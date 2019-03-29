Футбол

Игорь Черевченко: «Игра была равной, но нам удалось забить гол»Матч ТВ вчера в 13:49

Крылья Советов — Арсенал (Тула)
0 – 1
Матч завершён
Чемпионат России, вчера
Самара, Самара Арена
2′
Лука Джорджевич
9′
Анри Хагуш
17′
Кирилл Комбаров
24′
Михаил Левашов
Артур Нигматулин
Сергей Корниленко
27′
Тарас Бурлак
54′
55′
Сергей Ткачев
Виталий Денисов
Павел Яковлев
60′
66′
Лука Джорджевич
Сергей Корниленко
Рамиль Шейдаев
73′
Джано Ананидзе
Денис Ткачук
74′
79′
Игорь Горбатенко
Роман Шишкин
80′
Александр Самедов
82′
86′
Сергей Ткачев
Кантемир Берхамов
89′
Артур Нигматулин
Главный тренер тульского «Арсенала» Игорь Черевченко поделился эмоциями после гостевой победы над «Крыльями Советов» (1:0) в матче 21-го тура РПЛ.
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