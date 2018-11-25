Главный тренер «Арсенала» Игорь Черевченко прокомментировал поражение от «Краснодара» (0:3) в матче 15-го тура чемпионата России.

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