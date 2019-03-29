Футбол
Игорь Черевченко: «Игра получилась тяжелой, победа была нужна всем»MySLO.ru 03:54
Чемпионат России, вчера
Самара, Самара Арена
|2′
Лука Джорджевич
|9′
Анри Хагуш
|17′
Кирилл Комбаров
|24′
Михаил Левашов
Артур Нигматулин
Сергей Корниленко
|27′
Тарас Бурлак
|54′
|55′
Сергей Ткачев
Виталий Денисов
Павел Яковлев
|60′
|66′
Лука Джорджевич
Сергей Корниленко
Рамиль Шейдаев
|73′
Джано Ананидзе
Денис Ткачук
|74′
|79′
Игорь Горбатенко
Роман Шишкин
|80′
Александр Самедов
|82′
|86′
Сергей Ткачев
Кантемир Берхамов
|89′
Артур Нигматулин
Крылья Советов
Расстановка 4‑5‑1
1
Рыжиков
15
Зотов
18
Рохель
90
Бурлак
91
Яковлев
19
Самедов
49
Шишкин
31
Ткачук
40
Тимофеев
99
Канунников
11
Шейдаев
1
Нигматулин
9
Комбаров
6
Беляев
8
Григалава
14
Хагуш
23
Горбатенко
7
Берхамов
5
Мохаммед
78
Бакаев
18
Джорджевич
19
Мирзов
Арсенал (Тула)
Расстановка 4‑3‑3
Игорь Черевченко: «Игра получилась тяжелой, победа была нужна всем» Фото: пресс-служба ПФК "Арсенал" Одержав победу над «Крыльями Советов», туляки поднялись на шестое место в турнирной таблице.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Черевченко – о победе «Арсенала»: Была жесткая борьба за победу
Тульская служба новостейвчера в 14:05
Автоматически обработано 7297 источников, обновлено в 08:19, Ашберн
Музыка
Новый этап: в шоу «Голос. Дети – 6» стартуют поединки
Обновлено вчера в 04:54
Происшествия
Часть стены жилого многоквартирного дома обрушилась в Саратове
Часть кирпичной стены многоквартирного четырёхэтажного жилого дома обрушилась в Саратове.
Обновлено в 06:29
Армия и оружие
Раскрыто ноу-хау новейшего автомата АК-12
Обновлено в 06:59
Происшествия
В Китае из-за лесного пожара эвакуировали почти четыре тысячи человек
Свыше 3,8 тысячи человек эвакуированы в китайской провинции Шаньси в центральной части страны из-за лесного пожара, говорится в сообщении министерства по управлению чрезвычайными ситуациями Китая.
Обновлено в 05:22
Происшествия
Виновника ДТП на Можайском шоссе доставили из Грозного в Москву
Водителя Mercedes Gelandewagen Муслима Джамбекова, устроившего в Москве ДТП с двумя погибшими, привезли из Грозного в столицу, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.
Обновлено в 01:57
Общество
Умер журналист Максим Ковальский
Обновлено в 01:52 Ушел из жизни бывший главный редактор журнала "Коммерсантъ-Власть" Максим Ковальский.
Обновлено вчера в 17:39
Армия и оружие
Новый самолет Ил-112В совершил первый полет
Первый испытательный полет нового российского военно-транспортного самолета Ил-112В состоялся на Воронежском авиационном заводе.
Обновлено в 06:30
Политика
Вучич сравнил признание Крыма российским и ситуацию с Косово
Белград не может признать Крым территорией России, поскольку это бы поставило под угрозу разрешение ситуации с Косово.
Обновлено вчера в 23:23
Общество
Росгвардия отрицает изъятие оружия у жителей Ингушетии
Как отмечает агентство ТАСС, ранее в соцсетях появились данные о том, что в Назрани и других городах республики силовики проводят спецоперацию, в рамках которой изымают гладкоствольное и травматическое оружие.
Обновлено в 07:30
Космос
НАСА испытало первый марсианский вертолет
Представители Лаборатории реактивного движения НАСА провели первые испытания марсианского дрона-вертолета Mars Helicopter.
Обновлено вчера в 13:14
Экономика
Правительство выделит ОАК 2,22 млрд рублей для производства Ил-114
Правительство России инвестирует 2,22 млрд рублей в Объединённую авиастроительную корпорацию для финансирования производственной инфраструктуры и обслуживания самолётов Ил-114-300.
Обновлено в 07:48
Политика
Макрон: решение США по Голанам противоречит международному праву
Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что решение США признать суверенитет Израиля над Голанскими высотами нарушает международное право.
Обновлено в 06:52
Общество
Метеоролог рассказал о погоде в Москве в первую неделю апреля
Ранее синоптики рассказали о погоде в Москве в выходные дни.
Обновлено в 04:32
Экономика
«Русал» посадит 1 млн деревьев в лесах России
Компания "Русал" в рамках соглашения с Рослесхозом посадит 1 млн деревьев в лесах России.
Обновлено в 01:25
Шоу-бизнес
Анастасия и Юлиан поженились, сообщил Андрей Малахов
Звезды российской эстрады 90-х годов Анастасия и Юлиан поженились. Об этом в сториз в своем инстаграме сообщил Андрей Малахов.
Обновлено в 07:14
Шоу-бизнес
Борис Грачевский похудел на 23 килограмма
Создатель «Ералаша» Борис Грачевский недавно отметил юбилей — автору популярного киножурнала исполнилось 70 лет.
Обновлено в 01:00
Происшествия
В Казани в отделе полиции обнаружили тело следователя
В Казани в отделе полиции "Сафиуллина" обнаружено тело следователя.
Обновлено в 04:47
Происшествия
Момент смертельного ДТП на Невском проспекте попал на видео
ДТП произошло на перекрестке Невского и Литейных проспектов утром в субботу, 30 марта.
Обновлено в 05:15
Политика
На Украине перед выборами президента наступит день тишины
Седьмая в постсоветской истории Украины кампания по выборам президента подходит к концу. В полночь на Украине наступает день тишины.
Обновлено вчера в 17:04
Экономика
Минздрав подсчитал убытки от неинфекционных заболеваний в России
Замминистра здравоохранения РФ Олег Салагай во время Красноярского экономического форума сообщил, что ежегодный экономический ущерб России от неинфекционных заболеваний составляет более трёх триллионов рублей ежегодно.
Обновлено в 08:05
Происшествия
Пилот, перевозивший Салу, был дальтоником и не мог управлять самолетом
Пилот Дэвид Ибботсон, перевозивший погибшего в авиакатастрофе футболиста Эмилиано Салу, был дальтоником и не имел права управлять самолетом ночью, сообщает BBC.
Обновлено в 04:57
Политика
Саакашвили пошутил про отказ от жевания галстука
Ранее Саакашвили пояснил, почему во время телевизионного эфира на фоне конфликта в Южной Осетии в 2008 году жевал галстук.
Обновлено вчера в 22:03
Происшествия
Защитившего мать подростка посмертно наградили орденом Мужества
Обновлено вчера в 10:06
Транспорт
Власти Москвы решают, как продлить «синюю» ветку метро
Власти Москвы в течение полугода планируют определиться, каким образом будет продлена Арбатско-Покровская линия метро до Гольяново, сообщил в субботу журналистам заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.
Обновлено в 04:14
Общество
Российские учителя разделись в поддержку уволенной коллеги
Акция, которую по аналогичному поводу начали в прошлом году, возобновилась в поддержку уволенной коллеги из Барнаула Татьяны Кувшинниковой.
Обновлено вчера в 16:17
Происшествия
В Краснодаре горит мебельный склад
Мебельный склад загорелся в Краснодаре, в настоящее время площадь возгорания составляет 700 кв. м. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на МЧС.
Обновлено в 04:28
Происшествия
Российские заключенные стали чаще бить и оскорблять тюремщиков
Сотрудники Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) в России страдают от угроз, оскорблений и физического насилия со стороны заключенных в двадцать раз чаще, чем те от них, пишет «Коммерсантъ».
Обновлено в 04:03
Футбол
Невероятный гол Посуэло помог «Торонто» обыграть «Нью-Йорк Сити»
"Торонто" на своем поле переиграл "Нью-Йорк Сити" в матче регулярного чемпионата MLS (4:0). Это третья подряд победа на старте сезона.
Обновлено вчера в 22:28