Футбол

Игорь Черевченко: «Говорил ребятам, что нам не хватает агрессии»
Матч ТВ
11:09

Главный тренер «Арсенала» Игорь Черевченко прокомментировал поражение от «Краснодара» (0:3) в матче 15-го тура чемпионата России.
Матч ТВ11:09

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Тренер «Арсенала» назвал незаслуженным крупное поражение от «Краснодара»

РИА Новости14:03

Игорь Черевченко прокомментировал поражение «Арсенала» от «Краснодара»

Тульские новости11:47

Черевченко — о втором голе «Краснодара»: не забил ты — забьют тебе

Чемпионат11:07

Игорь Черевченко: «„Арсенал“ не заслужил такого поражения»

Спорт-Экспресс11:04

Игорь Черевченко: «Перед „Арсеналом“ стоит задача быть десятыми по итогам сезона»

Матч ТВ12:02

Игорь Черевченко: «Перед „Арсеналом“ стоит задача быть десятыми по итогам сезона»

Sportbox.RU12:02

Игорь Черевченко: Футбол наказывает

Тульская служба новостей11:44
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Футбол

«Зенит» обыграл «Ростов» в матче чемпионата России

Обновлено в 15:28
Футбол

Еременко пропустит около двух недель из-за травмы

Обновлено в 16:01
Футбол

«Спартак» в раздевалке исполнил неофициальный гимн болельщиков

После игры главный тренер красно-белых Олег Кононов поздравил команду с победой, а также футболисты исполнили неофициальный гимн болельщиков.
Обновлено в 15:24
Футбол

«Лацио» ушло от поражения в игре с «Миланом» на 94-й минуте

"Лацио" и "Милан" сыграли вничью в матче 13-го тура серии A. Красно-черные открыли счет на 78-й минуте, римская команда ушла от поражения на четвертой добавленной минуте.
Обновлено в 14:33
Футбол

Менхенгладбахская «Боруссия» одержала волевую победу над «Ганновером»

Менхенгладбахская "Боруссия" нанесла крупное поражение "Ганноверу" в домашнем матче 12-го тура чемпионата Германии по футболу.
Обновлено в 14:58
Футбол

Гол С. Думбия помог «Жироне» обыграть «Эспаньол» в матче Примеры

Обновлено в 14:56
Футбол

Финал Кубка Либертадорес перенесен на неопределенный срок

Южноамериканская конфедерация футбола (КОНМЕБОЛ) приняла решение отложить проведение ответного матча финала Кубка Либертадорес по футболу между аргентинскими клубами "Ривер Плейт" и "Бока Хуниорс".
Обновлено в 16:00
Футбол

Эден Азар: «В прошлом я контактировал с „ПСЖ“»

Полузащитник «Челси» Эден Азар прокомментировал слухи о возможном уходе из лондонского клуба.
Обновлено в 15:52
Футбол

«Наполи» не смог обыграть «Кьево»

Ювентус возглавляет таблицу серии А, у подопечных Массимилиано Аллегри 37 очков, далее идут Наполи (29) и Интер (28).
Обновлено в 11:36
Футбол

«Хаддерсфилд» одержал уверенную победу над «Вулверхэмптоном» в гостях

После 13 туров «Вулверхэмптон» занимает 11-е место, а «Хаддерсфилд» идет 14-м, но может опуститься в случае победы «Ньюкасла».
Обновлено в 13:24
Футбол

«Ницца» на своем поле обыграла «Лилль» в матче чемпионата Франции

"Ницца" обыграла "Лилль" в матче 14-го тура чемпионата Франции по футболу. Встреча, прошедшая в Ницце, завершилась со счетом 2:0.
Обновлено в 13:39
Футбол

«Витесс» Леонида Слуцкого обыграл в гостях «Виллем II»

В 13-м туре чемпионата Нидерландов «Витесс» в небольшом городке Тилбурге встречался с местным клубом «Виллем II».
Обновлено в 13:10
Футбол

Российский нападающий Комличенко оформил хет-трик в чемпионате Чехии

Российский нападающий футбольного клуба "Млада Болеслав" Николай Комличенко оформил хет-трик в матче чемпионата Чехии с командой "Сигма Оломоуц".
Обновлено в 14:39
Футбол

Полузащитник «Барселоны» может пропустить остаток сезона из-за травмы

Обновлено в 13:22
Футбол

Унаи Эмери: «Победа нам была необходима, ведь три предыдущих матча мы сыграли вничью»

Обновлено в 15:57
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Игорь Геннадьевич Черевченко
Российский футболист
Таджикистанский и российский футболист, выступавший на позиции защитника. В 2008 году начал тренерскую деятельность. С июня 2015 по 10 августа 2016 - главный тренер московского «Локомотива». С 8 февраля 2017 по 21 мая 2018 - главный тренер клуба ФНЛ «Балтика».
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