Юлии Началовой.
Обновлено вчера в 21:06
Общество

Австралийский дипломат поведал о «магической роли» Москвы

Март и Москва "играют магическую роль" в жизни покидающего Россию посла Австралии Петера Теша.
Обновлено в 06:09
Происшествия

Совладелец «Зимней вишни» оказался крупнейшим инвестором Кузбасса

Обновлено в 06:06
Экономика

Группа «Россети» в 2018 году увеличила чистую прибыль по МСФО на 2,9%

Группа компаний "Россети" по итогам 2018 года получила 124,7 млрд рублей чистой прибыли по МСФО, что на 2,9% больше, чем годом ранее, следует из отчета группы.
Обновлено вчера в 08:41
Армия и оружие

Ил-112В успешно совершил первый полет

Новый военно-транспортный самолет Ил-112В, построенный в рамках контракта с Минобороны России, завершил свой первый полет.
Обновлено в 06:35
Политика

Рогозин по-украински ответил на критику дизайна самолета для космонавтов

Глава госкорпорации "Роскосмос" Дмитрий Рогозин по-украински ответил пользователю Twitter, раскритиковавшему дизайн нового самолета Ту-204-300.
Обновлено в 05:30
Политика

Бутину могут депортировать из США в день приговора

Обновлено вчера в 16:07
Происшествия

Геймера приговорили к 20 годам тюрьмы за пранк в США

Суд в США приговорил геймера Тайлера Барриса к 20 годам лишения свободы за многочисленные ложные звонки властям.
Обновлено вчера в 20:34
Происшествия

Каноистка из Португалии родила в коме

В португальском Лиссабоне каноистка Катарина Секейра родила ребенка, находясь в состоянии искусственного поддержания жизни.
Обновлено в 03:50
Спорт

Биатлонист Логинов выиграл гонку преследования на ЧР

Биатлонист Александр Логинов выиграл гонку преследования в рамках чемпионата России, сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 06:00
Происшествия

В Казани в отделе полиции обнаружили тело следователя

В Казани в отделе полиции "Сафиуллина" обнаружено тело следователя.
Обновлено в 04:47
Происшествия

Двое мужчин провалились под лед на Волге в Тверской области

Обновлено в 06:21
Здоровье

Совфед разработал законопроект против рекламы грудного молока

Глава социального комитета Совфеда Валерий Рязанский пояснил, что документ направлен на запрет пропаганды заменителей грудного молока.
Обновлено вчера в 09:44
Политика

Хизер Науэрт ушла из Госдепартамента США

Обновлено вчера в 19:36
Армия и оружие

Российский самолет пролетел над военными базами США

В марте в рамках Договора по открытому небу американский военный самолет Boeing OC-135B Open Skies провел наблюдательный полет над Россией.
Обновлено вчера в 08:38
Экономика

С понедельника водителей ждут новые правила ОСАГО

С 1 апреля этого года вступают в силу новые правила для ОСАГО, сообщает otvprim.ru.
Обновлено вчера в 00:39
Политика

США подготовили новые санкции против России

Новый пакет ограничительных мер связан с инцидентом в британском Солсбери, где были отравлены бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия, сообщает Bloomberg.
Обновлено вчера в 11:05
Общество

Названы наиболее стабильные сферы труда в России

Наиболее стабильными сферами труда в России оказались промышленность, строительство, торговля, гостиничный бизнес и общепит, сообщает ВНИИ труда Минтруда в субботу, 30 марта.
Обновлено в 02:03
Общество

Почему была удалена новость с комментарием «Ростеха». Важное

Поскольку в случае с «Ростехом» госкорпорация вовремя, с соблюдением всех стандартов общения со СМИ уведомила об отзыве своего пресс-релиза, публикация была удалена с сайта РБК.
Обновлено в 06:25
Музыка

Новый этап: в шоу «Голос. Дети – 6» стартуют поединки

Обновлено вчера в 04:54
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Игорь Геннадьевич Черевченко
Российский футболист
Таджикистанский и российский футболист, выступавший на позиции защитника. В 2008 году начал тренерскую деятельность. С июня 2015 по 10 августа 2016 - главный тренер московского «Локомотива». С 8 февраля 2017 по 21 мая 2018 - главный тренер клуба ФНЛ «Балтика».
В НовостяхВ поиске Яндекса
Крылья Советов
Российский футбольный клуб
Российский футбольный клуб из Самары. Бронзовый призёр чемпионата России 2004 года, двукратный финалист Кубка СССР 1953, 1964, финалист Кубка России 2004.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное