Футбол

Игорь Черевченко: «Игра получилась тяжелой, победа была нужна всем»MySLO.ru 03:54

Крылья Советов — Арсенал (Тула)
0 – 1
Матч завершён
Чемпионат России, вчера
Самара, Самара Арена
2′
Лука Джорджевич
9′
Анри Хагуш
17′
Кирилл Комбаров
24′
Михаил Левашов
Артур Нигматулин
Сергей Корниленко
27′
Тарас Бурлак
54′
55′
Сергей Ткачев
Виталий Денисов
Павел Яковлев
60′
66′
Лука Джорджевич
Сергей Корниленко
Рамиль Шейдаев
73′
Джано Ананидзе
Денис Ткачук
74′
79′
Игорь Горбатенко
Роман Шишкин
80′
Александр Самедов
82′
86′
Сергей Ткачев
Кантемир Берхамов
89′
Артур Нигматулин
Игорь Черевченко: «Игра получилась тяжелой, победа была нужна всем» Фото: пресс-служба ПФК "Арсенал" Одержав победу над «Крыльями Советов», туляки поднялись на шестое место в турнирной таблице.
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Таджикистанский и российский футболист, выступавший на позиции защитника. В 2008 году начал тренерскую деятельность. С июня 2015 по 10 августа 2016 - главный тренер московского «Локомотива». С 8 февраля 2017 по 21 мая 2018 - главный тренер клуба ФНЛ «Балтика».
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