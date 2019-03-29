Игорь Черевченко: «Игра получилась тяжелой, победа была нужна всем»MySLO.ru 03:54

Игорь Черевченко: «Игра получилась тяжелой, победа была нужна всем» Фото: пресс-служба ПФК "Арсенал" Одержав победу над «Крыльями Советов», туляки поднялись на шестое место в турнирной таблице.

Происшествия Часть стены жилого многоквартирного дома обрушилась в Саратове Часть кирпичной стены многоквартирного четырёхэтажного жилого дома обрушилась в Саратове.

Происшествия В Китае из-за лесного пожара эвакуировали почти четыре тысячи человек Свыше 3,8 тысячи человек эвакуированы в китайской провинции Шаньси в центральной части страны из-за лесного пожара, говорится в сообщении министерства по управлению чрезвычайными ситуациями Китая.

Происшествия Виновника ДТП на Можайском шоссе доставили из Грозного в Москву Водителя Mercedes Gelandewagen Муслима Джамбекова, устроившего в Москве ДТП с двумя погибшими, привезли из Грозного в столицу, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.

Общество Умер журналист Максим Ковальский Обновлено в 01:52 Ушел из жизни бывший главный редактор журнала "Коммерсантъ-Власть" Максим Ковальский.

Армия и оружие Новый самолет Ил-112В совершил первый полет Первый испытательный полет нового российского военно-транспортного самолета Ил-112В состоялся на Воронежском авиационном заводе.

Политика Вучич сравнил признание Крыма российским и ситуацию с Косово Белград не может признать Крым территорией России, поскольку это бы поставило под угрозу разрешение ситуации с Косово.

Общество Росгвардия отрицает изъятие оружия у жителей Ингушетии Как отмечает агентство ТАСС, ранее в соцсетях появились данные о том, что в Назрани и других городах республики силовики проводят спецоперацию, в рамках которой изымают гладкоствольное и травматическое оружие.

Космос НАСА испытало первый марсианский вертолет Представители Лаборатории реактивного движения НАСА провели первые испытания марсианского дрона-вертолета Mars Helicopter.

Экономика Правительство выделит ОАК 2,22 млрд рублей для производства Ил-114 Правительство России инвестирует 2,22 млрд рублей в Объединённую авиастроительную корпорацию для финансирования производственной инфраструктуры и обслуживания самолётов Ил-114-300.

Политика Макрон: решение США по Голанам противоречит международному праву Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что решение США признать суверенитет Израиля над Голанскими высотами нарушает международное право.

Экономика «Русал» посадит 1 млн деревьев в лесах России Компания "Русал" в рамках соглашения с Рослесхозом посадит 1 млн деревьев в лесах России.

Шоу-бизнес Анастасия и Юлиан поженились, сообщил Андрей Малахов Звезды российской эстрады 90-х годов Анастасия и Юлиан поженились. Об этом в сториз в своем инстаграме сообщил Андрей Малахов.

Шоу-бизнес Борис Грачевский похудел на 23 килограмма Создатель «Ералаша» Борис Грачевский недавно отметил юбилей — автору популярного киножурнала исполнилось 70 лет.

Происшествия Момент смертельного ДТП на Невском проспекте попал на видео ДТП произошло на перекрестке Невского и Литейных проспектов утром в субботу, 30 марта.

Политика На Украине перед выборами президента наступит день тишины Седьмая в постсоветской истории Украины кампания по выборам президента подходит к концу. В полночь на Украине наступает день тишины.

Экономика Минздрав подсчитал убытки от неинфекционных заболеваний в России Замминистра здравоохранения РФ Олег Салагай во время Красноярского экономического форума сообщил, что ежегодный экономический ущерб России от неинфекционных заболеваний составляет более трёх триллионов рублей ежегодно.

Происшествия Пилот, перевозивший Салу, был дальтоником и не мог управлять самолетом Пилот Дэвид Ибботсон, перевозивший погибшего в авиакатастрофе футболиста Эмилиано Салу, был дальтоником и не имел права управлять самолетом ночью, сообщает BBC.

Политика Саакашвили пошутил про отказ от жевания галстука Ранее Саакашвили пояснил, почему во время телевизионного эфира на фоне конфликта в Южной Осетии в 2008 году жевал галстук.

Транспорт Власти Москвы решают, как продлить «синюю» ветку метро Власти Москвы в течение полугода планируют определиться, каким образом будет продлена Арбатско-Покровская линия метро до Гольяново, сообщил в субботу журналистам заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.

Общество Российские учителя разделись в поддержку уволенной коллеги Акция, которую по аналогичному поводу начали в прошлом году, возобновилась в поддержку уволенной коллеги из Барнаула Татьяны Кувшинниковой.

Происшествия В Краснодаре горит мебельный склад Мебельный склад загорелся в Краснодаре, в настоящее время площадь возгорания составляет 700 кв. м. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на МЧС.

Происшествия Российские заключенные стали чаще бить и оскорблять тюремщиков Сотрудники Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) в России страдают от угроз, оскорблений и физического насилия со стороны заключенных в двадцать раз чаще, чем те от них, пишет «Коммерсантъ».