Футбол

Игорь Черевченко: «Говорил ребятам, что нам не хватает агрессии»
Матч ТВ
11:09

Краснодар — Арсенал (Тула)
3 – 0
Матч завершён
Чемпионат России, сегодня
Стадион «Краснодар»
5′
Лука Джорджевич
Вандерсон Соуза
40′
Шарль Каборе
41′
45′
Максим Беляев
Иван Игнатьев
48′
53′
Зелимхан Бакаев
64′
Сергей Ткачев
Игорь Горбатенко
Маурисио Перейра
Юрий Газинский
71′
71′
Зелимхан Бакаев
Эванс Кангва
Дмитрий Стоцкий
Магомед Сулейманов
73′
Магомед Сулейманов
76′
Вандерсон Соуза
Торнике Окриашвили
79′
Шарль Каборе
88′
Главный тренер «Арсенала» Игорь Черевченко прокомментировал поражение от «Краснодара» (0:3) в матче 15-го тура чемпионата России.
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Российский футболист
Таджикистанский и российский футболист, выступавший на позиции защитника. В 2008 году начал тренерскую деятельность. С июня 2015 по 10 августа 2016 - главный тренер московского «Локомотива». С 8 февраля 2017 по 21 мая 2018 - главный тренер клуба ФНЛ «Балтика».
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