Игорь Черевченко: «Игра была равной, но нам удалось забить гол»Матч ТВ вчера в 13:49

Главный тренер тульского «Арсенала» Игорь Черевченко поделился эмоциями после гостевой победы над «Крыльями Советов» (1:0) в матче 21-го тура РПЛ.

Игорь Черевченко: «Игра была равной, но нам удалось забить гол»

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