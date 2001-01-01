Футбол

Игорь Черевченко: «Думаю, что счет закономерный»Спорт-Экспресс вчера в 15:21

Главный тренер "Арсенала" Игорь Черевченко после матча 1-го тура чемпионата России против "Динамо" (1:1) отметил, что в перерыве внес необходимые коррективы. По его словам, второй тайм полностью остался за подопечными.
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Игорь Черевченко: «Ничья с „Динамо“ закономерна»

Sportbox.RUвчера в 15:24

Черевченко — о матче с «Динамо»: счёт закономерен

Чемпионатвчера в 16:06

Черевченко: «В первом тайме „Динамо“ переиграло нас в середине поля»

Евро-футбол.рувчера в 15:38

Игорь Черевченко: Дебют Банды? Мне не понравились его бутсы

Советский спортвчера в 16:20

Игорь Черевченко: «Ничья с „Динамо“ закономерна»

Матч ТВвчера в 15:24

Фотографии с матча «Арсенал» - «Динамо»

Тульские новостивчера в 16:04

Игорь Черевченко: «Мирзов? До 1 сентября время еще есть»

Спорт-Экспрессвчера в 15:41
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Автоматически обработано 7320 источников, обновлено в 09:19, Вашингтон
Кино

Борис Клюев отмечает 75-летний юбилей

Обновлено в 07:04
Происшествия

Врачи рассказали о состоянии избитой в Ингушетии девочки

Обновлено 11 июля в 11:52
Происшествия

Москвичка заминировала вокзал в Липецке, чтобы вернуться в тюрьму

Жительница Москвы заминировала вокзал в Липецке, чтобы вернуться в тюрьму, - пишет издание Baza.
Обновлено в 05:31
Общество

Правительство утвердило календарь выходных дней в 2020 году

Правительство утвердило календарь выходных дней в 2020 году, сообщается на страницах кабинета министров в социальных сетях.
Обновлено в 08:07
Футбол

Икарди и Наингголан отстранены от тренировок «Интера»

Сообщается, что нападающий Мауро Икарди и полузащитник Раджа Наингголан отстранены от тренировок "Интера".
Обновлено в 04:21
Происшествия

В Сети появилось видео обстрела здания телеканала «112. Украина»

Двое стрелявших скрылись с места происшествия. При обстреле никто не пострадал.
Обновлено в 06:19
Происшествия

В Дзержинске локализовали пожар на складе бывшего завода «Заря»

На территории бывшего завода "Заря", на площади 2400 кв. м загорелся склад с бумагой. В результате пожара обрушилась кровля ангара.
Обновлено в 06:03
Здоровье

Сомнолог назвал норму по количеству часов сна

Врач-сомнолог Александр Пальман в беседе с RT рассказал, сколько часов сна необходимо для того, чтобы выспаться.
Обновлено в 02:03
Шоу-бизнес

Лобода устроила скандал из-за гримерки

Поп-исполнительница Светлана Лобода устроила скандал на музыкальном фестивале «Белые ночи», который проходит в Санкт-Петербурге.
Обновлено вчера в 23:16
Политика

Скабеева назвала внесение Малахова в базу «Миротворца» шизофренией

Обновлено в 06:46
Спорт

Синхронистка Светлана Колесниченко выиграла чемпионат мира

На чемпионате мира по водным видам спорта в южнокорейском Кванчжу завершился первый вид программы в состязаниях по синхронному плаванию.
Обновлено в 07:05
Происшествия

Убили главу нижегородского отделения военно-исторического общества

В Нижнем Новгороде погиб глава регионального отделения Российского военно-исторического общества (РВИО) Олег Казаринов.
Обновлено в 08:09
Политика

США и Британия готовят фейки об окружении Путина, сообщил источник

Американские и британские спецслужбы готовят дезинформацию об окружении президента России Владимира Путина и руководстве Минобороны, которую планируется использовать для обоснования новых антироссийских санкций, сообщил РИА Новости военно-дипломатический источник.
Обновлено в 08:51
Игры

В Dota 2 появилась вторая Collector’s Cache

Обновлено в 03:25
Футбол

«Краснодар» подписал контракт с нападающим сборной Швеции

«Краснодар» на своем сайте объявил о подписании контракта с форвардом сборной Швеции Маркусом Бергом. Соглашение рассчитано на один сезон.
Обновлено в 07:57
Происшествия

Подозреваемый в убийстве стюардессы в отеле задержан

Подозреваемый в резонансном убийстве стюардессы в отеле в Новой Москве задержан полицейскими.
Обновлено вчера в 15:05
Общество

Врач на Колыме заработал миллион рублей за 15 минут

На промывку отводилось 15 минут. Победителем "Старательского фарта" стал медик из поселка Дукат Сергей Палкин с результатом 2,4 грамма.
Обновлено в 01:25
Политика

Митинг в защиту Павла Грудинина прошел в Москве

В субботу в Москве прошел санкционированный митинг в защиту экс-кандидата в президенты России от КПРФ и директора Совхоза имени Ленина Павла Грудинина.
Обновлено в 07:25
Экономика

Сбербанк: россияне продолжат тратить большую часть зарплаты на еду

В структуре потребления россиян самую большую долю составляют расходы на продукты питания, во втором квартале 2019 года этот показатель вырос до 38,9% против 38,2% за аналогичный период прошлого года, сообщает РБК со ссылкой на результаты ежеквартального опроса Сбербанка «Потребительский индекс Иванова».
Обновлено в 04:27
Политика

Осужденный в России украинец вышел на свободу по решению Зеленского

Обновлено в 05:17
Экономика

Cын Керимова стал совладельцем структуры Сбербанка

Сын бизнесмена Сулеймана Керимова Саид приобрел долю в «Рыночный спецдепозитарий» (РСД), который ранее полностью принадлежал Сбербанку, передает «Интерфакс».
Обновлено вчера в 12:44
Здоровье

Названы продукты-убийцы, от которых стоит навсегда отказаться

Медики назвали продукты-убийцы, от которых стоит навсегда отказаться. Список был составлен диетологами для издания «Мир24».
Обновлено в 01:45
Общество

В Турции признались в повторном использовании еды со шведского стола

Турецкие отели могут повторно выставлять на шведский стол продукты с длительным сроком хранения.
Обновлено в 06:06
Экономика

Регулятор в США договорился с Facebook о выплате $5 млрд

Компания Facebook утвердила соглашение с федеральной торговой комиссией (ФТК) США о выплате $5 млрд в связи с нарушениями при обработке персональной информации пользователей, сообщает газета The Wall Street Journal.
Обновлено вчера в 22:21
Политика

В Крыму отметили, что Зеленский начал брать пример с Путина

Обновлено в 06:39
Политика

Мэр Днепра поспорил на свою должность с Зеленским

Обновлено вчера в 08:11
Шоу-бизнес

Леди Гага переехала к Брэдли Куперу

Американская певица Леди Гага переехала в дом актера Брэдли Купера, с которым снималась в фильме «Звезда родилась».
Обновлено вчера в 18:46
Общество

Гонконгская полиция призвала протестующих прекратить насилие

Полиция Гонконга после столкновений с протестующими в субботу призывает многочисленных участников протестов прекратить насильственные действия и разойтись, чтобы избежать ухудшения ситуации, говорится в заявлении на сайте полиции.
Обновлено в 08:56
Политика

На дом Габунии повесили позорную табличку

В Тбилиси на дом журналиста "Рустави 2" Георгия Габунии, оскорбившего президента России Владимира Путина, повесили позорную табличку, пишет "КП".
Обновлено в 00:09
Технологии

В работе «Билайн» произошел сбой

Пользователи "Билайна" пожаловались на перебои в работе оператора.
Обновлено в 09:02
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Таджикистанский и российский футболист, выступавший на позиции защитника; тренер. Сын футболиста Геннадия Черевченко, проведшего почти всю карьеру за душанибинский «Памир».
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