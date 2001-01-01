Футбол
Игорь Черевченко: «Думаю, что счет закономерный»Спорт-Экспресс вчера в 15:21
Главный тренер "Арсенала" Игорь Черевченко после матча 1-го тура чемпионата России против "Динамо" (1:1) отметил, что в перерыве внес необходимые коррективы. По его словам, второй тайм полностью остался за подопечными.
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Кино
Борис Клюев отмечает 75-летний юбилей
Обновлено в 07:04
Происшествия
Врачи рассказали о состоянии избитой в Ингушетии девочки
Обновлено 11 июля в 11:52
Происшествия
Москвичка заминировала вокзал в Липецке, чтобы вернуться в тюрьму
Жительница Москвы заминировала вокзал в Липецке, чтобы вернуться в тюрьму, - пишет издание Baza.
Обновлено в 05:31
Общество
Правительство утвердило календарь выходных дней в 2020 году
Правительство утвердило календарь выходных дней в 2020 году, сообщается на страницах кабинета министров в социальных сетях.
Обновлено в 08:07
Футбол
Икарди и Наингголан отстранены от тренировок «Интера»
Сообщается, что нападающий Мауро Икарди и полузащитник Раджа Наингголан отстранены от тренировок "Интера".
Обновлено в 04:21
Происшествия
В Сети появилось видео обстрела здания телеканала «112. Украина»
Двое стрелявших скрылись с места происшествия. При обстреле никто не пострадал.
Обновлено в 06:19
Происшествия
В Дзержинске локализовали пожар на складе бывшего завода «Заря»
На территории бывшего завода "Заря", на площади 2400 кв. м загорелся склад с бумагой. В результате пожара обрушилась кровля ангара.
Обновлено в 06:03
Здоровье
Сомнолог назвал норму по количеству часов сна
Врач-сомнолог Александр Пальман в беседе с RT рассказал, сколько часов сна необходимо для того, чтобы выспаться.
Обновлено в 02:03
Шоу-бизнес
Лобода устроила скандал из-за гримерки
Поп-исполнительница Светлана Лобода устроила скандал на музыкальном фестивале «Белые ночи», который проходит в Санкт-Петербурге.
Обновлено вчера в 23:16
Спорт
Синхронистка Светлана Колесниченко выиграла чемпионат мира
На чемпионате мира по водным видам спорта в южнокорейском Кванчжу завершился первый вид программы в состязаниях по синхронному плаванию.
Обновлено в 07:05
Происшествия
Убили главу нижегородского отделения военно-исторического общества
В Нижнем Новгороде погиб глава регионального отделения Российского военно-исторического общества (РВИО) Олег Казаринов.
Обновлено в 08:09
Политика
США и Британия готовят фейки об окружении Путина, сообщил источник
Американские и британские спецслужбы готовят дезинформацию об окружении президента России Владимира Путина и руководстве Минобороны, которую планируется использовать для обоснования новых антироссийских санкций, сообщил РИА Новости военно-дипломатический источник.
Обновлено в 08:51
Игры
В Dota 2 появилась вторая Collector’s Cache
Обновлено в 03:25
Футбол
«Краснодар» подписал контракт с нападающим сборной Швеции
«Краснодар» на своем сайте объявил о подписании контракта с форвардом сборной Швеции Маркусом Бергом. Соглашение рассчитано на один сезон.
Обновлено в 07:57
Происшествия
Подозреваемый в убийстве стюардессы в отеле задержан
Подозреваемый в резонансном убийстве стюардессы в отеле в Новой Москве задержан полицейскими.
Обновлено вчера в 15:05
Общество
Врач на Колыме заработал миллион рублей за 15 минут
На промывку отводилось 15 минут. Победителем "Старательского фарта" стал медик из поселка Дукат Сергей Палкин с результатом 2,4 грамма.
Обновлено в 01:25
Политика
Митинг в защиту Павла Грудинина прошел в Москве
В субботу в Москве прошел санкционированный митинг в защиту экс-кандидата в президенты России от КПРФ и директора Совхоза имени Ленина Павла Грудинина.
Обновлено в 07:25
Экономика
Сбербанк: россияне продолжат тратить большую часть зарплаты на еду
В структуре потребления россиян самую большую долю составляют расходы на продукты питания, во втором квартале 2019 года этот показатель вырос до 38,9% против 38,2% за аналогичный период прошлого года, сообщает РБК со ссылкой на результаты ежеквартального опроса Сбербанка «Потребительский индекс Иванова».
Обновлено в 04:27
Экономика
Cын Керимова стал совладельцем структуры Сбербанка
Сын бизнесмена Сулеймана Керимова Саид приобрел долю в «Рыночный спецдепозитарий» (РСД), который ранее полностью принадлежал Сбербанку, передает «Интерфакс».
Обновлено вчера в 12:44
Здоровье
Названы продукты-убийцы, от которых стоит навсегда отказаться
Медики назвали продукты-убийцы, от которых стоит навсегда отказаться. Список был составлен диетологами для издания «Мир24».
Обновлено в 01:45
Общество
В Турции признались в повторном использовании еды со шведского стола
Турецкие отели могут повторно выставлять на шведский стол продукты с длительным сроком хранения.
Обновлено в 06:06
Экономика
Регулятор в США договорился с Facebook о выплате $5 млрд
Компания Facebook утвердила соглашение с федеральной торговой комиссией (ФТК) США о выплате $5 млрд в связи с нарушениями при обработке персональной информации пользователей, сообщает газета The Wall Street Journal.
Обновлено вчера в 22:21
Политика
В Крыму отметили, что Зеленский начал брать пример с Путина
Обновлено в 06:39
Политика
Мэр Днепра поспорил на свою должность с Зеленским
Обновлено вчера в 08:11
Шоу-бизнес
Леди Гага переехала к Брэдли Куперу
Американская певица Леди Гага переехала в дом актера Брэдли Купера, с которым снималась в фильме «Звезда родилась».
Обновлено вчера в 18:46
Общество
Гонконгская полиция призвала протестующих прекратить насилие
Полиция Гонконга после столкновений с протестующими в субботу призывает многочисленных участников протестов прекратить насильственные действия и разойтись, чтобы избежать ухудшения ситуации, говорится в заявлении на сайте полиции.
Обновлено в 08:56
Политика
На дом Габунии повесили позорную табличку
В Тбилиси на дом журналиста "Рустави 2" Георгия Габунии, оскорбившего президента России Владимира Путина, повесили позорную табличку, пишет "КП".
Обновлено в 00:09
Технологии
В работе «Билайн» произошел сбой
Пользователи "Билайна" пожаловались на перебои в работе оператора.
Обновлено в 09:02