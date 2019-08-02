Главный тренер тульского «Арсенала» Игорь Черевченко прокомментировал вылет своего клуба из Лиги Европы после поражения от «Нефтчи» в ответном матче квалификации (3:0). Мы много ошибались в обороне.

Игорь Черевченко: «Беру вину за поражение на себя»

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