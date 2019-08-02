Футбол
Игорь Черевченко: «Беру вину за поражение на себя»Soccer.ru вчера в 15:42
Главный тренер тульского «Арсенала» Игорь Черевченко прокомментировал вылет своего клуба из Лиги Европы после поражения от «Нефтчи» в ответном матче квалификации (3:0). Мы много ошибались в обороне.
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Черевченко взял на себя вину за разгромное поражение «Арсенала» от «Нефтчи» в матче ЛЕ
RT на русскомвчера в 15:53
Игорь Черевченко: ответственность за поражение от «Нефтчи» беру на себя
Тульские новостивчера в 15:53
Игорь Черевченко принял вину за вылет «Арсенала» из Лиги Европы на себя
Спорт день за днемвчера в 16:28
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Шоу-бизнес
Солиста группы MBAND Артема Пиндюру застали за поцелуями с Мариной Мексикой
Роман артиста и бывшей участницы «ДОМа-2» продолжается уже больше года. Вчера в Москве отметил юбилей солист группы MBAND Анатолий Цой.
Обновлено в 10:30
Футбол
«Зенит» объявил о переходе футболиста «Барселоны» Малкома
Обновлено в 09:52
Происшествия
В подмосковном Одинцово произошел пожар на мебельной фабрике
На территории мебельной фабрики в Одинцово произошел пожар на втором этаже ангара.
Обновлено в 10:51
Политика
МИД отреагировал на введение новых санкций США против России
Москва не удивлена новым санкциям США против России из-за дела Скрипалей, заявили в МИД.
Обновлено в 09:46
Культура
Умерла певица Александра Стрельченко
Обновлено в 08:29
Политика
Комитет сената США одобрил санкции против «Северного потока — 2»
Комитет сената конгресса США по международным делам проголосовал за санкции в отношении компаний и частных лиц, участвующих в строительстве газопровода «Северный поток — 2». Об этом информирует Reuters.
Обновлено 31 июля в 11:40
Происшествия
В Киеве обвалилась часть конструкций пешеходного моста
В Киеве на парковом пешеходном мосту обвалилась часть железобетонных конструкций.
Обновлено в 10:25
Политика
Суд Украины постановил завести дело на Парубия, сообщили СМИ
Киевский суд обязал Государственное бюро расследований (ГБР) возбудить дело против спикера Рады Андрея Парубия.
Обновлено в 09:30
Политика
В Белом доме заявили, что не боятся гонки вооружений с Россией
В Вашингтоне заявили, что не боятся гонки вооружений с Россией после прекращения действия Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, так как у президента США Дональда Трампа хорошие отношения с российским коллегой Владимиром Путиным.
Обновлено в 10:58
Политика
Глава «Нафтогаза» обвинил Россию в невыполнении обещания Меркель
Глава НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев в интервью немецкой газете Handelsblatt рассказал о своих сомнениях по поводу продолжения транзита российского газа через территорию Украины.
Обновлено вчера в 18:16
Футбол
В «Зените» объяснили, почему покупка Малкома не нарушит финансовый фэйр-плей
Председатель совета директоров «Зенита» Елена Илюхина на специальной пресс-конференции заявила, что сине-бело-голубые рассчитаются с «Барселоной» за трансфер бразильского новичка команды Малкома в течение пяти лет.
Обновлено в 11:08
Кино
Джаред Лето собирается сыграть серийного убийцу
По сюжету калифорнийские шериф и детектив объединяются, чтобы поймать хитрого серийного убийцу.
Обновлено в 06:42
Автоспорт
Гасли показал лучшее время во второй практике Гран-при Венгрии
Французский гонщик команды "Ред Булл" Пьер Гасли стал лучшим во второй сессии свободных заездов 12-го этапа чемпионата "Формулы-1" - Гран-при Венгрии.
Обновлено в 10:57
Армия и оружие
Россия испытает стратегический бомбардировщик нового поколения
Стратегический бомбардировщик-невидимка нового поколения ПАК ДА, разрабатываемый для Аэрокосмических сил России, пройдет испытания в Центре летных испытаний и разработок в подмосковном городе Жуковский, сообщила в пятницу, 2 августа авиастроительная компания "Туполев".
Обновлено в 10:43
Игры
Обновление Beyond для No Man’s Sky получило дату выхода
Студия Hello Games назвала дату выхода обновления Beyond для космического симулятора No Man’s Sky. Оно станет доступно игрокам 14 августа.
Обновлено в 10:45
Общество
Гороскоп на 31 июля: Тельцам удастся увеличить имеющуюся наличность
Тельцам удастся увеличить имеющуюся наличность.
Обновлено 30 июля в 18:00
Авто
Представлен обновлённый кемпер Volkswagen California
После предварительного анонса в прошлом месяце Volkswagen представила обновленный фургон California 6.1 перед публичным дебютом на выставке Caravan Salon в Дюссельдорфе в конце августа.
Обновлено в 07:45
Политика
Стало известно об отставке главы офиса Зеленского
Глава офиса президента Украины Андрей Богдан написал заявление об увольнении с занимаемой должности, сообщает «Интерфакс-Украина» со ссылкой на источник в администрации украинского лидера.
Обновлено вчера в 12:49
Происшествия
Кокорин и Мамаев подали прошения об условно-досрочном освобождении
Осуждённые футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев подали в суд прошения об условно-досрочном освобождении.
Обновлено в 09:36
Политика
Кондолиза Райс оценила шансы Украины на вступление в НАТО
Бывший госсекретарь США Кондолиза Райс в интервью изданию "Новое время" выразила мнение, что Украина не сможет стать частью НАТО в ближайшем будущем.
Обновлено в 03:37
Футбол
РФС наказал «Ростов» из-за беспорядков на матче со «Спартаком»
Глава Контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза Артур Григорьянц сообщил о денежном наказании "Ростова" за необеспечение безопасности на встрече второго тура чемпионата РПЛ против столичного "Спартака".
Обновлено в 10:32
Футбол
Дибала отказался переходить в «МЮ»
Обновлено в 10:56
Политика
Волкер допустил участие Трампа в переговорах по Донбассу
Спецпредставитель США по вопросам Украины Курт Волкер допускает участие американского президента Дональда Трампа в переговорах по урегулированию конфликта в Донбассе.
Обновлено в 10:25
Религия
Как на Руси отмечали Ильин день
Ильин день на Руси всегда был одним из важнейших праздников года: несмотря на то, что в наши дни его определенно затмевает День ВДВ, когда десантники показывают, что холодной воды не боятся, и сегодня в России часто вспоминают, что на самом деле 2 августа наступает день Ильи-пророка.
Обновлено в 11:04
Политика
Швейцарский журналист оценил шансы возвращения Крыма в Украину
В интернет-газете Infosperber появился материал швейцарского журналиста и писателя Кристиана Мюллера, в котором он объясняет, почему Крым никогда больше не будет украинским.
Обновлено в 10:57
Музыка
Катамадзе отменила концерт в Москве
Грузинская певица Нино Катамадзе отменила концерт в Москве, запланированный на 27 марта 2020 года в концертном зале Vegas City Hall, сообщает РИА Новости.
Обновлено в 10:56
Политика
Медведев поручил конфисковать технику для незаконной рубки леса
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев подписал документ, в котором содержится поручение о конфискации в доход бюджета техники и орудий, используемых при незаконных рубках леса.
Обновлено в 03:44